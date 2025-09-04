Ukrajna szerint az uniós csatlakozási tárgyalások első klasztere megoldhatja a magyar–ukrán vitát

Hírlevél

Az ukrán európai integrációért felelős miniszterelnök-helyettes, Tarasz Kacska szerint az Európai Unióhoz való csatlakozási tárgyalások első klaszterének megnyitása lehetőséget teremt a Magyarországgal fennálló viták rendezésére.
Kacska az uniós bővítéssel foglalkozó miniszteri találkozó előtt azt hangsúlyozta:

Ukrajna
Tarasz Kacska (Fotó: Képernyőkép)

Az első klaszter megnyitása több lehetőséget ad arra, hogy átbeszéljük Magyarországgal az összes felmerülő kérdést. Ha kritikus kérdéseik vannak Ukrajnával kapcsolatban, ezeket érdemes a technikai tárgyalások keretében rendezni, a politikai ügyeket pedig későbbre hagyni.

írta a Suspilne.

Az antikorrupciós reformok is a napirenden

A miniszterelnök-helyettes reagált az Európai Bizottság kritikájára is, amely a 12414-es számú törvény elfogadását bírálta, amely csökkentette az ukrán antikorrupciós szervek függetlenségét. Kacska szerint a bizottság reakciója „tanulságos volt a társadalom, a kormány és mások számára”.

Bonyolult reformoknál mindig adódnak problémák, fontos viszont, hogy hogyan reagálunk rájuk. Megoldottuk a fennakadásokkal kapcsolatos kérdéseket, például a Gazdasági Biztonsági Hivatal és a Vámhatóság terén, és elkötelezettek vagyunk az antikorrupciós és jogalkotási reformok folytatása mellett

– fogalmazott.

A korábbi törvény és következményei

Július 22-én az ukrán parlament elfogadta a 12414-es törvényt, amely egyes rendelkezéseiben korlátozta a Nemzeti Antikorrupciós Ügynökség (NABU) és az Ügyészség korrupcióellenes hivatalának (SAP) függetlenségét. A jogszabály értelmében a főügyész hozzáférést kapott minden NABU-ügyhöz, írásbeli utasításokat adhatott a nyomozóknak, és jogosult volt az ügyek átadására más szerveknek.

LVIV, UKRAINE - JULY 30: Protesters gather to oppose Bill No. 12414, which reduces the independence of the National Anti-Corruption Bureau of Ukraine (NABU) and the Specialized Anti-Corruption Prosecutor’s Office (SAPO) in Lviv, Ukraine, on July 30, 2025. Demonstrators, many holding placards and draped in Ukrainian flags, called on authorities to uphold anti-corruption safeguards ahead of a new parliamentary vote on Bill No. 13533, scheduled for July 31. The protest comes after President Volodymyr Zelensky signed Bill No. 12414 into law on July 23, despite widespread public and EU criticism. Olena Znak / Anadolu (Photo by Olena Znak / Anadolu via AFP)
Tüntetők gyűltek össze az 12414. számú törvényjavaslat ellen, amely csökkenti az Ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal (NABU) és a Szakosított Korrupcióellenes Ügyészség (SAPO) függetlenségét Lvivben, Ukrajnában, 2025. július 30-án (Fotó: Anadolu/AFP/Olena Znak)

Az intézkedés után Ukrajna több városában tüntetések kezdődtek a szervek függetlenségének visszaállításáért. E válaszreakció nyomán Volodimir Zelenszkij saját törvényjavaslatot nyújtott be (13533-as szám), amely teljes mértékben visszaállította az antikorrupciós szervek függetlenségét, és megtiltotta a főügyésznek és helyetteseinek, hogy utasításokat adjanak a SAP-ügyészeknek.

Brüsszel pozitívan értékelte a törvényjavaslatot, és sürgette az ukrán parlamentet, hogy mielőbb fogadja el a jogszabályt, ezzel biztosítva az antikorrupciós intézmények függetlenségét. Július 31-én a parlament megszavazta Zelenszkij kezdeményezését, ezzel visszaállítva az antikorrupciós hatóságok önállóságát.


 

 

