Ukrajna tagad, viszont nagy bajban vannak

Ukrajna védelmi minisztere, Denisz Smihal a Sky Newsnak nyilatkozva tagadta, hogy gondok lennének a mozgósítással. Elmondása szerint az elmúlt egy évben a behívások szintje „teljesen stabil”, sőt „emelkedő tendenciát mutat”.„Annyi katonát mozgósítunk, amennyi szükséges a veszteségek pótlásához és kisebb tartalékok kialakításához” – hangsúlyozta a miniszter.
Smihal azt is elmondta, hogy az orosz hadsereg a mozgósítás révén képes pótolni a veszteségeit, noha szerinte ezek ötször nagyobbak, mint az ukrán oldalon.
„Számukra nem jelent akadályt, hogy a háború kezdete óta mintegy egymillió embert vesztettek. Továbbra is lőnek, és embereiket a háború tüzében égetik el, miközben nem számolnak a veszteségeikkel. Ez komoly kihívás és probléma” – fogalmazott a miniszter.
Korábban Kirilo Budanov, az ukrán védelmi minisztérium hírszerzési főosztályának vezetője úgy nyilatkozott, hogy Oroszországban akár be is jelenthetnek egy második mozgósítási hullámot. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy egy újabb behívás elkerülhetetlenül elégedetlenséget váltana ki az orosz társadalomban – számolt be az ukrán lap.
Ukrajna lassan négy éve vívja háborúját Oroszországgal, miközben a két ország lehetőségei között óriási a különbség. Demkó Attila a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézetének programvezetője elmondta, bár Ukrajnában teljes, a 25 és 60 év közötti férfiakat érintő mozgósítás van érvényben, a számok így sem kedvezőek.
A jelen adatok alapján Oroszország el tudja érni a mozgósítási céljait, tehát azt a célt, amennyi embert be kell vonniuk a haderőbe.
A szakértő hozzátette, Ukrajna ezt nem tudja megtenni. A szakértő rámutatott,
az ukrán haderőben nő az emberhiány, az orosz haderő pedig fenn tudja tartani a létszámát, sőt akár növelni is tudja. És ezt a második tényt maga Szirszkij tábornok, az ukrán haderő parancsnoka ismerte el
– mondta Demkó Attila.
A biztonságpolitikai szakértő arra is rámutatott, hogy az önkéntes jelentkezés lehetősége lényegében kimerült. „Az pedig, hogy önkéntesek jönnének, az a igaz volt 2022-re, de 2025-re nagyon valószínűtlen, hogy megfelelő számú önkéntes lenne” – fogalmazott.
Demkó Attila szerint Ukrajna legnagyobb gondja jelenleg az emberhiány: több dandár is a szükségesnél kevesebb katonával működik. Ugyanakkor a szakértő úgy látja, az ukrán hadsereg egyelőre még képes a védekezésre.
A tartalékokkal kapcsolatban a szakértő úgy látja, hogy bár van még mozgósítható korosztály, a lehetőségek végesek.
A 18–22 év körüliek elhagyhatják az országot, tehát ez a generáció részben kiesik, de még ott van a 22–25 évesek generációja, ők még behívhatóak. De sokan vannak, akik rejtőzködnek, elkerülik a behívót.
Demkó Attila összegzése szerint Ukrajna jelenlegi helyzetében bár van még mozgósítható tartalék, de ennek nagysága meg sem közelíti az orosz lehetőségeket – emelte ki a szakértő.
A tét ma már az, hogy az ukrán hadsereg meglévő emberállománya meddig bírja tartani a frontot, miközben Moszkva továbbra is gond nélkül pótolja saját veszteségeit. Ennek ellenére az ukrán védelmi miniszter a mozgósítás „sikeréről” beszél, miközben a közösségi médiában terjedő felvételek egészen más valóságot tárnak fel – sokkoló jelenetekben látszik, milyen brutális módszerekkel próbálják az embereket a frontra kényszeríteni.
Egy közösségi médiában terjedő felvétel szerint ukrán sorozó katonák erőszakkal léptek fel egy férfival szemben, aki a behívás elől próbált elmenekülni. A férfit olyan súlyosan bántalmazták, hogy májsérülést szenvedett.
Egy másik esetben, este az utcán Zelenszkij sorozói rontanak rá egy civil férfira, akit ütnek-vernek, és megpróbálnak erőszakkal elhurcolni. A férfit otthon hiába várja családja.
Itt pedig egy fiatal férfi látható, amint kétségbeesetten próbál bemenekülni egy társasház kapuján, azonban hiába.
Amint arról korábban beszámoltunk, jól ismert Sebestyén József esete is. A beregszászi magyar férfit brutális kegyetlenséggel kínozták meg, s belehalt a sérüléseibe.