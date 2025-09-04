Robert C. Castel: A Nyugat Ukrajna túszává válik? – videó

Robert C. Castel, a Magyar Nemzet főmunkatársa és az Alapjogokért Központ biztonságpolitikai tanácsadója Jeruzsálemből jelentkezett legfrissebb gyorselemzésével. A szakértő szerint a Nyugat egyre inkább elveszíti az ellenőrzést Ukrajna felett.

Castel szerint Ukrajna fokozatosan képes lesz egyre több stratégiai fegyver előállítására, új cirkálórakéták, drónok, sőt akár ballisztikus rakéták is megjelenhetnek a fegyvertárában.

Ez a folyamat csökkenti a Nyugat lehetőségét az eszkaláció szabályozására és idővel oda vezethet, hogy maga válik Ukrajna túszává. Elemzésében példaként említette az ukrán fejlesztésű Flamingo cirkálórakétát, amely háromezer kilométeres hatótávval és egytonnás robbanófejjel bír, messze meghaladva a Nyugatról érkező eszközök, például a Storm Shadow képességeit. Hozzátette: amerikai források már arról is beszámoltak, hogy Ukrajna siklóbombákon dolgozik, amelyek hatótávolsága nagyobb lehet az orosz változatokénál. Castel úgy látja, mindez egy új trendet jelez előre, amely Ukrajna stratégiai függetlenedéséhez fog vezetni.

A szakértő párhuzamot vont a történelemmel: Izrael a hatvanas években, Pakisztán később szintén önállósodott fegyverkezésében. Úgy véli, Ukrajna most ezen az úton halad, ami aggasztja a nyugati hatalmakat, mert egy hirtelen ukrán döntés beleránthatja őket egy háborúba, amelybe maguktól nem lépnének be. Castel emlékeztetett:

a Nyugat igyekszik korlátozni Ukrajnát, megszabva, milyen célpontokat támadhat a HIMARS, a Storm Shadow vagy az ATACMS fegyverekkel.

Míg ezeknél a nyugati fegyvereknél a fékek működnek, az ukrán fejlesztésű rakéták és drónok esetében a szövetségesek már nem szabhatják meg milyen célpontokat támadnak velük. A politikai korlátokat ugyan fenn lehet tartani, de – mint fogalmazott – azokat könnyebb kijátszani.

Felidézte, hogy a háború elején az ukrán légierő gyakorlatilag megsemmisült, csak néhány Tocska-U rakétájuk maradt. Ezután inkább új fegyverek fejlesztésére összpontosítottak, például a Hrim-2 ballisztikus rakétára. Emellett meglévő fegyvereket is átalakítottak: például az eredetileg hajóelhárítási célokra kifejlesztett R-360 Neptun rakétát Ukrajna idén mutatta be, és az orosz Fekete-tengeri Flotta elleni sikeres bevetések után átalakították földi célpontok elleni támadásra is. Később jött a Long Neptun, majd a Flamingo, amely már generációs ugrást jelentett.