Rendkívüli

Ukrajna megtámadta a Barátság kőolajvezetéket – veszélyben Magyarország energiaellátása?

Ukrajna megtámadta a Barátság kőolajvezetéket – veszélyben Magyarország energiaellátása?

37 perce
Robert Brovdi, az ukrán drónerők parancsnoka bejelentette: Ukrajna megtámadta a Barátság kőolajvezetéket Oroszország Brjanszk megyében. A Ukrajna által támadás alá vont tranzitvezeték orosz olajat szállít Magyarországra és Szlovákiába.
Brovdi a Telegramon közölte, hogy az olajvezeték átfogó tűzkárokat szenvedett. Ukrajna nem áll le a támadásokkal: az elmúlt hónapban kétszer is támadás érte a Magyarország és Szlovákia energiaellátása szempontjából kulcsfontosságú Barátság kőolajvezetéket. 

Ukrajna
Ukrajna ismét megtámadta a Barátság kőolajvezetéket. A képen: Sziva Miklós magyar mérnök ellenőrzi a nyomást, miközben a manométer a minimális szintet mutatja a Barátság (Druzhba) olajvezeték fogadóállomásának finomítójában, Százhalombattán, 2007. január 9-én. 
Fotó:  KISBENEDEK ATTILA/ AFP

Orbán Viktor miniszterelnök a támadásokról korábban levélben tájékoztatta Donald Trump amerikai elnököt is, aki válaszul azt írta: „feldühítették” a történtek.

Ukrajna tudatosan támadja a kőolajvezetéket

Zelenszkij ukrán elnök a héten a francia elnökkel közösen tartott párizsi sajtótájékoztatóján kijelentette:

A Barátság kőolajvezeték elleni támadások Magyarország és Szlovákia elleni egyfajta „szankcióként” is értelmezhetők amiatt, mert ez a két ország továbbra is vásárol olajat Oroszországtól.

Amint arról korábban beszámoltunk, Magyarország elleni támadásként értékelte a magyar kormány az ukrán hadsereg augusztus végi támadását a Barátság kőolajvezeték ellen. Válaszlépéséként Szijjártó Péter bejelentette: az érintett ukrán parancsnokot kitiltják Magyarországról és a teljes schengeni térségből.

Beszámoltunk arról is, hogy Gyürk András, a Fidesz EP-képviselője felszólította az Európai Bizottságot, hogy lépjen fel Ukrajna Magyarország energiabiztonságát fenyegető akcióival szemben. A politikus úgy véli: a Barátság kőolajvezetéket ért támadások célja Magyarország álláspontjának megváltoztatása volt Ukrajna EU-csatlakozása ügyében. Gyürk András hangsúlyozta: 

 az energiaellátás biztonsága alapvető feltétel, ezért Brüsszel nem hallgathat tovább.

 

 

