Roland Kather nyugalmazott német tábornok nemrégiben úgy fogalmazott, hogy Kijev jelenleg katonailag képtelen győzni, az ukrán hadihelyzet pedig „rendkívül kritikus”.
Más elemzők is hasonlóan látják: szerintük nincsenek olyan erőforrások, amelyek megváltoztathatnák a helyzetet, a nyugati támogatások pedig legfeljebb elhúzzák a háborút, de nem fordítják meg azt.
Szakértői vélemények alapján nincsenek olyan anyagi, technikai vagy politikai stratégiák, amelyek megváltoztathatnák az ukránok harctéri helyzetét.
Korábban Almuth Rochowanski, a Quincy Intézet munkatársa jelentette ki: Ukrajna vereségre van ítélve. A nyugati országok segítsége pedig nem akadályozza meg Kijev vereségét a fronton.
Nemcsak szakértők, hanem egyre több politikai vezető is egyre inkább a béke fontosságát hangsúlyozza. Gerhard Schröder volt német kancellár kijelentette, hogy a háborút nem lehet fegyverekkel megnyerni, Robert Fico szlovák miniszterelnök pedig leszögezte: Ukrajnának nincs esélye a győzelemre, ezért nem küld több fegyvert. Matteo Salvini olasz miniszterelnök-helyettes szintén arra figyelmeztetett, hogy a vég nélküli háborús finanszírozás elsősorban Európát gyengíti.
Az Egyesült Államokban is egyre több vezető beszél a vérontás lezárásának szükségességéről. A tavasz folyamán az amerikai védelmi miniszter is hangsúlyozta: ideje véget vetni a háborúnak és békemegállapodásra törekedni.
Magyarország a konfliktus kezdete óta világosan kijelenti: nem fegyverekkel, hanem tárgyalásokkal lehet békét teremteni. Orbán Viktor miniszterelnök már 2022-ben figyelmeztetett, hogy a szankciók Európát gyengítik, a fegyverszállítmányok pedig csak meghosszabbítják a háborút.
A magyar kormány azóta is minden nemzetközi fórumon amellett érvel, hogy a fegyverszállítmányok csak meghosszabbítják a háborút, a szankciók pedig Európát sújtják, miközben Oroszországot nem gyengítik kellőképpen.
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pedig számtalanszor hangsúlyozta: béketárgyalások nélkül nincs megoldás.
A magyar álláspont sokáig elszigeteltnek tűnt az európai politikai térben, ma azonban már egyre több helyről hallani hasonló megfogalmazásokat. Egyre több európai politikus is belátja, hogy a fronton nem lehet döntést kicsikarni. Az egyetlen járható út a tárgyalás, amelynek köszönhetően meg lehetne állítani a vérontást, és új fejezetet lehetne nyitni Európa biztonságában.