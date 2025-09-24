A gatyánk is rá fog menni Ukrajnára

Egyre nagyobb a pénzügyi szakadék, amelyet Ukrajna nemzetközi támogatásból igyekszik betömni. A Bloomberg News hétfői beszámolója szerint a Nemzetközi Valutaalap (IMF) meggyőzte Ukrajna kormányát, hogy fogadja el az alap 65 milliárd dolláros becslését a 2027-ig szükséges külföldi finanszírozásról, szemben a korábbi 38 milliárd dolláros ukrán előrejelzéssel. A jelentés szerint Kijev és a washingtoni székhelyű hitelező közötti tárgyalások után állapodtak meg az összegben, amelyet megosztottak az Európai Bizottsággal is.

Ukrajna költségvetési hiánya két hét alatt 38 milliárdról 65 milliárd dollárra ugrott az IMF számításai szerint

Fotó: AFP

Ukrajna költségvetési hiánya tovább nő

A Bloomberg arról is beszámolt, hogy a lehetséges új IMF-hitel nagysága körülbelül 8 milliárd dollár lehet, bár ezt hivatalosan még nem vitatták meg. Ukrajna jelenlegi, 15,5 milliárd dolláros IMF-programja 2027-ben jár le.

Az ország költségvetésének körülbelül 60 százalékát a háborús kiadások emésztik fel, miközben a nyugati támogatások nélkül a nyugdíjak, a közszféra bérei és a humanitárius kiadások fedezetlenek lennének.

Múlt héten Szerhij Marcsenko pénzügyminiszter közölte, hogy az ország egy új, négyéves hitelprogramot keres az IMF-nél, miközben továbbra is Oroszország inváziójával küzd. A Reuters megjegyezte: a hírt nem tudták azonnal ellenőrizni, az IMF nem kívánt kommentárt fűzni a Bloomberg értesüléseihez, és a kijevi hatóságok sem voltak elérhetők nyilatkozatra.