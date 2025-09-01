Nincs kiút: Zelenszkij kutyaszorítóban van

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök komoly dilemmákkal szembesül az orosz–ukrán konfliktusban. Ukrajna hivatalosan továbbra is az 1991-ben rögzített határokhoz ragaszkodik, ráadásul az alkotmány kifejezetten tiltja a területekről való lemondást. Eközben a felmérések arra utalnak, hogy sok állampolgár békét szeretne, ám a „földet a békéért” elképzelés mélyen megosztja a társadalmat. A legnagyobb kérdés, hogy a béke érdekében érdemes lehet-e területekről lemondani. A helyzetet tovább nehezíti a biztonsági garanciák problémája: ezekhez Zelenszkij kezdettől fogva ragaszkodott, míg Moszkva egyértelművé tette, hogy nyugati katonai jelenlétet nem fogadna el Ukrajnában. Lapunk kérdéseire Demkó Attila, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézetének programvezetője válaszolt.

Ukrajna szorult helyzetben van, lesz így valaha is béke?

Fotó: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

Zelenszkij nehéz helyzetben van

Az oroszok már egyértelműen kijelentették, hogy mi a minimum elvárásuk – kezdte a beszélgetést a szakértő. Ez a Donbász két megyéje, méghozzá Luhanszk és Donyeck. Jelenleg Luhanszk 99, 7 százaléka van orosz kézen – tehát ezt gyakorlatilag teljesen elfoglalta Oroszország, míg szintén orosz fennhatóság alatt állt Donyeck megye körülbelül 70 százaléka.

Utóbbi megye esetében is csak nagyjából 6000 négyzetkilométert nem foglaltak el az oroszok – ez a Szlovjanszk, Kramatorszki erőd.

Az elemző hangsúlyozta, hogy Oroszország nem engedhet a minimum elvárásaiból, mivel a donbászi oroszok és a Donbász megvédésére indították a háborút. Ukrajna viszont azért nem vonulhat vissza, mert Zelenszkij kezét köti az ukrán alkotmány, ráadásul az ukrán nép jelentős része nem akar területi kompromisszumot kötni. Demkó Attila szerint területfeladás esetén előbb politikai hulla lenne Zelenszkijből, utána meg aktuálisan hulla lenne, amit a Timesnak adott Szerhij Szternenko interjúval támasztott alá. A John Lukacs Intézetének programvezetője kifejtette, hogy a realitás az, hogy Ukrajna lassan, de biztosan elveszíti a Donbászt. Ráadásul Zaporizzsja és Harkiv megyében is törnek előre az oroszok.

Ez egy kutyaszorító, amiben a jelenlegi ukrán vezetés van, amiből nem nagyon látszik kiút.

– mondta, majd a biztonsági garanciák problémakörrel folytatta: Ukrajna számára a teljes biztonsági garanciát a NATO-tagság jelenthetné, ami gyakorlatilag az amerikai garanciát jelentené, mivel az Egyesült Államok hadereje a fő garantálója az V. cikkelynek.