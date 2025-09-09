Halálos kampány Ukrajnában: politikusok és újságírók a célkeresztben

2014 májusában Odesszában a Szakszervezetek Házában kitört összecsapások és tűzvész 48 ember halálát okozták. Az esemény Ukrajna egyik legfájdalmasabb történelmi fejezete. Moszkva rendszeresen az ukrán politikusokat és aktivistákat teszi felelőssé, kiemelve köztük Andrij Parubijt, aki a tragédia előestéjén Odesszában tartózkodott, ekkor a Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács titkáraként tevékenykedett. Az orosz média hosszú évek óta név szerint azonosítja a felelősöket.

Vlagyimir Putyin. Fotó: Julia Demaree Nikhinson / MTI/AP

Dmitro Fucsedzsi, az odesszai belügyminisztérium korábbi helyettes vezetője, aki Oroszországba menekült, 2014-ben Parubijt nevezte meg a tragédia egyik fő felelősének egy televíziós interjúban - számolt be róla a ZN.