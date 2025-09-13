Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Óriási orosz támadás Ukrajna ellen, hatalmas a pusztítás – részletek

Ukrajna

Óriási orosz támadás Ukrajna ellen, hatalmas a pusztítás – részletek

25 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Szeptember 13-án éjjel orosz támadás érte Ukrajnát: Iskander–M/KN–23 ballisztikus rakétákat és összesen mintegy 164 Shahed, Gerbera és más típusú csapásmérő drónt vetettek be – közölte az ukrán légierő vezérkara a Telegramon. Ukrajna területén jelentős pusztítást végeztek az oroszok.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Ukrajnatámadásorosz-ukrán háborúdrón

Szeptember 13-án éjjel jelentős orosz támadás érte Ukrajna egyes részeit. A drónokat az oroszországi Kurszk, Orel, Brjanszk, Millerovo és Primorszko-Ahtarszk térségéből indították, köztük körülbelül 90 darab volt Shahed típusú drónt. 

Ukrajna
Szeptember 13-án éjjel orosz támadás érte Ukrajna területét (Illusztráció)
Fotó: Anadolu via Getty Images/Diego Herrera Carcedo

Ukrajna több területét érte támadás

Az ukrán légvédelem – a légierő, a légvédelmi rakétaegységek, az elektronikai hadviselés és a mobil tűzcsoportok bevonásával – nagyszabású elhárítást hajtott végre – számolt be a Zn.ua.

Helyi idő szerint reggel 9 óráig 137 ellenséges drónt semmisítettek meg vagy ártalmatlanítottak az ország északi, déli, keleti és középső régióiban.

 A hatóságok kilenc helyszínen rakétatalálatot és 27 csapásmérő drón becsapódását, valamint három további helyen dróntörmelék okozta károkat rögzítettek, miközben Szumiban a hajnali órákban robbanásról érkezett jelentés a légitámadás közepette.

Az Origo korábban arról is beszámolt, az orosz hadsereg megkezdte az előkészületeket a Donbaszért folytatott általános ütközetre.

 

Orosz-ukrán háború
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!