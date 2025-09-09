Ferenc Viktória: Ukrajna nem tiszteli a kisebbségi jogokat

A vita során Ferenc Viktória európai parlamenti képviselő kiemelte, hogy az Európában és az Ukrajnában élő emberek is békét szeretnének, túl régóta szenvednek már és nemcsak szenvednek, hanem meg is halnak a harctéren vagy már a besorozások során átélt embertelen bánásmód következtében. A képviselő emlékeztetett, hogy a kárpátaljai magyarok a háború szörnyűségei mellett jogaik korlátozását is kénytelenek elszenvedni.

Ferenc Viktória EP-képviselő szerint Ukrajna diszkriminálja a kárpátaljai magyarokat, és kettős mércét alkalmaz az uniós feltételek terén

Fotó: AFP

Ukrajna és a kisebbségi jogok

Ferenc Viktória hangsúlyozta, hogy visszatértek a megfélemlítő, magyarellenes feliratok, és a magyar közösség tagjai diszkriminatív bánásmódban részesülnek határátkeléskor. Kiemelte:

s mindez egy unióban törekvő országban történik.

A képviselő élesen bírálta a készülő jelentést, amely szerinte elfogultan méltatja Ukrajna nemzeti kisebbségeket érintő látszattevékenységeit.

Mint mondta, a dokumentum ráadásul felszólítja Magyarországot, hogy vegye semmibe az Európai Unió koppenhágai kritériumait, ami elfogadhatatlan.

Ferenc Viktória hangsúlyozta, hogy Magyarország tiszteletben tartja az Európai Unió csatlakozási feltételeit, a nemzeti kisebbségek jogait és a békét szorgalmazza.

Ez Önöktől is joggal elvárható, elég a kettős mércéből

– fogalmazott a képviselő.