Ukrajna EU-tagsága visszafordíthatatlan Marta Kos szerint

Marta Kos az EU bővítési biztosa szerint nem lehet tárgyalási alap az EU-s tagság. A politikus szerint Ukrajna Európai Unióhoz való csatlakozása már visszafordíthatatlan – írja a United 24.

Ukrajna útja mindenképp az Európai Unióba vezet Marta Kos szerint

Fotó: THOMAS TRAASDAHL / Ritzau Scanpix

Nem leszünk képesek garantálni Európa biztonságát, ha nem stabilizáljuk a kontinenst, és ebben a bővítés nagy szerepet játszhat.

– fogalmazott Marta Kos az EU külügyminisztereinek koppenhágai informális találkozója előtt.

A politikus szerint Ukrajnának és Moldovának együtt kell előrehaladnia a csatlakozási folyamatban. Ez a kijelentés egybevág azokkal az információkkal amik szerint hazánkat meg akarják kerülni a döntés kapcsán. Brüsszel ugyanis a tervek szerint Moldova csatlakozási szavazásával egy időben külön szavazna arról, hogy Ukrajna is elvégezte azt a munkát amit Moldova, így pedig hazánk vétója ellenére is EU-s tag lehetne az ország.

Kos ugyanakkor megemlítette aggályait az ukrán korrupció kapcsán, ahol ugyan elismerte az előrelépést, azonban jelezte: még sok munka vár az országra.

Kos ugyanakkor bízik abban, hogy az EU továbbra is egységesen fogja támogatni Ukrajna csatlakozását, ahogyan azt a tagjelölti státusz megadásakor is tette, és sürgette a további erőfeszítéseket az összehangolt megközelítés biztosítása érdekében.