Ukrajna brutális sallert vitt be az oroszoknak - ezt senki nem látta jönni

Ukrajna támadása után az interneten megjelent videókon látható, ahogy a drónok becsapódása után hatalmas robbanások rázták meg a finomítót, miközben szirénák szóltak.

Ukrajna ismét az orosz olajfinomítót támadta Fotó: Képernyőkép

A régió kormányzója, Roman Busargin megerősítette a támadás tényét.

Ukrajna folytatja az ellentámadást

Az ukrán hadsereg tovább folytatja ellentámadását a keleti frontszakaszokon. Volodimir Zelenszkij elnök arról beszélt, hogy az ukrán csapatok komoly veszteségeket okoztak az orosz erőknek, és sikerült akadályozni Moszkva régi célját, hogy elfoglalja Pokrovszk logisztikai központját - írta a The Guardian.

Fires burn at the Saratov Oil Refinery in the Saratov Oblast of Southern Russia, following several impacts by one-way attack drones launched by Ukraine. pic.twitter.com/y234vnzW1V — OSINTdefender (@sentdefender) September 19, 2025

Az ukrán vezérkar közlése szerint 87 orosz támadást állítottak meg a térségben. Zelenszkij hozzátette: az ukrán katonák Kupjanszk környékén is tartják állásaikat, ahol az orosz erők hónapok óta próbálnak előretörni.

Orosz részről ugyanakkor azt közölték, hogy elfoglalták Muravkát Pokrovszk mellett, valamint Novoivanivkát Zaporizzsjában. Az ukrán elnök viszont csütörtökön arról számolt be, hogy 7 települést és 160 négyzetkilométernyi területet sikerült visszaszerezniük Pokrovszk és Dobropillia környékén, és további kilenc falut „megtisztítottak” az orosz erőktől.

🔥🛢️Saratov oil refinery is under drone attack right now. Saratov oil refinery has a capacity of 7mln tons of oil per year.



This is the third attack on this refinery since 2nd of August, previously it was targeted on 10.08.2025 and 16.09.2025. pic.twitter.com/7us93L8AXD — Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) September 19, 2025

NATO-riasztás a Baltikumban

A balti térségben újabb incidens történt: három orosz MiG–31-es vadászgép sértette meg Észtország légterét pénteken. Az eset mindössze 12 percig tartott, de az olasz F–35-ösök felszálltak az észtországi Amari támaszpontról, és elfogták a behatolókat. Az észt hadsereg szerint az orosz gépek transzponder és repülési terv nélkül léptek be a NATO-tagállam légterébe. Moszkva tagadta a légtérsértést.

A történtek miatt Tallinn bekérette az orosz nagykövetet, az Európai Tanács elnöke, António Costa pedig jelezte: október 1-jén Koppenhágában közösen vitatják meg a szövetségesek válaszát az orosz légtérsértésekre.

Donald Trump elnök a Fehér Ház Ovális Irodájában 2025. szeptember 19-én Washingtonban. Az elnök Ukrajna újabb, orosz olajfinomítót ért támadása kapcsán figyelmeztetett (Fotó: Getty Images/AFP/Andrew Harnik)

Donald Trump amerikai elnök is megszólalt az ügyről:

Nem szeretem, amikor ilyesmi történik. Nagy baj is lehet belőle

– fogalmazott.