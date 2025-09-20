Ukrajna brutális sallert vitt be az oroszoknak - ezt senki nem látta jönni

Ukrajna támadása után az interneten megjelent videókon látható, ahogy a drónok becsapódása után hatalmas robbanások rázták meg a finomítót, miközben szirénák szóltak.
A régió kormányzója, Roman Busargin megerősítette a támadás tényét.
Az ukrán hadsereg tovább folytatja ellentámadását a keleti frontszakaszokon. Volodimir Zelenszkij elnök arról beszélt, hogy az ukrán csapatok komoly veszteségeket okoztak az orosz erőknek, és sikerült akadályozni Moszkva régi célját, hogy elfoglalja Pokrovszk logisztikai központját - írta a The Guardian.
Az ukrán vezérkar közlése szerint 87 orosz támadást állítottak meg a térségben. Zelenszkij hozzátette: az ukrán katonák Kupjanszk környékén is tartják állásaikat, ahol az orosz erők hónapok óta próbálnak előretörni.
Orosz részről ugyanakkor azt közölték, hogy elfoglalták Muravkát Pokrovszk mellett, valamint Novoivanivkát Zaporizzsjában. Az ukrán elnök viszont csütörtökön arról számolt be, hogy 7 települést és 160 négyzetkilométernyi területet sikerült visszaszerezniük Pokrovszk és Dobropillia környékén, és további kilenc falut „megtisztítottak” az orosz erőktől.
A balti térségben újabb incidens történt: három orosz MiG–31-es vadászgép sértette meg Észtország légterét pénteken. Az eset mindössze 12 percig tartott, de az olasz F–35-ösök felszálltak az észtországi Amari támaszpontról, és elfogták a behatolókat. Az észt hadsereg szerint az orosz gépek transzponder és repülési terv nélkül léptek be a NATO-tagállam légterébe. Moszkva tagadta a légtérsértést.
A történtek miatt Tallinn bekérette az orosz nagykövetet, az Európai Tanács elnöke, António Costa pedig jelezte: október 1-jén Koppenhágában közösen vitatják meg a szövetségesek válaszát az orosz légtérsértésekre.
Donald Trump amerikai elnök is megszólalt az ügyről:
Nem szeretem, amikor ilyesmi történik. Nagy baj is lehet belőle
– fogalmazott.