Halálos dróneső zúdult Ukrajnára

Orosz támadások miatt öt ember meghalt és további hét megsérült Ukrajnában az elmúlt nap során – derült ki a régiós hatóságok szeptember 19-i beszámolójából. Oroszország 86 drónt indított Ukrajna ellen az éjszaka folyamán, köztük 50 Shahed-típusú kamikaze drónt – írja a The Kyiv Independent.

Oroszország 86 drónt indított az éjszaka ukrajnai célpontok ellen

Fotó: NATIONAL POLICE OF UKRAINE / HAN / ANADOLU

Ukrajna légvédelme kevésnek bizonyult

Az ukrán légvédelem 71 drónt megsemmisített, miközben 15 elérte célját hat helyszínen.

Szeptember 18-án egy orosz légicsapás során öt ember meghalt és egy megsérült Konsztantyinovkaban, a donyecki területen – közölte a kormányzó. A jelentések szerint mindannyian az utcán tartózkodtak a támadás idején. Négy lakóépület megrongálódott a támadás miatt. A harkivi területen egy 37 éves férfi sebesült meg egy támadásban, amely egy Vovcsanszk melletti falut ért – számolt be Oleh Szinyehubov kormányzó. A herszoni területen is egy civil sérült meg az orosz támadások során – közölte Olekszandr Prokudin kormányzó. A régióban öt ház rongálódott meg. A zaporizzsjai területen négy nő sebesült meg egy orosz támadásban a Polohi járásban. Oroszország összesen 376 támadást hajtott végre 14 város és falu ellen a térségben – jelentette a kormányzó.

Zelenszkij elnök közösségi oldalán arról számolt be, hogy közel 90 csapásmérő drónt vetett be Oroszország ukrán célpontok ellen. Donyeck megye, Kijev megye és a főváros, Szumi megye, Harkiv megye, Csernyihiv megye és a Dnyipro megye mind támadás alá került. A célpontok között szerepeltek Ukrajna infrastrukturális létesítményei és vállalatai.

Kijevben helyreállítási munkálatok zajlanak az orosz támadás után, amely a tömegközlekedési infrastruktúrát vette célba.

Az ukrán elnök azzal folytatta posztját, hogy a világ és főként az Egyesült Államok békét akar, azonban szerinte úgy tűnik, hogy Oroszországban nem hallják meg ezt az álláspontot. Válaszul Ukrajna a PURL* kezdeményezés felgyorsítását kérte, emellett a közös fegyvergyártás és a biztonsági garanciák véglegesítését sürgette.

*Az új Priority Ukraine Requirements List (PURL) kezdeményezés keretében Elbridge Colby, amerikai védelmi minisztérium védelempolitikáért felelős államtitkára engedélyezte, hogy Kijevnek két fegyverszállítmányt küldjenek, összesen 500 millió dollár értékben.

Since last night, Russia has been carrying out a drone attack on Ukraine – nearly 90 strike UAVs. Our warriors managed to neutralize most of them. I thank them for defending our skies. The Donetsk region, Kyiv region and the capital, Sumy region, Kharkiv region, Chernihiv region,… pic.twitter.com/EeQumy5yva — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 19, 2025

Az asztalon nagyszabású megállapodások vannak a drónok és fegyverek beszerzéséről, amelyeket Ukrajna kért az Egyesült Államoktól. Határozott lépésekre van szükség, hogy Oroszország végül a diplomáciába is beleegyezzen

– zárta posztját az ukrán elnök.