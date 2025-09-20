Hírlevél

Itt az orosz válasz a NATO-légteret sértő vadászgépekről – ez mindent felülír

Ukrajna brutális sallert vitt be az oroszoknak - ezt senki nem látta jönni

Újabb, nagyszabású dróntámadás érte szombatra virradóra Oroszország szaratovi olajfinomítóját, ahol hatalmas tüzek törtek ki. Ez már a második eset egy héten belül, hogy ukrán pilóta nélküli gépek csapást mértek a stratégiai létesítményre, amely több mint 600 kilométerre fekszik a frontvonaltól.
Ukrajna támadása után az interneten megjelent videókon látható, ahogy a drónok becsapódása után hatalmas robbanások rázták meg a finomítót, miközben szirénák szóltak.

Ukrajna ismét az orosz olajfinomítót támadta Fotó: Képernyőkép

A régió kormányzója, Roman Busargin megerősítette a támadás tényét.

Ukrajna folytatja az ellentámadást

Az ukrán hadsereg tovább folytatja ellentámadását a keleti frontszakaszokon. Volodimir Zelenszkij elnök arról beszélt, hogy az ukrán csapatok komoly veszteségeket okoztak az orosz erőknek, és sikerült akadályozni Moszkva régi célját, hogy elfoglalja Pokrovszk logisztikai központját - írta a The Guardian.

Az ukrán vezérkar közlése szerint 87 orosz támadást állítottak meg a térségben. Zelenszkij hozzátette: az ukrán katonák Kupjanszk környékén is tartják állásaikat, ahol az orosz erők hónapok óta próbálnak előretörni.

Orosz részről ugyanakkor azt közölték, hogy elfoglalták Muravkát Pokrovszk mellett, valamint Novoivanivkát Zaporizzsjában. Az ukrán elnök viszont csütörtökön arról számolt be, hogy 7 települést és 160 négyzetkilométernyi területet sikerült visszaszerezniük Pokrovszk és Dobropillia környékén, és további kilenc falut „megtisztítottak” az orosz erőktől.

NATO-riasztás a Baltikumban

A balti térségben újabb incidens történt: három orosz MiG–31-es vadászgép sértette meg Észtország légterét pénteken. Az eset mindössze 12 percig tartott, de az olasz F–35-ösök felszálltak az észtországi Amari támaszpontról, és elfogták a behatolókat. Az észt hadsereg szerint az orosz gépek transzponder és repülési terv nélkül léptek be a NATO-tagállam légterébe. Moszkva tagadta a légtérsértést.

A történtek miatt Tallinn bekérette az orosz nagykövetet, az Európai Tanács elnöke, António Costa pedig jelezte: október 1-jén Koppenhágában közösen vitatják meg a szövetségesek válaszát az orosz légtérsértésekre.

Donald Trump elnök a Fehér Ház Ovális Irodájában 2025. szeptember 19-én Washingtonban. Az elnök Ukrajna újabb, orosz olajfinomítót ért támadása kapcsán figyelmeztetett (Fotó: Getty Images/AFP/Andrew Harnik)

Donald Trump amerikai elnök is megszólalt az ügyről:

Nem szeretem, amikor ilyesmi történik. Nagy baj is lehet belőle

– fogalmazott.

 

