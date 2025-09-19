Hírlevél

Rendkívüli

Botrány: orosz vadászgépek léptek a NATO területére, nagy a baj

Lengyelország

Ukrán embercsempész-hálózatot buktattak le a lengyelek

1 órája
A lengyel hatóságok ukrán mozdonyvezetők által működtetett csempészútvonalat lepleztek le, amin keresztül fiatal férfiakat juttattak át a határon. A nyomozás során két mozdonyvezetőt őrizetbe vettek, akiket illegális határátlépés megszervezésével gyanúsítanak. Az ukrán embercsempészek fejenként tízezer dolláros díj fejében vállalták a megbízatásokat.
LengyelországPrzemyślcsempészútvonalhatárőrség

A legfrissebb sajtóértesülések szerint ukrán mozdonyvezetők hadköteles korú ukrán férfiakat csempésztek át Lengyelországba. A lengyel határőrség tájékoztatása szerint a mozdonyvezetők a fiatal férfiakat a mozdonyban bújtatták el, amivel Przemyślbe tartottak. Az ukrán embercsempészek fejenként tízezer dolláros díj fejében vállalták a megbízatásokat. 

Ukrán embercsempész-hálózatot buktattak le a lengyelek
Fotó: MICHAEL NGUYEN / NurPhoto

Ukrán embercsempészekhez fordultak a hadköteles ukránok

A hatóságok őrizetbe vettek két mozdonyvezetőt, nekik többek között illegális határátlépés megszervezéséért kell majd felelniük és akár nyolc év börtönbüntetés is várhat rájuk. A rajtaütés során két ukrán állampolgárt is letartóztattak, akik ezen a csempészútvonalon jutottak be az Európai Unióba, hogy megmeneküljenek a sorozástól. 

Mindketten beismerték a vádakat és elmondták, hogy a katonai behívótól való félelmük miatt cselekedtek így 

– írja a polskieradio.pl. 

Az ügy még folyamatban van, további letartóztatások sem kizártak

– mondta Marta Petkowska, az ügyészség szóvivője. 

Korábban írtunk róla, hogy pénteken hajnalban halálos dróneső zúdult Ukrajnára.

 

Orosz-ukrán háború
