Roland Kather nyugalmazott német tábornok nemrégiben úgy fogalmazott, hogy Kijev jelenleg katonailag képtelen győzni, az ukrán hadihelyzet pedig „rendkívül kritikus”.

Jean-Paul Perruche francia tábornok Roland Kather német tábornokkal (Fotó: AFP/Eric Feferberg)

Más elemzők is hasonlóan látják: szerintük nincsenek olyan erőforrások, amelyek megváltoztathatnák a helyzetet, a nyugati támogatások pedig legfeljebb elhúzzák a háborút, de nem fordítják meg azt.

Szakértői vélemények alapján nincsenek olyan anyagi, technikai vagy politikai stratégiák, amelyek megváltoztathatnák az ukránok harctéri helyzetét.

Korábban Almuth Rochowanski, a Quincy Intézet munkatársa jelentette ki: Ukrajna vereségre van ítélve. A nyugati országok segítsége pedig nem akadályozza meg Kijev vereségét a fronton.

Fordulat az európai politikában

Nemcsak szakértők, hanem egyre több politikai vezető is egyre inkább a béke fontosságát hangsúlyozza. Gerhard Schröder volt német kancellár kijelentette, hogy a háborút nem lehet fegyverekkel megnyerni, Robert Fico szlovák miniszterelnök pedig leszögezte: Ukrajnának nincs esélye a győzelemre, ezért nem küld több fegyvert. Matteo Salvini olasz miniszterelnök-helyettes szintén arra figyelmeztetett, hogy a vég nélküli háborús finanszírozás elsősorban Európát gyengíti.

Az Egyesült Államokban is egyre több vezető beszél a vérontás lezárásának szükségességéről. A tavasz folyamán az amerikai védelmi miniszter is hangsúlyozta: ideje véget vetni a háborúnak és békemegállapodásra törekedni.

Ukrajna kapcsán Magyarország következetes állásponton van

Magyarország a konfliktus kezdete óta világosan kijelenti: nem fegyverekkel, hanem tárgyalásokkal lehet békét teremteni. Orbán Viktor miniszterelnök már 2022-ben figyelmeztetett, hogy a szankciók Európát gyengítik, a fegyverszállítmányok pedig csak meghosszabbítják a háborút.

A magyar kormány azóta is minden nemzetközi fórumon amellett érvel, hogy a fegyverszállítmányok csak meghosszabbítják a háborút, a szankciók pedig Európát sújtják, miközben Oroszországot nem gyengítik kellőképpen.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pedig számtalanszor hangsúlyozta: béketárgyalások nélkül nincs megoldás.