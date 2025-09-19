A legfrissebb sajtóértesülések szerint ukrán mozdonyvezetők hadköteles korú ukrán férfiakat csempésztek át Lengyelországba. A lengyel határőrség tájékoztatása szerint a mozdonyvezetők a fiatal férfiakat a mozdonyban bújtatták el, amivel Przemyślbe tartottak. Az ukrán embercsempészek fejenként tízezer dolláros díj fejében vállalták a megbízatásokat.

Ukrán embercsempész-hálózatot buktattak le a lengyelek

Fotó: MICHAEL NGUYEN / NurPhoto

Ukrán embercsempészekhez fordultak a hadköteles ukránok

A hatóságok őrizetbe vettek két mozdonyvezetőt, nekik többek között illegális határátlépés megszervezéséért kell majd felelniük és akár nyolc év börtönbüntetés is várhat rájuk. A rajtaütés során két ukrán állampolgárt is letartóztattak, akik ezen a csempészútvonalon jutottak be az Európai Unióba, hogy megmeneküljenek a sorozástól.

Mindketten beismerték a vádakat és elmondták, hogy a katonai behívótól való félelmük miatt cselekedtek így

– írja a polskieradio.pl.

Az ügy még folyamatban van, további letartóztatások sem kizártak

– mondta Marta Petkowska, az ügyészség szóvivője.

