Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Erre várt a világ, Zelenszkij végre bejelentette a fontos hírt

Ukrajna

Ukrajna az anyagi összeomlás szélén

50 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Ukrajna államadóssága jövőre először haladhatja meg a teljes éves gazdasági teljesítményét – derül ki a 2026-os állami költségvetés tervezetének indoklásából. A dokumentum szerint Ukrajna bruttó adósságállománya 10 472 milliárd hrivnyára nő, ami a GDP 101,6 százalékának felel meg.
Link másolása
Vágólapra másolva!
UkrajnaköltségvetésGDPállamadóssághiányháború

Ukrajna pénzügyi kötelezettségei meghaladják majd az országban egy év alatt előállított összes áru és szolgáltatás értékét, írja az Unian.

Ukrajna
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a német szövetségi pénzügyminiszterrel folytatott találkozóján (Fotó: dpa Picture-Alliance/AFP/Thomas Koehler)

A költségvetési tervezet alapján az államkötvények és kölcsönök 20 százalékát a belső piacon, több mint 80 százalékát pedig külföldön veszi fel Ukrajna. Az új hitelek átlagos kamata a hazai piacon 17,1 százalék, a külföldi forrásoknál körülbelül 5 százalék lesz.

Az adósságszolgálat 2026-ban 513 milliárd hrivnyát emészt majd fel. Összehasonlításképpen: a tavalyi, 2025-re készült büdzsé még 8210 milliárd hrivnya adósságplafont rögzített, ami a GDP 97 százalékát jelentette.

A Nemzetközi Valutaalap (IMF) már tavasszal úgy becsülte, hogy Ukrajna államadóssága akár 110 százalékra is felszökhet a gazdasági teljesítményhez képest.

Több pénz kellene a háborúhoz

A kabinet tegnap fogadta el a jövő évi büdzsétervezetet, és beterjesztette azt a parlament elé. A kiadási oldal 4,8 billió hrivnyára rúg (+415 milliárd a 2025-ös tervhez képest), a bevételek 2,8 billió hrivnyát tesznek ki (+446,8 milliárd).

Ukrainian Finance Minister Sergii Marchenko attends the opening session on the first day of the Ukraine Recovery Conference in London on June 21, 2023. Leaders and representatives from more than 60 countries are in London for a two-day conference to secure funding to help Ukraine recover from the ravages of war. (Photo by HANNAH MCKAY / POOL / AFP)
Szerhij Marcsenko ukrán pénzügyminiszter Fotó: AFP/Hannah McKay)

A hiány ellenére a kormány emelést ígér a pedagógusok és egészségügyi dolgozók béreiben, valamint a nyugdíjakban, a minimálbérben és az alapvető megélhetési küszöbben.

Szerhij Marcsenko pénzügyminiszter figyelmeztetett: Ukrajnának rövid időn belül további 16 milliárd euró forrást kell előteremtenie. Hangsúlyozta, hogy az országnak hosszú háborúra kell felkészülnie, amely szerinte még nem érkezett el a végső szakaszába. 

Veszélyes dolog derült ki az EU-ról, ezt már Brüsszel nem titkolhatja tovább
Fontos üzenetet küldött Szijjártó Péter Tokióból
Németországban a migráns hátterű szavazók körében is az AfD lett az első

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!