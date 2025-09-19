Hírlevél

Rendkívüli

Új szabályok a kukákra: mindenkit érintő előírások lépnek életbe

Ukrajna

Halálos dróneső zúdult Ukrajnára

38 perce
Az elmúlt 24 órában legalább öt civil életét vesztette és további hét ember megsérült az orosz támadások következtében. Az orosz erők több mint 80 drónt indítottak ukrajnai célpontok ellen, amelyek közül a legtöbbet a légvédelem megsemmisítette, de több ukrán települést is találat ért.
Ukrajnaorosz-ukrán háborúdróntámadásOroszországlégvédelem

Orosz támadások miatt öt ember meghalt és további hét megsérült Ukrajnában az elmúlt nap során – derült ki a régiós hatóságok szeptember 19-i beszámolójából. Oroszország 86 drónt indított Ukrajna ellen az éjszaka folyamán, köztük 50 Shahed-típusú kamikaze drónt – írja a The Kyiv Independent.

Oroszország 86 drónt indított az éjszaka ukrajnai célpontok ellen
Oroszország 86 drónt indított az éjszaka ukrajnai célpontok ellen
Fotó: NATIONAL POLICE OF UKRAINE / HAN / ANADOLU

Ukrajna légvédelme kevésnek bizonyult

Az ukrán légvédelem 71 drónt megsemmisített, miközben 15 elérte célját hat helyszínen.

Szeptember 18-án egy orosz légicsapás során öt ember meghalt és egy megsérült Konsztantyinovkaban, a donyecki területen – közölte a kormányzó. A jelentések szerint mindannyian az utcán tartózkodtak a támadás idején. Négy lakóépület megrongálódott a támadás miatt. A harkivi területen egy 37 éves férfi sebesült meg egy támadásban, amely egy Vovcsanszk melletti falut ért – számolt be Oleh Szinyehubov kormányzó. A herszoni területen is egy civil sérült meg az orosz támadások során – közölte Olekszandr Prokudin kormányzó. A régióban öt ház rongálódott meg. A zaporizzsjai területen négy nő sebesült meg egy orosz támadásban a Polohi járásban. Oroszország összesen 376 támadást hajtott végre 14 város és falu ellen a térségben – jelentette a kormányzó.

Zelenszkij elnök közösségi oldalán arról számolt be, hogy közel 90 csapásmérő drónt vetett be Oroszország ukrán célpontok ellen. Donyeck megye, Kijev megye és a főváros, Szumi megye, Harkiv megye, Csernyihiv megye és a Dnyipro megye mind támadás alá került. A célpontok között szerepeltek Ukrajna infrastrukturális létesítményei és vállalatai. 

Kijevben helyreállítási munkálatok zajlanak az orosz támadás után, amely a tömegközlekedési infrastruktúrát vette célba.

Az ukrán elnök azzal folytatta posztját, hogy a világ és főként az Egyesült Államok békét akar, azonban szerinte úgy tűnik, hogy Oroszországban nem hallják meg ezt az álláspontot. Válaszul Ukrajna a PURL* kezdeményezés felgyorsítását kérte, emellett a közös fegyvergyártás és a biztonsági garanciák véglegesítését sürgette. 

*Az új Priority Ukraine Requirements List (PURL) kezdeményezés keretében Elbridge Colby, amerikai védelmi minisztérium védelempolitikáért felelős államtitkára engedélyezte, hogy Kijevnek két fegyverszállítmányt küldjenek, összesen 500 millió dollár értékben.

Az asztalon nagyszabású megállapodások vannak a drónok és fegyverek beszerzéséről, amelyeket Ukrajna kért az Egyesült Államoktól. Határozott lépésekre van szükség, hogy Oroszország végül a diplomáciába is beleegyezzen

– zárta posztját az ukrán elnök.

Korábban arról is beszámoltunk, hogy az ukrán hadsereg több helyen visszavonulni kényszerült, az oroszok törnek előre.

