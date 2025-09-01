Nincs kiút: Zelenszkij kutyaszorítóban van

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök komoly dilemmákkal szembesül az orosz–ukrán konfliktusban. Ukrajna hivatalosan továbbra is az 1991-ben rögzített határokhoz ragaszkodik, ráadásul az alkotmány kifejezetten tiltja a területekről való lemondást. Eközben a felmérések arra utalnak, hogy sok állampolgár békét szeretne, ám a „földet a békéért” elképzelés mélyen megosztja a társadalmat. A legnagyobb kérdés, hogy a béke érdekében érdemes lehet-e területekről lemondani. A helyzetet tovább nehezíti a biztonsági garanciák problémája: ezekhez Zelenszkij kezdettől fogva ragaszkodott, míg Moszkva egyértelművé tette, hogy nyugati katonai jelenlétet nem fogadna el Ukrajnában. Lapunk kérdéseire Demkó Attila, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézetének programvezetője válaszolt.
Az oroszok már egyértelműen kijelentették, hogy mi a minimum elvárásuk – kezdte a beszélgetést a szakértő. Ez a Donbász két megyéje, méghozzá Luhanszk és Donyeck. Jelenleg Luhanszk 99, 7 százaléka van orosz kézen – tehát ezt gyakorlatilag teljesen elfoglalta Oroszország, míg szintén orosz fennhatóság alatt állt Donyeck megye körülbelül 70 százaléka.
Utóbbi megye esetében is csak nagyjából 6000 négyzetkilométert nem foglaltak el az oroszok – ez a Szlovjanszk, Kramatorszki erőd.
Az elemző hangsúlyozta, hogy Oroszország nem engedhet a minimum elvárásaiból, mivel a donbászi oroszok és a Donbász megvédésére indították a háborút. Ukrajna viszont azért nem vonulhat vissza, mert Zelenszkij kezét köti az ukrán alkotmány, ráadásul az ukrán nép jelentős része nem akar területi kompromisszumot kötni. Demkó Attila szerint területfeladás esetén előbb politikai hulla lenne Zelenszkijből, utána meg aktuálisan hulla lenne, amit a Timesnak adott Szerhij Szternenko interjúval támasztott alá. A John Lukacs Intézetének programvezetője kifejtette, hogy a realitás az, hogy Ukrajna lassan, de biztosan elveszíti a Donbászt. Ráadásul Zaporizzsja és Harkiv megyében is törnek előre az oroszok.
Ez egy kutyaszorító, amiben a jelenlegi ukrán vezetés van, amiből nem nagyon látszik kiút.
– mondta, majd a biztonsági garanciák problémakörrel folytatta: Ukrajna számára a teljes biztonsági garanciát a NATO-tagság jelenthetné, ami gyakorlatilag az amerikai garanciát jelentené, mivel az Egyesült Államok hadereje a fő garantálója az V. cikkelynek.
Az USA azonban kijelentette, hogy Ukrajna NATO-tagsága nincs az asztalon, tehát ameddig a Trump-kormányzat van hatalmon ez vélhetően nem fog változni és korábban ugyanezen a véleményen volt a Biden-kormány is.
Az álomvilág szintjén százezer fő, az ambiciózus tervek szintjén 30 ezer, a realitások szintjén nézve tízezer fős európai haderő állomásozhatna Ukrajnában.
Ez önmagában pedig semmilyen katonai garanciát nem jelentene az oroszokkal szemben.
Kiemelte, hogy az Egyesült Államok láthatóan inkább kifele vonulna ebből a válságból, és csak külső katonai támogatást adna Ukrajnának – valószínűleg romániai támaszpontokról légierővel, emellett az USA hírszerzési támogatást is nyújthatna, – de ez közel sem azt jelentené, hogy az Amerika képviseli magát a helyszínen. Kitért rá, hogy ha az Egyesült Államok nincs teljes erővel mögötte, akkor ezek a biztonsági garanciák nagyon keveset fognak érni és nem lát arra reális esélyt, hogy Ukrajna olyan garanciákat kapjon, ami megnyugtató lehetne a számára.
Azzal folytatta, hogy a gordiuszi csomót legfeljebb azzal lehet átvágni, hogy Oroszország nem éri el azt a célt, hogy az ukrán hadsereget létszámát lecsökkentsék, tehát maradna egy erős ukrán hadsereg és egy jól kiépített védelmi rendszer. A biztonsági garanciák tekintetében lehetséges megoldásként említette Kína és India bevonását egy ENSZ békefenntartó misszióba, mivel ezek olyan nagyhatalmak, amelyeket Oroszország is elfogad, és akiket nem tudna egykönnyen megkerülni. A szakértő szerint reális esélye egy EBESZ-hez hasonló megfigyelő missziónak van, ami 2015 - 2022 között már megvalósult Ukrajnában.
Ez egy nagyon kis létszámú misszió volt. Kamerákkal egészítették ki, akusztikus megfigyelőkkel, hogy tudják, hogy honnan lőnek. De igazából ez sem állította meg az oroszokat.
– fejtette, majd azzal folytatta, hogy esetleg egy olyan Egyesült Nemzetek Szervezete Biztonsági Tanácsa (ENSZ BT) által felügyelt misszió lehet a megoldás, amiben India vagy Kína részt vesznek és nem nyugati nagyok. Viszont kiemelte, az ebben rejlő csapdát: az ENSZ BT-nek Oroszország is a tagja, és ha például öt évre szólna egy ukrajnai misszió, akkor később Oroszország meg tudná vétózni annak meghosszabbítását.
Az elemző várakozásai szerint Ukrajna esélyes arra, hogy megtarthatja a saját haderejét, amit a Nyugat támogat majd fegyverzettel – de egyelőre az is kérdéses, hogy maradhat-e a nagy létszámú ukrán haderő. Zelenszkij a NATO V. cikkelyéhez hasonló garanciát sürget, de aki komolyan vehető katonai garanciákat tudna adni – az Egyesült Államok – vélhetően nem fog ilyet nyújtani.
Ukrajnának előbb-utóbb engednie kell az elképzeléseiből, egész egyszerűen azért, mert még ha Oroszország nem is aratott teljes győzelmet, ők állnak nyerésre
– mondta. Zárásként kiemelte Ukrajna sikeres orosz energetikai-létesítmények elleni hadjáratát, de szerinte ez a teljes képen nem változtat, és nem is valószínű, hogy a jövőben változtatna – mondta Demkó Attila, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézetének programvezetője.
