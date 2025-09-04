Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Ukrajna durva dolgot tett: erre ébredt Oroszország

Ukrajna

Ukrajna EU-tagsága visszafordíthatatlan Marta Kos szerint

13 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Marta Kos szerint nincs már visszaút. Ukrajna EU-tagsága nem lehet kérdés, hiszen az EU bővítési biztosa szerint csak így lehet a kontinens biztonságát garantálni.
Link másolása
Vágólapra másolva!
UkrajnaMarta KosEurópai Unió

Marta Kos az EU bővítési biztosa szerint nem lehet tárgyalási alap az EU-s tagság. A politikus szerint Ukrajna Európai Unióhoz való csatlakozása már visszafordíthatatlan – írja a United 24.

Ukrajna útja mindenképp az Európai Unióba vezet Marta Kos szerint
Ukrajna útja mindenképp az Európai Unióba vezet Marta Kos szerint 
Fotó: THOMAS TRAASDAHL / Ritzau Scanpix

Nem leszünk képesek garantálni Európa biztonságát, ha nem stabilizáljuk a kontinenst, és ebben a bővítés nagy szerepet játszhat.

– fogalmazott Marta Kos az EU külügyminisztereinek koppenhágai informális találkozója előtt.

A politikus szerint Ukrajnának és Moldovának együtt kell előrehaladnia a csatlakozási folyamatban. Ez a kijelentés egybevág azokkal az információkkal amik szerint hazánkat meg akarják kerülni a döntés kapcsán. Brüsszel ugyanis a tervek szerint Moldova csatlakozási szavazásával egy időben külön szavazna arról, hogy Ukrajna is elvégezte azt a munkát amit Moldova, így pedig hazánk vétója ellenére is EU-s tag lehetne az ország. 

Kos ugyanakkor megemlítette aggályait az ukrán korrupció kapcsán, ahol ugyan elismerte az előrelépést, azonban jelezte: még sok munka vár az országra. 

Kos ugyanakkor bízik abban, hogy az EU továbbra is egységesen fogja támogatni Ukrajna csatlakozását, ahogyan azt a tagjelölti státusz megadásakor is tette, és sürgette a további erőfeszítéseket az összehangolt megközelítés biztosítása érdekében.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!