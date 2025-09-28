Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Oroszország hatalmas gyomrost adott a Nyugatnak

orosz-ukrán háború

Nehéz helyzetben Ukrajna – Herszon és Harkov között dőlhet el a front sorsa

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Oroszbarát források szerint a Herszonhoz tartozó úgynevezett karantén-sziget teljes tűzellenőrzés alá került, miközben a harkovi fronton több ukrán dandár is súlyos veszteségeket szenvedett. A híreket független források egyelőre nem erősítették meg, de a beszámolók azt sugallják, hogy Ukrajna egyre nehezebb helyzetbe kerül a frontvonal több szakaszán, ahol folyamatos nyomás nehezedik rá az orosz erők részéről.
Link másolása
Vágólapra másolva!
orosz-ukrán háborúorosz hadseregfrontHerszon megyeHarkovUkrajna

A RIA Novoszti hírügynökségnek Volodimir Saldo, Herszon kinevezett (orosz) kormányzója azt mondta: a sziget teljes mértékben az orosz pozíciók lőtávolságán belül van. 

oroszukrán, háború, orosz, ukrán, Oroszország, Ukrajna, ukrajnai háború, ukrajnaiháború, illusztráció, 2025 DONETSK OBLAST, UKRAINE - AUG 31: Ukrainian soldiers fire the Ukrainian artillery piece 'Bohdana' from their artillery position in the direction of Toretsk, Ukraine, on 31 August 2025. (Photo by Diego Herrera Carcedo/Anadolu via Getty Images)
 Ukrajna egyre nehezebb helyzetbe kerül a frontvonal több szakaszán Fotó: AFP

Továbbra is tűz alatt tartjuk a területet, de az ellenség továbbra is katonai műveletek bázisaként használja a szigetet. Kis csoportok éjszaka szivárognak be, házakban és ipari épületekben rejtőznek, drónokat indítanak

– közölte. 

Saldo szerint ugyan a sziget teljes „megtisztítása” irreális az éjszakai ukrán mozgások miatt, az orosz tüzérség és drónkezelők folyamatos csapásokat mérnek.

A Herszon melletti Karantén-szigetet korábban evakuálták, az orosz állítások szerint az ukrán hadsereg katonai bázissá alakította. A régió 2022 őszén orosz ellenőrzés alá került, Ukrajna azonban továbbra sem ismeri el az annexiót, és folyamatosan támadja a térséget.

Az ukrán fegyveres erők szinte az összes bekerített fegyveresüket elvesztették Szinelnyikove közelében

Ezzel párhuzamosan a harkovi fronton az orosz biztonsági erők azt állították: a Szinelnyikove közelében bekerített ukrán egységek szinte teljesen megsemmisültek. A jelentés szerint az Ukrán Fegyveres Erők 57. és 127. dandárja „lényegében felmorzsolódott”, és mindössze néhány tucat katona maradt az erdőben. A héten korábban arról is beszámoltunk, hogy a 92. dandár egyik különítménye szintén súlyos veszteségeket szenvedett Harkov régióban.

Oroszország hatalmas gyomrost adott a Nyugatnak
Katasztrófa fenyeget: orosz nukleáris tengeralattjáró sodródik a robbanás felé
Brutális orosz támadás érte éjszaka az ukrán régiót

Az állításokat sem az ukrán, sem a független nemzetközi források nem erősítették meg.

 

Orosz-ukrán háború
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!