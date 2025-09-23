Brutális légicsapások Ukrajnában – videó

Az ukrajnai Zaporizzsjában egy ember meghalt légitámadás következtében. Ezt a Telegramon jelentette reggel Ivan Fedorov, a Zaporizzsjai Regionális Katonai Igazgatóság vezetője. Mint írta, a mentők húzták ki a férfi holttestét a romok alól – írja a ZN,UA.

Ukrajna, Zaporizzsja

Fotó: FREDERIC PETRY / Hans Lucas

Az Állami Katasztrófavédelmi Szolgálatot 1:21-kor értesítették, hogy a lerombolt ház romjai alatt egy személy lehet. Akkor arról számoltak be, hogy szeptember 23-án éjjel az orosz hadsereg irányított bombákkal hatalmas csapásokat mért Zaporizzsjára.

A becsapódást egy magánháztartás területén észlelték, ahol egy lakóépület megsemmisült, a szomszédos épületek pedig megrongálódtak a robbanáshullám miatt. Ezenkívül tűz ütött ki a helyszínen: a mentőegységek oltják a lángokat és kutató-mentő műveletet végeznek. Az áldozatok számát még ezután tisztázzák.

Korábban arról írt a lap, hogy hajnali fél 1 körül házak és ipari létesítmények gyulladtak ki Zaporizzsjában egy orosz légitámadás következtében.

⚡️ 1 killed in Russia's massive nighttime glide bomb attack against Zaporizhzhia, Regional Governor Ivan Fedorov said. Rescuers recovered the body of a man from under the rubble of a destroyed building.



📹 ivan_fedorov_zp/Telegram pic.twitter.com/BmHUHedNAK — Denys from Kharkiv (@GlushkoDenys) September 23, 2025

A Ria.ru arról számolt be, hogy az orosz fegyveres erők megtámadták az ukrán fegyveres erők 144. dandárjának parancsnoki központját a Csernyihivi régióban.

Az Ukrán Fegyveres Erők 144. Külön Gépesített Dandárjának parancsnoki központját célozta meg az orosz hadsereg a légicsapás során, tisztek vesztették életüket

– közölték az orosz biztonsági erők a RIA Novosztyival.

Augusztus végén az orosz biztonsági erők jelentették a portálnak, hogy az Ukrán Fegyveres Erők 110. Külön Gépesített Dandárjának egyik egységének parancsnoki állását támadás érte a Szumi régióban, tisztek megsebesültek, meghaltak. Augusztus közepén is lecsaptak a Csernyihiv régióra.

Az ukrán fegyveres erők civil célpontok elleni támadásaira válaszul az orosz csapatok rendszeresen csapásokat mérnek a személyzet, a felszerelés és a zsoldosok szállásaira, valamint az ukrán infrastruktúrára: a védelmi ipari létesítményekre, a katonai parancsnokságra és a kommunikációs rendszerekre.

Ugyanakkor Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője többször is hangsúlyozta, hogy a hadsereg nem támad lakóépületeket vagy szociális intézményeket – magyarázta a lap.