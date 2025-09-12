Ukrajna tagad, viszont nagy bajban vannak

Ukrajna védelmi minisztere, Denisz Smihal a Sky Newsnak nyilatkozva tagadta, hogy gondok lennének a mozgósítással. Elmondása szerint az elmúlt egy évben a behívások szintje „teljesen stabil”, sőt „emelkedő tendenciát mutat”.„Annyi katonát mozgósítunk, amennyi szükséges a veszteségek pótlásához és kisebb tartalékok kialakításához” – hangsúlyozta a miniszter.

Denisz Smihal szerint sikeres az ukrán mozgósítás (Fotó: ANDRII NESTERENKO / AFP)

Smihal azt is elmondta, hogy az orosz hadsereg a mozgósítás révén képes pótolni a veszteségeit, noha szerinte ezek ötször nagyobbak, mint az ukrán oldalon.

„Számukra nem jelent akadályt, hogy a háború kezdete óta mintegy egymillió embert vesztettek. Továbbra is lőnek, és embereiket a háború tüzében égetik el, miközben nem számolnak a veszteségeikkel. Ez komoly kihívás és probléma” – fogalmazott a miniszter.

Korábban Kirilo Budanov, az ukrán védelmi minisztérium hírszerzési főosztályának vezetője úgy nyilatkozott, hogy Oroszországban akár be is jelenthetnek egy második mozgósítási hullámot. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy egy újabb behívás elkerülhetetlenül elégedetlenséget váltana ki az orosz társadalomban – számolt be az ukrán lap.

Ukrajna legnagyobb gondja egyértelműen az emberhiány

Ukrajna lassan négy éve vívja háborúját Oroszországgal, miközben a két ország lehetőségei között óriási a különbség. Demkó Attila a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézetének programvezetője elmondta, bár Ukrajnában teljes, a 25 és 60 év közötti férfiakat érintő mozgósítás van érvényben, a számok így sem kedvezőek.

A jelen adatok alapján Oroszország el tudja érni a mozgósítási céljait, tehát azt a célt, amennyi embert be kell vonniuk a haderőbe.

A szakértő hozzátette, Ukrajna ezt nem tudja megtenni. A szakértő rámutatott,

az ukrán haderőben nő az emberhiány, az orosz haderő pedig fenn tudja tartani a létszámát, sőt akár növelni is tudja. És ezt a második tényt maga Szirszkij tábornok, az ukrán haderő parancsnoka ismerte el

– mondta Demkó Attila.

A biztonságpolitikai szakértő arra is rámutatott, hogy az önkéntes jelentkezés lehetősége lényegében kimerült. „Az pedig, hogy önkéntesek jönnének, az a igaz volt 2022-re, de 2025-re nagyon valószínűtlen, hogy megfelelő számú önkéntes lenne” – fogalmazott.