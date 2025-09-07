Kijevben hatalmas robbanások hallatszottak, az oroszok szárnyas rakétákkal támadták meg a várost

A radarok alapján az ukrán hatóságok szárnyas rakéta mozgásáról számoltak be Ukrajna légterében, amelyek feltehetően „Iszkander-K” típusú rakéták - írta az RCB.ua. Az Oroszországból indított pusztító fegyverek Csernyihiv és Szumi megyéken keresztül Kijevet vették célba. Az ukrán főváros éjszaka ismét komoly támadás alatt állt.

Ukrajna fővárosát az elmúlt hetekben intenzív támadások érték. A képen: egy lakóház rongálódott meg egy drón- és rakétatámadás során Kijevben, augusztus 31-én Fotó: GENYA SAVILOV / AFP

Kijevben egy légitámadás során egy menedékhelyen egy idős nő meghalt. Egy másik áldozat egy többemeletes házba becsapódó becsapódás következtében halt meg, amelyről az RBC-Ukrajna számolt be, hivatkozva Kijev polgármesterére, Vitalij Klicskóra és a kijevi regionális közigazgatási hivatal vezetőjére, aki azt is elmondta, hogy az incidens a főváros Darnyckij kerületében történt.

Kyiv under ru worms attack pic.twitter.com/zpJxD4Lv2h — IgorGirkin (@GirkinGirkin) September 7, 2025

Klicsko azt is közölte, hogy az oroszok Kijev elleni támadása következtében tizenegyen megsérültek. Ötüket kórházba szállították, a többieknek a helyszínen nyújtottak orvosi segítséget.

Az egyik kerületben, a legfrissebb jelentések szerint, két ember meghalt, 11 pedig megsérült a „Shahed” drón becsapódása miatt.

Kijevben a drónok részben megsemmisítettek egy többemeletes lakóház több emeletét. Két kerületben tűz ütött ki, autók megrongálódtak, vannak sérültek.

Ukrajna fővárosa intenzív támadás alatt

Amint arról korábban beszámoltunk, Oroszország az elmúlt hetekben intenzíven támadta Kijevet. Augusztus végén az orosz hadsereg nagyszabású légitámadást indított ukrán városok, köztük Kijev ellen, amelyben többen meghaltak.