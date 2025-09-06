Határozott álláspontot képvisel Trump az oltások kapcsán – videó

Donald Trump elnök pénteken kijelentette, hogy a floridai tisztviselők „kemény álláspontot” képviselnek azzal, hogy eltörlik a diákokra vonatkozó oltási kötelezettséget, és kijelentette, hogy bizonyos oltásokat „fel kellene használni” – számol be róla a Fox News.

Donald Trump

Fotó: AFP

Azt hiszem, nagyon óvatosnak kell lennünk. Vannak olyan vakcinák, amelyek annyira lenyűgözőek. A gyermekbénulás elleni vakcina, azt hiszem, lenyűgöző

– mondta Trump az újságíróknak, hozzátéve, hogy szerinte az első ciklusa alatt kifejlesztett COVID-19 vakcina is „elképesztő”. Így folytatta: „Vannak hihetetlenül hatékony oltások, és szerintem nagyon óvatosnak kell lenni, amikor azt mondjuk, hogy egyes embereket nem kell beoltatni. Ez egy nagyon nehéz álláspont… ez egy kemény álláspont.” Az elnök hozzátette, hogy

vannak olyan oltások, amelyek egyszerűen csak működnek.

„Egyáltalán nem vitathatóak, és szerintem ezeket a vakcinákat be kellene adni, különben lesznek, akik elkapják a fertőzést, és veszélyeztetnek másokat. Amikor egyáltalán nincs vita, akkor szerintem az embereknek be kellene oltatniuk magukat”

– fogalmazott.

Szerdán Ron DeSantis, Florida kormányzója és Joseph Ladapo, az állami tisztifőorvosa bejelentette az összes oltási kötelezettség eltörlését. Ladapo odáig ment, hogy az oltási követelményeket a rabszolgasághoz hasonlította. Azt nyilatkozta, hogy a floridai egészségügyi minisztérium hatályon kívül helyezi az ő felügyelete alá tartozó rendeleteket, míg a többivel az állami törvényhozásnak kell foglalkoznia.

Florida állam előírta, hogy az iskolába járó diákok megkapják a gyermekbénulás, a diftéria, a kanyaró, a rubeola, a szamárköhögés, a mumpsz, a tetanusz és más fertőző betegségek elleni oltást, bár a szülők vallási okokból továbbra is kérhetnek mentességet ez alól.

Jelenleg minden amerikai állam és Washington D.C. is előírja az iskolába járó gyerekek oltását, mégis országszerte csökkent a gyermekek oltottságának aránya.