Roland Kather német nyugalmazott tábornok a WELT TV legfrissebb beszélgetésében éles helyzetképet festett: szerinte Ukrajna hadászati szempontból „rendkívül kritikus” állapotban van.
Ukrajna jelenleg nem tudja katonailag megnyerni a háborút
– jelentette ki Roland Kather nyugalmazott német tábornok. A katonai szakértő szerint az ukrán helyzet „rendkívül kritikus”, mivel Oroszország minden hadászati területen fölényben van.
A beszélgetésben Roland Kather nem csak fenntartásait tolmácsolta, hanem határozott javaslatokat is megfogalmazott a következő lépésekre.
Kather hangsúlyozta: nem elég a katonai támogatás, a diplomáciai kezdeményezések erősítésére is szükség van. Úgy véli, a konfliktus elhúzódása csak tovább súlyosbítja Ukrajna helyzetét, ezért a béketárgyalások újraindítása elkerülhetetlen.