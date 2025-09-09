Beismerés: Ukrajna nem tudja megnyerni a háborút

Roland Kather német nyugalmazott tábornok a WELT TV legfrissebb beszélgetésében éles helyzetképet festett: szerinte Ukrajna hadászati szempontból „rendkívül kritikus” állapotban van.

A koszovói békefenntartó misszió (KFOR) korábbi parancsnoka, Roland Kather német altábornagy (Fotó: AFP/Ermal Meta)

Ukrajna jelenleg nem tudja katonailag megnyerni a háborút

– jelentette ki Roland Kather nyugalmazott német tábornok. A katonai szakértő szerint az ukrán helyzet „rendkívül kritikus”, mivel Oroszország minden hadászati területen fölényben van.

Ukrajna lehetőségei

A beszélgetésben Roland Kather nem csak fenntartásait tolmácsolta, hanem határozott javaslatokat is megfogalmazott a következő lépésekre.

Kather hangsúlyozta: nem elég a katonai támogatás, a diplomáciai kezdeményezések erősítésére is szükség van. Úgy véli, a konfliktus elhúzódása csak tovább súlyosbítja Ukrajna helyzetét, ezért a béketárgyalások újraindítása elkerülhetetlen.



