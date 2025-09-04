Ukrajna szerint az uniós csatlakozási tárgyalások első klasztere megoldhatja a magyar–ukrán vitát

Kacska az uniós bővítéssel foglalkozó miniszteri találkozó előtt azt hangsúlyozta:

Tarasz Kacska (Fotó: Képernyőkép)

Az első klaszter megnyitása több lehetőséget ad arra, hogy átbeszéljük Magyarországgal az összes felmerülő kérdést. Ha kritikus kérdéseik vannak Ukrajnával kapcsolatban, ezeket érdemes a technikai tárgyalások keretében rendezni, a politikai ügyeket pedig későbbre hagyni.

– írta a Suspilne.

Az antikorrupciós reformok is a napirenden

A miniszterelnök-helyettes reagált az Európai Bizottság kritikájára is, amely a 12414-es számú törvény elfogadását bírálta, amely csökkentette az ukrán antikorrupciós szervek függetlenségét. Kacska szerint a bizottság reakciója „tanulságos volt a társadalom, a kormány és mások számára”.

Bonyolult reformoknál mindig adódnak problémák, fontos viszont, hogy hogyan reagálunk rájuk. Megoldottuk a fennakadásokkal kapcsolatos kérdéseket, például a Gazdasági Biztonsági Hivatal és a Vámhatóság terén, és elkötelezettek vagyunk az antikorrupciós és jogalkotási reformok folytatása mellett

– fogalmazott.

A korábbi törvény és következményei

Július 22-én az ukrán parlament elfogadta a 12414-es törvényt, amely egyes rendelkezéseiben korlátozta a Nemzeti Antikorrupciós Ügynökség (NABU) és az Ügyészség korrupcióellenes hivatalának (SAP) függetlenségét. A jogszabály értelmében a főügyész hozzáférést kapott minden NABU-ügyhöz, írásbeli utasításokat adhatott a nyomozóknak, és jogosult volt az ügyek átadására más szerveknek.

Tüntetők gyűltek össze az 12414. számú törvényjavaslat ellen, amely csökkenti az Ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal (NABU) és a Szakosított Korrupcióellenes Ügyészség (SAPO) függetlenségét Lvivben, Ukrajnában, 2025. július 30-án (Fotó: Anadolu/AFP/Olena Znak)

Az intézkedés után Ukrajna több városában tüntetések kezdődtek a szervek függetlenségének visszaállításáért. E válaszreakció nyomán Volodimir Zelenszkij saját törvényjavaslatot nyújtott be (13533-as szám), amely teljes mértékben visszaállította az antikorrupciós szervek függetlenségét, és megtiltotta a főügyésznek és helyetteseinek, hogy utasításokat adjanak a SAP-ügyészeknek.

Brüsszel pozitívan értékelte a törvényjavaslatot, és sürgette az ukrán parlamentet, hogy mielőbb fogadja el a jogszabályt, ezzel biztosítva az antikorrupciós intézmények függetlenségét. Július 31-én a parlament megszavazta Zelenszkij kezdeményezését, ezzel visszaállítva az antikorrupciós hatóságok önállóságát.



