Óriási orosz támadás Ukrajna ellen, hatalmas a pusztítás – részletek

Szeptember 13-án éjjel jelentős orosz támadás érte Ukrajna egyes részeit. A drónokat az oroszországi Kurszk, Orel, Brjanszk, Millerovo és Primorszko-Ahtarszk térségéből indították, köztük körülbelül 90 darab volt Shahed típusú drónt.

Szeptember 13-án éjjel orosz támadás érte Ukrajna területét (Illusztráció)

Fotó: Anadolu via Getty Images/Diego Herrera Carcedo

Ukrajna több területét érte támadás

Az ukrán légvédelem – a légierő, a légvédelmi rakétaegységek, az elektronikai hadviselés és a mobil tűzcsoportok bevonásával – nagyszabású elhárítást hajtott végre – számolt be a Zn.ua.

Helyi idő szerint reggel 9 óráig 137 ellenséges drónt semmisítettek meg vagy ártalmatlanítottak az ország északi, déli, keleti és középső régióiban.

A hatóságok kilenc helyszínen rakétatalálatot és 27 csapásmérő drón becsapódását, valamint három további helyen dróntörmelék okozta károkat rögzítettek, miközben Szumiban a hajnali órákban robbanásról érkezett jelentés a légitámadás közepette.

