Brüsszel Ukrajna mellett: így kerüli meg az EU Magyarország vétóját

Kacska elmondta, hogy az Európai Unió beleegyezett abba, hogy Ukrajna és Moldova esetében egyedi eljárást alkalmazzon – olyat, amely nem volt jellemző a Nyugat-Balkán országaira, amelyek szintén vétókkal és különféle szomszédos követelésekkel szembesültek.

Az EU hagyományos politikája az, hogy meg kell győzni az adott tagállamot, és amíg ez nem sikerül, addig a blokkolás fennmaradhat. Ez tarthat két hétig, de akár tíz évig is

– magyarázta a miniszterelnök-helyettes.

Mint ismert, a hagyományos eljárás szerint a blokk ideje alatt minden technikai előkészítő folyamat leáll, ám Ukrajna esetében ez nem így történik. Jelenleg már biztos, hogy szeptember 30-ig Kijev és az Európai Bizottság befejezi a szűrési egyeztetéseket, amelyek a tárgyalások előkészítő szakaszát jelentik – írja az RBC Ukraine.

Egyedülálló helyzetben vagyunk: a tagállamok és az Európai Bizottság is azt mondják, hogy Ukrajna esetében nem lehet leállás… Különösen a tagállamoknak kell meghatározniuk az úgynevezett benchmarkokat (a tárgyalási klaszterek megnyitásának feltételeit), anélkül, hogy megvárnák a magyar fél hozzájárulását. Ez valóban rendkívüli helyzet

– mondta Kacska.

A miniszterelnök-helyettes hozzátette, hogy miközben Kijev és Brüsszel közösen dolgozik a klaszterek kidolgozásán, zajlik az EU-jog nemzeti beépítésének programja és más előkészítő folyamatok is. Ugyanakkor hangsúlyozta: az Európai Unió valamennyi tagállamának egyhangú támogatása nélkül ezek a lépések jogilag nem véglegesíthetők.

Amikor Magyarország megváltoztatja az álláspontját, akkor kerül sor a formális szavazásra – mind a klaszterek megnyitásáról, mind pedig várhatóan bizonyos tárgyalási fejezetek lezárásáról is, és az addig elfogadott klaszterek teljesülnek

– tette hozzá.

Kacska arról is beszámolt, hogy Brüsszelben arra is készülnek, hogy bizonyos döntéseket meghozzanak anélkül, hogy megvárnák Budapest álláspontjának változását.

Ukrajna EU-csatlakozása

Néhány héttel ezelőtt a Bloomberg arról számolt be, hogy több uniós tagállam is egyeztet arról, miként lehetne módosítani a döntéshozatali szabályokat az EU-ban. Emellett szeptember 5-én az Európai Tanács elnöke, António Costa hangsúlyozta, hogy az Ukrajna EU-csatlakozásáról szóló tárgyalásokat Magyarország vétója ellenére is folytatni kell.