Ukrajna megint Magyarországot támadja – mutatjuk, mivel

Ukrajna külügyminisztere úgy fogalmazott: „Belépési tilalmat rendeltünk el három magas rangú magyar katonai tisztviselőre. Ez a mi tükröző válaszunk Magyarország korábbi, alaptalan döntésére.”
– írta Andrij Szibiha a közösségi oldalán.
Az ukrán külügyminiszter hozzátette:
Magyarország minden egyes tiszteletlenségére adekvát választ adunk, különösen akkor, ha az a katonáinkat érinti.
A magyar kormány júliusban jelentette be, hogy három ukrán katonai vezető beutazását tiltja meg, akiket felelősnek tartanak egy kényszersorozás miatt elhunyt kárpátaljai férfi haláláért, írta az Interfax. A férfi ukrán és magyar állampolgársággal is rendelkezett, esete komoly feszültséget keltett Budapest és Kijev között.
Később, augusztus végén Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter arról beszélt: egy másik ukrán parancsnok is belépési tilalmat kapott, mivel támadások indításában vett részt a Barátság kőolajvezetékkel szemben.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök akkor felszólította a külügyminisztériumot, hogy vizsgálja ki a magyar döntés részleteit, és készítsen elő megfelelő válaszlépést. Ennek eredménye most a Szibiha által bejelentett intézkedés.