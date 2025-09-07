Ukrajna megtámadta a Barátság kőolajvezetéket – veszélyben Magyarország energiaellátása?

Brovdi a Telegramon közölte, hogy az olajvezeték átfogó tűzkárokat szenvedett. Ukrajna nem áll le a támadásokkal: az elmúlt hónapban kétszer is támadás érte a Magyarország és Szlovákia energiaellátása szempontjából kulcsfontosságú Barátság kőolajvezetéket.

Ukrajna ismét megtámadta a Barátság kőolajvezetéket. A képen: Sziva Miklós magyar mérnök ellenőrzi a nyomást, miközben a manométer a minimális szintet mutatja a Barátság (Druzhba) olajvezeték fogadóállomásának finomítójában, Százhalombattán, 2007. január 9-én.

Fotó: KISBENEDEK ATTILA/ AFP

Orbán Viktor miniszterelnök a támadásokról korábban levélben tájékoztatta Donald Trump amerikai elnököt is, aki válaszul azt írta: „feldühítették” a történtek.

🔥 “Druzhba” pipeline on fire… again.



Because apparently, Belarusian oil just loves taking detours. pic.twitter.com/PpAvpXKMcS — Angelica Shalagina🇺🇦 (@angelshalagina) September 7, 2025

Ukrajna tudatosan támadja a kőolajvezetéket

Zelenszkij ukrán elnök a héten a francia elnökkel közösen tartott párizsi sajtótájékoztatóján kijelentette:

A Barátság kőolajvezeték elleni támadások Magyarország és Szlovákia elleni egyfajta „szankcióként” is értelmezhetők amiatt, mert ez a két ország továbbra is vásárol olajat Oroszországtól.

Amint arról korábban beszámoltunk, Magyarország elleni támadásként értékelte a magyar kormány az ukrán hadsereg augusztus végi támadását a Barátság kőolajvezeték ellen. Válaszlépéséként Szijjártó Péter bejelentette: az érintett ukrán parancsnokot kitiltják Magyarországról és a teljes schengeni térségből.

Beszámoltunk arról is, hogy Gyürk András, a Fidesz EP-képviselője felszólította az Európai Bizottságot, hogy lépjen fel Ukrajna Magyarország energiabiztonságát fenyegető akcióival szemben. A politikus úgy véli: a Barátság kőolajvezetéket ért támadások célja Magyarország álláspontjának megváltoztatása volt Ukrajna EU-csatlakozása ügyében. Gyürk András hangsúlyozta: