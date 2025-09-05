2030-ra Magyarországot is meggyőzzük, és mindenki támogatni fogja csatlakozásunkat - jelentette ki Tarasz Kacska, Ukrajna integrációs miniszterelnök-helyettese.

Ukrajna uniós csatlakozása mindennél fontosabb Brüsszelnek. A képen: Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij Fotó: SIMON WOHLFAHRT / AFP

A Politico beszámolója szerint az ukrán európai integrációs miniszterelnök-helyettes Kijevben egy konferencián arról beszélt, hogy Ukrajna 2030-ban készen áll majd az EU-hoz való csatlakozásra.

Ukrajna uniós csatlakozása mindennél fontosabb Brüsszelnek

Kacska, aki júliusban váltotta Kijev korábbi EU-csatlakozási felelősét, azt mondta, hogy még az EU legnagyobb szkeptikusainak sem szabad többé hipotetikusnak tekinteniük a tagságot.

A helyzet egyszerű: 2030 a cél. Akár tetszik, akár nem

– mondta az ukrán politikus, aki a 2004-es uniós bővítésről szólva azt is kijelentette, hogy Lengyelország, Szlovákia és Magyarország mindössze négy év alatt átvette az EU szabályait, és megjegyezte, hogy a többi, elhúzódó folyamat „geopolitikai” volt.

Ukrajna, Kacska érvelése szerint, már leküzdötte ezt az akadályt az EU-csatlakozási tárgyalások megkezdéséről szóló döntésével.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke korábban egyértelművé tette: cél az, hogy Ukrajna 2030 előtt csatlakozzon az EU-hoz.

Továbbra is ki kell állnunk Ukrajna mellett, több katonai és pénzügyi támogatást kell nyújtanunk, nagyobb nyomást kell gyakorolnunk Oroszországra, és igen, egyértelmű, utat kell mutatnunk Ukrajna számára az Európai Unióhoz való csatlakozáshoz

– közölte az Európai Bizottság elnöke.