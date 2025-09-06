Hírlevél

Donald Trump

Határozott álláspontot képvisel Trump az oltások kapcsán – videó

Trump „kemény álláspontnak” nevezte Florida oltási kötelezettségek eltörlésére irányuló lépését. Az állam kormányzója, Ron DeSantis a diákokra vonatkozó oltási kötelezettség teljes eltörlését szorgalmazza, Trump ugyanakkor egyes vakcinákat „csodálatosnak” nevezett.
Donald TrumpiskolavakcinaFlorida

Donald Trump elnök pénteken kijelentette, hogy a floridai tisztviselők „kemény álláspontot” képviselnek azzal, hogy eltörlik a diákokra vonatkozó oltási kötelezettséget, és kijelentette, hogy bizonyos oltásokat „fel kellene használni” – számol be róla a Fox News.

Trump
Donald Trump
Fotó: AFP

Azt hiszem, nagyon óvatosnak kell lennünk. Vannak olyan vakcinák, amelyek annyira lenyűgözőek. A gyermekbénulás elleni vakcina, azt hiszem, lenyűgöző

 – mondta Trump az újságíróknak, hozzátéve, hogy szerinte az első ciklusa alatt kifejlesztett COVID-19 vakcina is „elképesztő”. Így folytatta: „Vannak hihetetlenül hatékony oltások, és szerintem nagyon óvatosnak kell lenni, amikor azt mondjuk, hogy egyes embereket nem kell beoltatni. Ez egy nagyon nehéz álláspont… ez egy kemény álláspont.” Az elnök hozzátette, hogy 

vannak olyan oltások, amelyek egyszerűen csak működnek.

„Egyáltalán nem vitathatóak, és szerintem ezeket a vakcinákat be kellene adni, különben lesznek, akik elkapják a fertőzést, és veszélyeztetnek másokat. Amikor egyáltalán nincs vita, akkor szerintem az embereknek be kellene oltatniuk magukat”

– fogalmazott.

Szerdán Ron DeSantis, Florida kormányzója és Joseph Ladapo, az állami tisztifőorvosa bejelentette az összes oltási kötelezettség eltörlését. Ladapo odáig ment, hogy az oltási követelményeket a rabszolgasághoz hasonlította. Azt nyilatkozta, hogy a floridai egészségügyi minisztérium hatályon kívül helyezi az ő felügyelete alá tartozó rendeleteket, míg a többivel az állami törvényhozásnak kell foglalkoznia.

Florida állam előírta, hogy az iskolába járó diákok megkapják a gyermekbénulás, a diftéria, a kanyaró, a rubeola, a szamárköhögés, a mumpsz, a tetanusz és más fertőző betegségek elleni oltást, bár a szülők vallási okokból továbbra is kérhetnek mentességet ez alól.

Jelenleg minden amerikai állam és Washington D.C. is előírja az iskolába járó gyerekek oltását, mégis országszerte csökkent a gyermekek oltottságának aránya.

