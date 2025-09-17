Ukrajna az anyagi összeomlás szélén

Ukrajna pénzügyi kötelezettségei meghaladják majd az országban egy év alatt előállított összes áru és szolgáltatás értékét, írja az Unian.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a német szövetségi pénzügyminiszterrel folytatott találkozóján (Fotó: dpa Picture-Alliance/AFP/Thomas Koehler)

A költségvetési tervezet alapján az államkötvények és kölcsönök 20 százalékát a belső piacon, több mint 80 százalékát pedig külföldön veszi fel Ukrajna. Az új hitelek átlagos kamata a hazai piacon 17,1 százalék, a külföldi forrásoknál körülbelül 5 százalék lesz.

Az adósságszolgálat 2026-ban 513 milliárd hrivnyát emészt majd fel. Összehasonlításképpen: a tavalyi, 2025-re készült büdzsé még 8210 milliárd hrivnya adósságplafont rögzített, ami a GDP 97 százalékát jelentette.

A Nemzetközi Valutaalap (IMF) már tavasszal úgy becsülte, hogy Ukrajna államadóssága akár 110 százalékra is felszökhet a gazdasági teljesítményhez képest.

Több pénz kellene a háborúhoz

A kabinet tegnap fogadta el a jövő évi büdzsétervezetet, és beterjesztette azt a parlament elé. A kiadási oldal 4,8 billió hrivnyára rúg (+415 milliárd a 2025-ös tervhez képest), a bevételek 2,8 billió hrivnyát tesznek ki (+446,8 milliárd).

Szerhij Marcsenko ukrán pénzügyminiszter Fotó: AFP/Hannah McKay)

A hiány ellenére a kormány emelést ígér a pedagógusok és egészségügyi dolgozók béreiben, valamint a nyugdíjakban, a minimálbérben és az alapvető megélhetési küszöbben.

Szerhij Marcsenko pénzügyminiszter figyelmeztetett: Ukrajnának rövid időn belül további 16 milliárd euró forrást kell előteremtenie. Hangsúlyozta, hogy az országnak hosszú háborúra kell felkészülnie, amely szerinte még nem érkezett el a végső szakaszába.