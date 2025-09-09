Marta Kos bővítési biztos hangsúlyozta felszólalásában, hogy Ukrajna teljesítette az első klaszter megnyitásának feltételeit. „A Bizottság úgy ítéli meg, hogy Ukrajna teljesítette a feltételeket az 1. klaszter megnyitásához, miközben arra biztatjuk őket, hogy folytassák a munkát az ütemtervek végrehajtásán, különösen a kisebbségekre vonatkozó cselekvési terven” – mondta.

Az EP-ben Marta Kos hangsúlyozta, hogy Ukrajna uniós tagsága a legnagyobb biztonsági garancia, amely egyértelmű és visszafordíthatatlan üzenet Moszkvának

Fotó: AFP

Ukrajna biztonságát az uniós tagság erősíti

A képviselő visszautasította azokat az állításokat, amelyek szerint a csatlakozási folyamat elakadt.

Szeretném hangsúlyozni, hogy nem igaz, amit egyesek állítanak, hogy elakadtunk a csatlakozási folyamatban. Technikailag nagyon sok munka folyik, és néhány héten belül abban a helyzetben leszünk, hogy minden klasztert meg tudjunk nyitni. De a döntést a Tanácsnak kell meghoznia.

Kos ezért arra szólította fel a Tanácsot, hogy ne halogassa tovább a döntést.

Ezért felszólítom a Tanácsot, hogy haladéktalanul döntsön az 1. klaszter megnyitásáról, az egyetlen legitim alapon, amely Ukrajna érdeme.

Ukrajna európai sorsa

Marta Kos hangsúlyozta, hogy a csatlakozás a legfontosabb biztonsági garancia.

Ukrajna uniós csatlakozása a legnagyobb garancia biztonságára. Minden megszilárdított reform, minden megnyitott klaszter, minden előrelépés egy újabb lépés, amely Ukrajnát szorosabban köti közös európai otthonunkhoz. Ez egyúttal jelzés Moszkvának is, hogy Ukrajna európai sorsa visszafordíthatatlan.

Szerinte az ukrán nép példát mutat.

Az ukránok nemcsak a saját területüket védik, hanem Európában a szabadságot és a demokráciát is. A legkevesebb, amit tehetünk, hogy bátorságukat a mi politikai elszántságunkkal párosítjuk.

Ukrajna előtt a csatlakozás útja

A biztos kitért arra is, hogy a jogállamisági reformokat tovább kell támogatni.

Folytatni fogjuk Ukrajna támogatását a reformok előmozdításában, különösen a jogállamiság terén. És folytatni fogjuk annak biztosítását, hogy a csatlakozási folyamat érdemalapú, hiteles és kiszámítható maradjon.

Beszéde végén kiemelte, hogy a döntés most az unió kezében van.