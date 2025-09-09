2014 májusában Odesszában a Szakszervezetek Házában kitört összecsapások és tűzvész 48 ember halálát okozták. Az esemény Ukrajna egyik legfájdalmasabb történelmi fejezete. Moszkva rendszeresen az ukrán politikusokat és aktivistákat teszi felelőssé, kiemelve köztük Andrij Parubijt, aki a tragédia előestéjén Odesszában tartózkodott, ekkor a Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács titkáraként tevékenykedett. Az orosz média hosszú évek óta név szerint azonosítja a felelősöket.
Dmitro Fucsedzsi, az odesszai belügyminisztérium korábbi helyettes vezetője, aki Oroszországba menekült, 2014-ben Parubijt nevezte meg a tragédia egyik fő felelősének egy televíziós interjúban - számolt be róla a ZN.
Az elmúlt években több ismert ukrán közéleti szereplő került célkeresztbe az odesszai események után:
2015-ben az SZBU lefoglalt egy „lövöldözős listát”, amely az odesszai tragédia évfordulójához kapcsolódott, és tartalmazta az összes fent említett nevet.
Több ukrán közszereplőt távollétükben ítéltek el moszkvai bíróságok, miközben az orosz sajtó rendszeresen bűnösökként állítja be őket. 2018-ban az Odesszai Kerületi Bíróság elítélte az ONR (Odesszai Népköztársaság) szervezőit – Ihor Jankovszkijt, Olekszandr Lucenkót és Viktor Zsukovszkijt –, akik nemcsak szeparatista tevékenységet folytattak, hanem Honcsarenko elleni merénylet előkészítésével is gyanúsíthatók voltak. Az ítéletből később törölték a merényletkísérlet vádpontját, és a vádlottakat szinte azonnal szabadon engedték, ami politikai alku látszatát keltette.
A támadásokat Ukrajnában gyakran külön-külön vizsgálják, ami nehezíti a valódi megrendelők felderítését.
Az Emberi Jogok Európai Bírósága kiemelte, hogy az orosz propaganda és dezinformáció jelentős szerepet játszott az odesszai események körüli feszültség kialakulásában. A merényletek sorozata arra utal, hogy nem elszigetelt bűncselekményekről van szó, hanem a hibrid háború részeként végrehajtott támadásokról, melyek politikai célpontokat céloztak.
