Ukrajna már nagyon uniós tag lenne

Szeptember végén Ukrajna befejezi az EU-csatlakozási tárgyalások átvilágításának utolsó szakaszát, és áttér a „referenciaértékek” szakaszára, nevezetesen az egyes tárgyalási fejezetek kritériumainak meghatározására. Erről Tarasz Kacska, Ukrajna európai és euroatlanti integrációért felelős miniszterelnök-helyettese beszélt az Ukrainformnak.

Ukrajna szerint minden készen áll

Fotó: THOMAS TRAASDAHL / Ritzau Scanpix

„Hétfőn-kedden valójában egy fejezetünk van hátra. Szeptember 29-30-án tartjuk az utolsó átvilágítási ülést. Akkor az lesz a kérdés, hogyan biztosítható a tárgyalások eddigihez hasonló gyors üteme. Nyilvánvalóan 27 tagállam döntése lenne ideális, de egyelőre Magyarország fenntartja különleges álláspontját, ezért ezt is megvitatjuk itt a francia kormány tagjaival” – mondta a miniszterelnök-helyettes.

Elmondása szerint a szűrővizsgálatok lezárását követően várhatók az Európai Unió szűrőjelentései: a negyedik klaszterről néhány napon belül, az ötödikről pedig néhány héten belül készülhet ilyen értékelés.

Ezt követően, ukrán részről, valójában már csak a tárgyalási álláspontunkat alakítjuk ki. A nyitott kérdés az az, hogy az EU milyen gyorsan tudja kialakítani a tárgyalási álláspontját, mert a törvény szerint ez az első klaszter megnyitása után lehetséges. Ekkor már a 27 tagállam szavazhat róla

– jegyezte meg Kacska.