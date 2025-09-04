Hírlevél

Ukrajna

Kiderült, hogy mi lehet az ukránok új stratégiája

Ukrajna helyzetének megoldására a „legkevésbé rossz” opció az elemzők szerint jelenleg egy úgynevezett irányított konfliktusbefagyasztás, amely megőrzi az ország jogi igényeit, miközben időt ad Kijevnek, hogy túlélje és felülmúlja Moszkvát.
Az elemzők „koreai típusú” befagyasztásként írják le a javaslatot, amely nem ismeri el de jure az orosz megszállás alá került területeket, de azonnali, erős biztonsági garanciákat biztosít, és befektet Ukrajna képességeibe a megszállás végleges visszafordítására. Ez nem megadás, hanem stratégiai időnyerés – írja a The Telegraph.

Ukrajna
Ukrajna elnöke, Volodimir Zelenszkij
Fotó: Angelo Carconi / MTI/EPA-ANSA

A Telegraph szerint több tényező miatt lenne előnyös Ukrajnának az időnyerés: először, Oroszország gazdasága egyre gyengébb, a korrupció, a szankciók, a tőkekivonás és a háború költségei folyamatosan csökkentik a kapacitásait. Másodszor, az Egyesült Államok belpolitikai helyzete korlátozza a Fehér Ház hosszú távú elköteleződését: a közvélemény és a pártpolitikai megosztottság miatt a nyílt konfliktus-eszkaláció politikailag kockázatos

 – fogalmaz a lap. 

A stratégia célja, hogy Ukrajna időt nyerjen, miközben nem veszít jogi igényeiből, és később, kedvezőbb feltételek mellett visszaszerezheti a megszállt területeket.

