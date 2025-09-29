Ahogy az Origon is beszámoltunk róla, a Sanghaji Együttműködési Szervezet (SCO) történetének legnagyobb szabású csúcstalálkozóját rendezték meg augusztus 31. és szeptember 1. között a kínai Tiencsinben. A SCO csúcstalálkozó a globális hatalmi egyensúly átalakulását vetítheti előre. Ez a feltörekvő szövetség egy új világrend létrejöttét jelentheti, jelentős geopolitikai és gazdasági következményekkel – írja az Organiser.

India, Kína és Oroszország új világrend megteremtésén dolgozik

Fotó: ALEXANDER KAZAKOV / POOL

India, Oroszország és Kína erősségei

India szolgáltató szektor alapú gazdasága növekszik. Oroszország nagy szereplő az energiapiacon, túlteljesítve Kínát. Ha ez a három ország összefog, az Egyesült Államok befolyása csökkenni fog a világban. A SCO találkozón megerősítették, hogy a nehéz időkben Oroszország India mellett állt és most, amikor Oroszország került nehéz helyzetbe, India sem hagyja őt magára. Ráadásul Putyin decemberben Indiába látogat és ennek keretében új védelmi és gazdasági megállapodásokat írnak majd alá.

Az Egyesült Államok és a nyugati országok nyomást gyakoroltak Indiára, hogy távol tartsa magát Oroszországtól, de Modi és Putyin találkozói egyértelművé tették, hogy India függetlenül cselekszik és nem köt kompromisszumot a nemzeti érdekei kárára, mint írták:

India előnyben részesítette állampolgárai érdekeit, milliárdokat takarított meg, kontroll alatt tartotta az inflációt, és India szerepe globálisan is jelentőssé vált.

Az Origon is beszámoltunk róla, hogy India továbbra is kitart az orosz kőolaj vásárlása mellett, annak ellenére, hogy Donald Trumpnak ez nem tetszik. Bár Kína hivatalosan semleges álláspontot hirdet az orosz–ukrán háborúval kapcsolatban, Pekinget azzal vádolják, hogy kulcsszerepet játszik az orosz háborús erőfeszítések támogatásában. 2022 óta Kína vált az orosz energiaexport legfőbb felhasználójává, így segítve a Kremlnek az európai piacok elvesztésének kompenzálásában.

Emellett a kínai vállalatok állítólag a háború folytatásához szükséges szankcionált áruk közel 80 százalékát biztosítják Oroszországnak.

Moszkva ezzel is jelezni kívánja, hogy Európán kívül is vannak piacai.