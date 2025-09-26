Hírlevél

Katasztrofális vádakat fogalmaztak meg Zelenszkijjel szemben — Trump mocskosul dühös lesz

Ukrajna már nagyon uniós tag lenne

8 perce
Tarasz Kacska, Ukrajna európai és euroatlanti integrációért felelős miniszterelnök-helyettese szerint az EU-csatlakozási tárgyalások már a hónap végére lezárulhatnak, ami fontos lépés lenne Ukrajna európai integrációja és a szövetségi kapcsolatok erősítése szempontjából.
Szeptember végén Ukrajna befejezi az EU-csatlakozási tárgyalások átvilágításának utolsó szakaszát, és áttér a „referenciaértékek” szakaszára, nevezetesen az egyes tárgyalási fejezetek kritériumainak meghatározására. Erről Tarasz Kacska, Ukrajna európai és euroatlanti integrációért felelős miniszterelnök-helyettese beszélt az Ukrainformnak.

Ukrajna szerint minden készen áll
Ukrajna szerint minden készen áll 
Fotó: THOMAS TRAASDAHL / Ritzau Scanpix

„Hétfőn-kedden valójában egy fejezetünk van hátra. Szeptember 29-30-án tartjuk az utolsó átvilágítási ülést. Akkor az lesz a kérdés, hogyan biztosítható a tárgyalások eddigihez hasonló gyors üteme. Nyilvánvalóan 27 tagállam döntése lenne ideális, de egyelőre Magyarország fenntartja különleges álláspontját, ezért ezt is megvitatjuk itt a francia kormány tagjaival” – mondta a miniszterelnök-helyettes.

Elmondása szerint a szűrővizsgálatok lezárását követően várhatók az Európai Unió szűrőjelentései: a negyedik klaszterről néhány napon belül, az ötödikről pedig néhány héten belül készülhet ilyen értékelés.

Ezt követően, ukrán részről, valójában már csak a tárgyalási álláspontunkat alakítjuk ki. A nyitott kérdés az az, hogy az EU milyen gyorsan tudja kialakítani a tárgyalási álláspontját, mert a törvény szerint ez az első klaszter megnyitása után lehetséges. Ekkor már a 27 tagállam szavazhat róla

– jegyezte meg Kacska.

 

