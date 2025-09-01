Nyugati beismerés: Putyin győzelemre áll

Ukrajnában a nyár vége ismét keserű fordulatot hozott. Az orosz erők tovább szorítják vissza az ukrán hadsereget, miközben milliók hagyták el az országot – köztük a legjobban képzett fiatalok, akik a sorozás elől menekülnek.

Ukrajna, Kijev, 2025. szeptember 1.

Fotó: GENYA SAVILOV / AFP

A Bloomberg szerint Vlagyimir Putyin elérte célját: az ukrán nép kitartása megtört, és sokan ma már elkerülhetetlennek látják a keleti területek átengedését a béke reményében.

A helyzetet súlyosbítja, hogy a nyugati diplomácia eddig nem tudott érdemi eredményt elérni. A Donald Trump és Putyin közötti augusztusi alaszkai találkozó után az amerikai elnök követe ugyan még „történelmi áttörésről” beszélt, de azóta is folynak a harcok. Putyin azonban nem szorul kompromisszumra.

Bár Oroszország költségvetési hiánya a vártnál nagyobb, az orosz lakosság életszínvonala alig csökkent, a társadalom pedig osztja vezetője Nyugat-ellenes érzelmeit.

Így az orosz elnök abban a hitben erősödhet meg, hogy Amerika és Európa kifárad.

Moszkva mindeközben világossá tette, hogy sem NATO-tagságot, sem nyugati katonai jelenlétet nem tűrne el Ukrajnában.

Az amerikai fegyverszállítások lelassultak, a finanszírozás terhét Washington áttolta Európára, miközben a szankciók is enyhék maradtak.

Max Hastings szerint Putyin úgy ítéli meg: Ha Trump végül hátat fordít Ukrajnának, Oroszország győzelemként könyvelheti el a háborút – még ha ez nem is teljes hódítást jelent, hanem csupán azt, hogy Ukrajna hosszú távon élhetetlenné válik.

A fő probléma az, hogy Oroszország Ukrajna szomszédja, mi pedig messze vagyunk

– írja Hastings. A cikk szerint a Nyugat illúziója, hogy Putyint béketárgyalásokkal lehet megállítani, hiszen Moszkva mindig is ellenségként tekintett Európára és az Egyesült Államokra, és ez a jövőben sem fog változni.