Nehéz helyzetben Ukrajna – Herszon és Harkov között dőlhet el a front sorsa

A RIA Novoszti hírügynökségnek Volodimir Saldo, Herszon kinevezett (orosz) kormányzója azt mondta: a sziget teljes mértékben az orosz pozíciók lőtávolságán belül van.

Ukrajna egyre nehezebb helyzetbe kerül a frontvonal több szakaszán Fotó: AFP

Továbbra is tűz alatt tartjuk a területet, de az ellenség továbbra is katonai műveletek bázisaként használja a szigetet. Kis csoportok éjszaka szivárognak be, házakban és ipari épületekben rejtőznek, drónokat indítanak

– közölte.

Saldo szerint ugyan a sziget teljes „megtisztítása” irreális az éjszakai ukrán mozgások miatt, az orosz tüzérség és drónkezelők folyamatos csapásokat mérnek.

A Herszon melletti Karantén-szigetet korábban evakuálták, az orosz állítások szerint az ukrán hadsereg katonai bázissá alakította. A régió 2022 őszén orosz ellenőrzés alá került, Ukrajna azonban továbbra sem ismeri el az annexiót, és folyamatosan támadja a térséget.

Az ukrán fegyveres erők szinte az összes bekerített fegyveresüket elvesztették Szinelnyikove közelében

Ezzel párhuzamosan a harkovi fronton az orosz biztonsági erők azt állították: a Szinelnyikove közelében bekerített ukrán egységek szinte teljesen megsemmisültek. A jelentés szerint az Ukrán Fegyveres Erők 57. és 127. dandárja „lényegében felmorzsolódott”, és mindössze néhány tucat katona maradt az erdőben. A héten korábban arról is beszámoltunk, hogy a 92. dandár egyik különítménye szintén súlyos veszteségeket szenvedett Harkov régióban.