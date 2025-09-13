Lebuktak az ukránok: nagyon súlyos, mindent megváltoztató dologgal vádolják őket

A georgiai állambiztonsági szolgálat (SSSG) új részleteket közölt arról a két, ukrán állampolgárról, akiket szeptember 11-én tartóztattak le robbanóanyagok országba szállítása miatt. Az SSSG szerint az ukrán állampolgárok, hogy az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) utasításai szerint jártak el, Ukrajna célja pedig a választások befolyásolása volt.

Ukrajna terve radikális georgiai csoportok terveivel is kapcsolatban állhat

Fotó: AFP

A gyanúsítottak vallomásai szerint, a robbanószerkezet végső célállomása Oroszország volt, de a georgiai biztonsági ügynökség szerint a bizonyítékok egy lehetséges, Tbiliszi központjában található célpontra utalnak, és az ukrán terv kapcsolatban állhat az október 4-i helyhatósági választásokkal is.

Lasha Maghradze, az SSSG első helyettes vezetője elmondta, hogy

a gyanúsítottak szeptember 10-én léptek be Grúziába egy ukrán rendszámú Mercedes-Benz teherautóval, miután Románián, Bulgárián és Törökországon haladtak át. A nyomozók állítólag 2,4 kilogramm hexogént (RDX), egy nagy erejű robbanóanyagot fedeztek fel a járműben.

Maghradze idézte az egyik fogvatartottat, aki azt mondta, hogy az Ukrán Biztonsági Szolgálat alkalmazottai „azt mondták neki, hogy hozza be ezt az anyagot Georgia területére, és adja át egy általuk megjelölt személynek”. Az SSSG hangsúlyozta, hogy

a fogvatartott szerint ez az utasítás közvetlenül az ukrán SZBU-tól érkezett, és azt is hozzátette, hogy a robbanószerkezet végső célállomása „állítólag az Oroszországi Föderáció” volt, és hogy azt arra a helyre szánták, amit Maghradze „Pautina 2”-ként nevezett meg.

A „Pautina” hadműveletet az SZBU körülbelül másfél évnyi előkészület után, júniusban hajtotta végre. A jelentések szerint a művelet során mobil faházakba és teherautókba rejtett drónokat használtak, amelyek Oroszország mélyén található helyszíneket vettek célba, és egy tucat orosz repülőgépet semmisítettek meg vagy rongáltak meg – emlékeztet a Civil georgiai hírportál.

Ahogy arról korábban az Origo is beszámolt, Ukrajna június elején hasonló akciót hajtott végre. Akkor a „Pókháló Hadműveletnek” elnevezett támadás során drónrajok indultak parkoló teherautókból, és összehangolt akcióban négy, mélyen az orosz határok mögött található légi bázist támadtak meg. Az ukrán elnök, Volodimir Zelenszkij zseniálisnak nevezte a műveletet, amely szerinte biztosan bekerül a történelemkönyvekbe.