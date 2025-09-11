Megdöbbentő videón, ahogy ukrán drón eltalálja az orosz flotta többmilliós hajóját

A Kyiv Independent tájékoztatása alapján a hajót akkor találták el, amikor az felderítő és járőrfeladatokat hajtott végre a Novorosszijszk-öbölben, Oroszország Krasznodari területén. Az ukrán katonai hírszerzés fekete-fehér felvételeket tett közzé, amelyeken az ukrán gyártmányú drón a hajó hídját találja el.

Fotó: NINA LIASHONOK / NurPhoto

A hírszerzés közleménye szerint a támadás következtében a hajó elektronikus hírszerző rendszerei megsemmisültek, az egység pedig üzemképtelenné vált, és jelentős javításra szorul.

Az ügynökség a hajó nevét nem nevezte meg, de becsült értékét 60 millió dollárra (20 milliárd forint) tette.

Az ukránok szerint Oroszországnak négy ilyen hajója van, míg nyilvános források öt működőképes többfunkciós mentőhajót említenek, egy újabb pedig építés alatt áll.

⚡ Ukrainian military intelligence strikes Russian Black Sea Fleet reconnaissance vessel worth $60 million



On September 10, Ukrainian special forces attacked a multifunctional MPSV07-class vessel of the Russian Black Sea Fleet near Novorossiysk. The ship, valued at around $60… pic.twitter.com/Jt9gaI0C0K — NEXTA (@nexta_tv) September 11, 2025

Ukrajna szerint az MPSV07 hajók búvárrendszerekkel, távirányítású járművekkel, oldalsó szonárral és elektronikus hírszerző berendezésekkel vannak felszerelve, valamint alkalmasak a tengerfenék vizsgálatára is.

Az elmúlt hetekben az ukrán hírszerzés különleges egységei több támadást is végrehajtottak orosz katonai létesítmények ellen a Fekete-tenger térségében, köztük a megszállt Krím-félszigeten. Szeptember 9-én például két orosz radarállomást ért találat. Ukrajna állítása szerint a háború kezdete óta drón- és rakétatámadásokkal a Fekete-tengeri Flotta mintegy egyharmadát semmisítették meg vagy tették harcképtelenné.