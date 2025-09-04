Ezek az országok készek támogatni Ukrajnát a béketárgyalások előtt és után is

Ukrajna kapcsán a miniszter elmondta, hogy az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump „nem zárt le semmilyen lehetőséget”, és bár az alaszkai találkozón Putyinnak meleg fogadtatást biztosítottak, továbbra is készen áll gazdasági intézkedések bevezetésére az orosz vezetés nyomás alá helyezésére – írja a BBC.

Ukrajna – John Healey brit védelmi miniszter Fotó: DANYLO ANTONIUK / ANADOLU

Healey kiemelte, hogy az Egyesült Királyság és a „Hajlandók Koalícója” nevű szövetségesi csoport kész további segítséget nyújtani Ukrajnának, például a több mint 1 milliárd fontos elkobzott orosz vagyon átcsoportosításával katonai eszközökre.

Franciaországban Emmanuel Macron csütörtökön a „Hajlandók Koalícója” vezetőit látja vendégül, hogy megvitassák Ukrajna biztonsági garanciáit. A tervek szerint a szövetségesek folytatnák az ukrán hadsereg kiképzését és felszerelésének biztosítását, valamint európai katonákat telepítenének Ukrajnába a jövőbeli orosz agresszió elrettentésére.

Eközben Oroszország intenzívebb légicsapásokat hajt végre az ukrán városok ellen. A hét közepén több mint 500 drónt és 24 cirkálórakétát indítottak, amelyek súlyos károkat okoztak a civileknek.

Nemrég egy kijevi lakóházat is találat ért, 22 ember, köztük négy gyerek vesztette életét. Az áldozatok és a túlélők a romok között próbálják rendezni életüket, miközben a béke kilátásai továbbra is bizonytalanok.