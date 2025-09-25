Botrány Ukrajnában: silány sisakokkal és mellényekkel verték át a hadsereget

Az ügy hátterében a 2022 márciusában kötött szerződések állnak, amelyek keretében a vállalat két szállítmányban összesen 884 védőmellényt és 846 harci sisakot értékesített Ukrajna hatóságainak, mintegy 28,24 millió hrivnya értékben. A szállítmányok minőségével kapcsolatban azonban súlyos problémák merültek fel – hívja fel a figyelmet az Ekonomicsna Pravda ukrán gazdasági portál.

Ukrajna védelmi beszerzéseivel kapcsolatban sorra derülnek ki a korrupciós ügyek (Illusztráció, forrás: NurPhoto via AFP)

A bírósági szakértői vizsgálatok megdöbbentő eredményeket hoztak. Az elemzések szerint a leszállított védőfelszerelések egyike sem felelt meg a katonai szabványoknak, és „nem használhatók rendeltetésszerűen az Ukrán Fegyveres Erők katonái által”. A szakértői jelentések részletesen feltárták a védőmellények és sisakok hiányosságait.

A védőmellényekkel kapcsolatban a szakértők többek között megállapították, hogy „a lemezek formája, mérete és geometriája eltérő egy mellényen belül is; a párnázó elemek felvitelének módja, vastagsága és rétegeinek száma arra utalhat, hogy a páncélmellényeket nem gyári körülmények között gyártották”.

A sisakok esetében a helyzet még aggasztóbbnak bizonyult. A lengyel Makspol S.A. által gyártott Helm bojowy wz-2005 típusú sisakokról a szakértői vélemény kimondta, hogy „nem felelnek meg az első védelmi osztálynak, azaz nem töltik be alapvető funkciójukat – nem védik meg az emberi fejet a lőfegyverek lövedékeitől”.

A bíróság, figyelembe véve a szakértői véleményeket és a bizonyítékokat, helyt adott az ügyészség keresetének, és kötelezte a BK KBR céget a teljes vételár, azaz 28,25 millió hrivnya visszafizetésére.

Érdemes megjegyezni, hogy ez nem az első eset, amikor a BK KBR-rel kapcsolatban hasonló problémák merültek fel. A kijevi gazdasági bíróság már 2024-ben is 5,65 millió hrivnya bírság megfizetésére kötelezte a céget szintén nem megfelelő minőségű védőmellények, sisakok és fejvédők szállítása miatt.

A BK KBR ügye, bár csepp a tengerben, jól mutatja, milyen sorsra jutnak a háborúpárti nyugat-európai kormányok által Ukrajnának juttatott euró milliárdok. Mint arról beszámoltunk, sorra derülnek ki az ilyen és hasonló korrupciós botrányok, nem egyszer a kijevi vezetés legfelső köreiig érő szálakkal.