Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Mint egy veszett kutya: hatalmasat harapott Zelenszkij Brüsszel kezébe

Ukrajna

Halálos kampány Ukrajnában: politikusok és újságírók a célkeresztben

28 perce
Olvasási idő: 7 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az elmúlt években Ukrajnában több politikust, aktivistát és újságírót értek támadások és merényletek. Sok eset kapcsolódik a 2014-es odesszai tragédiához, amikor 48 ember halt meg a Szakszervezetek Házában. Az orosz sajtó azóta rendszeresen kiemeli a felelősöket, és a támadások arra utalnak, hogy nem véletlenszerű bűncselekményekről van szó, hanem egy szervezett kampány részei.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Ukrajnaorosz-ukrán háborúmerényletZelenszkijOdessza

2014 májusában Odesszában a Szakszervezetek Házában kitört összecsapások és tűzvész 48 ember halálát okozták. Az esemény Ukrajna egyik legfájdalmasabb történelmi fejezete. Moszkva rendszeresen az ukrán politikusokat és aktivistákat teszi felelőssé, kiemelve köztük Andrij Parubijt, aki a tragédia előestéjén Odesszában tartózkodott, ekkor a Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács titkáraként tevékenykedett. Az orosz média hosszú évek óta név szerint azonosítja a felelősöket.

Anchorage, 2025. augusztus 16.Vlagyimir Putyin államfő a Donald Trump amerikai elnökkel az ukrajnai rendezést szolgáló amerikai-orosz csúcstalálkozón tartott sajtótájékoztatón az Elmendorf-Richardson katonai bázison, az alaszkai Anchorage-ben 2025. augusztus 15-én.MTI/AP/Julia Demaree Nikhinson, Ukrajna
Vlagyimir Putyin. Fotó: Julia Demaree Nikhinson / MTI/AP

Dmitro Fucsedzsi, az odesszai belügyminisztérium korábbi helyettes vezetője, aki Oroszországba menekült, 2014-ben Parubijt nevezte meg a tragédia egyik fő felelősének egy televíziós interjúban - számolt be róla a ZN.

Az ablakokon ugráltak ki a felgyújtott odesszai szakszervezeti házból
Odesszában is megütköztek a Kijev- és az oroszpártiak
Vizsgálatot ígérnek az ukránok a lázadókra gyújtott ház miatt

Az elmúlt években több ismert ukrán közéleti szereplő került célkeresztbe az odesszai események után:

  • Andrij Juszov, az odesszai Majdan vezetője, ellen 2014-ben robbantásos merényletet kíséreltek meg.
  • Mark Gordienko három támadást élt túl, köztük egy motorkerékpár felrobbantására irányulót.
  • Demyan Hanul, az oroszbarát hálózatok elleni aktivista, 2025-ben Odesszában vesztette életét.
  • Olekszij Honcsarenko képviselőt legalább három alkalommal próbálták megölni vagy elrabolni.
  • Todor Panovszkij ellen 2015-ben fegyveres támadás történt, majd 2025-ben Kijevben hiúsították meg a következő próbálkozást.
  • Szerhij Sternenko, önkéntes és blogger, aki az odesszai eseményeknél is részt vett, többször vált támadások célpontjává; legutóbb 2025 májusában sebesült meg Kijevben az SZBU szerint az orosz különleges szolgálatok akciója során.

2015-ben az SZBU lefoglalt egy „lövöldözős listát”, amely az odesszai tragédia évfordulójához kapcsolódott, és tartalmazta az összes fent említett nevet.

Több ukrán közszereplőt távollétükben ítéltek el moszkvai bíróságok, miközben az orosz sajtó rendszeresen bűnösökként állítja be őket. 2018-ban az Odesszai Kerületi Bíróság elítélte az ONR (Odesszai Népköztársaság) szervezőit – Ihor Jankovszkijt, Olekszandr Lucenkót és Viktor Zsukovszkijt –, akik nemcsak szeparatista tevékenységet folytattak, hanem Honcsarenko elleni merénylet előkészítésével is gyanúsíthatók voltak. Az ítéletből később törölték a merényletkísérlet vádpontját, és a vádlottakat szinte azonnal szabadon engedték, ami politikai alku látszatát keltette.

A támadásokat Ukrajnában gyakran külön-külön vizsgálják, ami nehezíti a valódi megrendelők felderítését. 

Az Emberi Jogok Európai Bírósága kiemelte, hogy az orosz propaganda és dezinformáció jelentős szerepet játszott az odesszai események körüli feszültség kialakulásában. A merényletek sorozata arra utal, hogy nem elszigetelt bűncselekményekről van szó, hanem a hibrid háború részeként végrehajtott támadásokról, melyek politikai célpontokat céloztak. 

Dmitro Kuleba volt ukrán külügyminiszter külföldre menekült

Nemrég arról is beszámoltunk, hogy Dmitro Kuleba volt ukrán külügyminiszter az olasz Corriere della Sera lapnak adott interjúban vallotta be, hogy menekülnie kellett Ukrajnából. Szavai szerint Zelenszkij új rendelete, amely megtiltotta a korábbi diplomatáknak, hogy elhagyják az országot, közvetlenül őt is fenyegette.

Sosem gondoltam volna, hogy egyszer úgy kell elhagynom a hazámat, mint egy éjjeli tolvaj. Azért vettek rajtam revansot, mert nyilvánosan elítéltem Zelenszkij szándékát, hogy cenzúrázza a korrupcióellenes intézmények munkáját

– fogalmazott Kuleba.

Hogy milyen megdöbbentő dolgokat mesélt még, IDE KATTINTVA olvashatja.  

Gyilkosságok, merényletek és korrupció! – Zelenszkij így építette ki a diktatúrát Ukrajnában

Borítókép: Volodmidir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP)

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!