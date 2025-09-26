Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Zelenszkij azt állítja, magyar drónok sértették meg az ukrán határt

Ukrajna

Ukrajna megint Magyarországot támadja – mutatjuk, mivel

14 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Újabb fordulat a magyar–ukrán diplomáciai viszályban: Andrij Szibiha külügyminiszter közölte, hogy Ukrajna három magas rangú magyar katonai tisztviselő számára tiltotta meg az országba való belépést.
Link másolása
Vágólapra másolva!
UkrajnaAndrij SzibihakitiltásmagyarkatonaMagyarország

Ukrajna külügyminisztere úgy fogalmazott: „Belépési tilalmat rendeltünk el három magas rangú magyar katonai tisztviselőre. Ez a mi tükröző válaszunk Magyarország korábbi, alaptalan döntésére.”

Ukrajna
Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter (Fotó: NurPhoto/AFP/Hennadii Minchenko)

írta Andrij Szibiha a közösségi oldalán.

Ukrajna válasza

Az ukrán külügyminiszter hozzátette:

Magyarország minden egyes tiszteletlenségére adekvát választ adunk, különösen akkor, ha az a katonáinkat érinti.

A magyar kormány júliusban jelentette be, hogy három ukrán katonai vezető beutazását tiltja meg, akiket felelősnek tartanak egy kényszersorozás miatt elhunyt kárpátaljai férfi haláláért, írta az Interfax. A férfi ukrán és magyar állampolgársággal is rendelkezett, esete komoly feszültséget keltett Budapest és Kijev között.

Később, augusztus végén Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter arról beszélt: egy másik ukrán parancsnok is belépési tilalmat kapott, mivel támadások indításában vett részt a Barátság kőolajvezetékkel szemben.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök akkor felszólította a külügyminisztériumot, hogy vizsgálja ki a magyar döntés részleteit, és készítsen elő megfelelő válaszlépést. Ennek eredménye most a Szibiha által bejelentett intézkedés.

Szijjártó Péter: Az ukrán állam tíz éve folytat magyarellenes politikát
Brüsszel nem tud éket verni Trump és Orbán Viktor közé
Videón, ahogy Trump kiáll Magyarország mellett

 



 



 



 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!