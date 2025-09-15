Trump: „Meglátjuk, mi lesz” — az amerikai elnök nem zárta ki a venezuelai csapást

Donald Trump elnök vasárnap homályosan válaszolt azokra a kérdésekre, amelyek az Egyesült Államok venezuelai szárazföldi területek elleni támadásának lehetőségére vonatkoztak.

Donald Trump amerikai elnök

Fotó: AFP/Mandel Ngan / AFP/Mandel Ngan

Trump vasárnap New Jersey-ben, Morristownban újságíróknak adott interjúban több kérdésre is válaszolt Venezuelával kapcsolatban, többek között arra, hogy elképzelhető-e az ország elleni támadás, és hogy fél-e Nicolás Maduro elnök részéről az események eszkalálódásától.

Meglátjuk, mi történik

– válaszolta Trump vasárnap egy kérdésre, amely az Egyesült Államok latin-amerikai ország elleni támadásának valószínűségére vonatkozott.

Nézzék, Venezuela a bandatagjait, a kábítószer-kereskedőit és a kábítószereit küldi hozzánk. Ez elfogadhatatlan.

Az elnök azt is elmondta, hogy jelentősen csökkent a venezuelai partoknál észlelt hajók száma, ahol kormánya nemrég megerősítette az amerikai haditengerészet jelenlétét.

Meglátjuk, mi lesz

– válaszolta Trump másodszor is a riportereknek, amikor megkérdezték, hogy szándékozik-e további csapásokat indítani a venezuelai kábítószer-csempészhajók ellen.

Biztosan nem sok hajó van odakint. … Nagyon kevés a hajóforgalom.

Donald Trump amerikai elnök vasárnap arra a kérdésre, hogy tart-e Nicolás Maduro venezuelai elnök esetleges eszkalációjától, úgy reagált:

Az illegális a hajón lévő kábítószer, az országunkba szállított kábítószer, és az a tény, hogy tavaly 300 millió ember halt meg a kábítószer miatt, ez az, ami illegális

– fogalmazott.