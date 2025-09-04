Kiderült, hogy mi lehet az ukránok új stratégiája

Az elemzők „koreai típusú” befagyasztásként írják le a javaslatot, amely nem ismeri el de jure az orosz megszállás alá került területeket, de azonnali, erős biztonsági garanciákat biztosít, és befektet Ukrajna képességeibe a megszállás végleges visszafordítására. Ez nem megadás, hanem stratégiai időnyerés – írja a The Telegraph.

Ukrajna elnöke, Volodimir Zelenszkij

Fotó: Angelo Carconi / MTI/EPA-ANSA

A Telegraph szerint több tényező miatt lenne előnyös Ukrajnának az időnyerés: először, Oroszország gazdasága egyre gyengébb, a korrupció, a szankciók, a tőkekivonás és a háború költségei folyamatosan csökkentik a kapacitásait. Másodszor, az Egyesült Államok belpolitikai helyzete korlátozza a Fehér Ház hosszú távú elköteleződését: a közvélemény és a pártpolitikai megosztottság miatt a nyílt konfliktus-eszkaláció politikailag kockázatos

– fogalmaz a lap.

A stratégia célja, hogy Ukrajna időt nyerjen, miközben nem veszít jogi igényeiből, és később, kedvezőbb feltételek mellett visszaszerezheti a megszállt területeket.