A gatyánk is rá fog menni Ukrajnára

Egyre nagyobb a pénzügyi szakadék, amelyet Ukrajna nemzetközi támogatásból igyekszik betömni. A Bloomberg News hétfői beszámolója szerint a Nemzetközi Valutaalap (IMF) meggyőzte Ukrajna kormányát, hogy fogadja el az alap 65 milliárd dolláros becslését a 2027-ig szükséges külföldi finanszírozásról, szemben a korábbi 38 milliárd dolláros ukrán előrejelzéssel. A jelentés szerint Kijev és a washingtoni székhelyű hitelező közötti tárgyalások után állapodtak meg az összegben, amelyet megosztottak az Európai Bizottsággal is.
A Bloomberg arról is beszámolt, hogy a lehetséges új IMF-hitel nagysága körülbelül 8 milliárd dollár lehet, bár ezt hivatalosan még nem vitatták meg. Ukrajna jelenlegi, 15,5 milliárd dolláros IMF-programja 2027-ben jár le.
Az ország költségvetésének körülbelül 60 százalékát a háborús kiadások emésztik fel, miközben a nyugati támogatások nélkül a nyugdíjak, a közszféra bérei és a humanitárius kiadások fedezetlenek lennének.
Múlt héten Szerhij Marcsenko pénzügyminiszter közölte, hogy az ország egy új, négyéves hitelprogramot keres az IMF-nél, miközben továbbra is Oroszország inváziójával küzd. A Reuters megjegyezte: a hírt nem tudták azonnal ellenőrizni, az IMF nem kívánt kommentárt fűzni a Bloomberg értesüléseihez, és a kijevi hatóságok sem voltak elérhetők nyilatkozatra.