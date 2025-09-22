Halál és pusztítás hajnalban: civileket ért az újabb orosz támadás – videón a tragédia

Zaporizzsje városában rakéták csapódtak be a civil és ipari infrastruktúrába, több tüzet is okozva, amelyek lakóházakat, magánházakat és járműveket pusztítottak el. Az előzetes információk szerint két ember meghalt és két másik megsérült – írja a The Kyiv Independent.

Az ukrán Orikhiv város a harci övezetben Fotó: FREDERIC PETRY / Hans Lucas

Ivan Fedorov regionális kormányzó szerint az Állami Katasztrófavédelem mentőalakulatai továbbra is a helyszínen vannak . Fedorov később hozzátette, hogy

egy ház teljesen megsemmisült, és egy ember még mindig a romok alatt rekedhet. Összesen 15 lakóház, 10 ház és számos nem lakóépület sérült meg a városban.

Hajnali 4 óra körül orosz drónok csapódtak be Szumi északkeleti városára. Három találat a város Kovpakivszkij negyedében tüzet okozott, valamint ipari létesítményeket és egy oktatási intézményt rongált meg. Egy személy megsérült.

Ugyanazon az éjszakán Kijev megyét is támadás érte. A regionális hatóságok közlése szerint több kerületben lakóépületekben tüzek ütöttek ki, egy férfi pedig repeszek okozta sérüléseket szenvedett.

Oroszország az elmúlt hetekben fokozta az éjszakai drón- és rakétatámadásokat ukrán városok és infrastruktúra ellen, gyakran civil területeket célozva meg.

Mint arról korábban írtunk, az orosz–ukrán háború egyre kiélezettebb szakaszba érkezett: a harctéren kisebb területnyereségeket érnek el az orosz erők, Ukrajna azonban a szövetségesei támogatása nélkül halálra van ítélve. Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő szerint jelenleg az látszik, hogy a háború lezárása egyre távolabb kerül, és az elsősorban azon múlik, hogy mi lesz a titkos orosz-amerikai tárgyalások kimenetele.