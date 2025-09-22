Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Trump könnyek között búcsúzott: így siratta el barátját, Charlie Kirköt

Szumi

Halál és pusztítás hajnalban: civileket ért az újabb orosz támadás – videón a tragédia

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A hatóságok jelentése szerint az orosz erők szeptember 22-én éjszakai csapásokat indítottak az ukrán Zaporizzsja, Szumi és Kijev megyék ellen, legalább három ember halálát okozva és kettőt megsebesítve. Ukrán hivatalos források szerint a támadások jelentős károkat okoztak infrastruktúrában és lakóépületekben a három megyében.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Szumiorosz-ukrán háborútűzZaporizzsjacsapásrakéta

Zaporizzsje városában rakéták csapódtak be a civil és ipari infrastruktúrába, több tüzet is okozva, amelyek lakóházakat, magánházakat és járműveket pusztítottak el. Az előzetes információk szerint két ember meghalt és két másik megsérült – írja a The Kyiv Independent.

ukrán
Az ukrán Orikhiv város a harci övezetben Fotó: FREDERIC PETRY / Hans Lucas

Ivan Fedorov regionális kormányzó szerint az Állami Katasztrófavédelem mentőalakulatai továbbra is a helyszínen vannak . Fedorov később hozzátette, hogy 

egy ház teljesen megsemmisült, és egy ember még mindig a romok alatt rekedhet. Összesen 15 lakóház, 10 ház és számos nem lakóépület sérült meg a városban.

Hajnali 4 óra körül orosz drónok csapódtak be Szumi északkeleti városára. Három találat a város Kovpakivszkij negyedében tüzet okozott, valamint ipari létesítményeket és egy oktatási intézményt rongált meg. Egy személy megsérült.

Ugyanazon az éjszakán Kijev megyét is támadás érte. A regionális hatóságok közlése szerint több kerületben lakóépületekben tüzek ütöttek ki, egy férfi pedig repeszek okozta sérüléseket szenvedett.

Oroszország az elmúlt hetekben fokozta az éjszakai drón- és rakétatámadásokat ukrán városok és infrastruktúra ellen, gyakran civil területeket célozva meg.

Mint arról korábban írtunk, az orosz–ukrán háború egyre kiélezettebb szakaszba érkezett: a harctéren kisebb területnyereségeket érnek el az orosz erők, Ukrajna azonban a szövetségesei támogatása nélkül halálra van ítélve. Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő szerint jelenleg az látszik, hogy a háború lezárása egyre távolabb kerül, és az elsősorban azon múlik, hogy mi lesz a titkos orosz-amerikai tárgyalások kimenetele.

Így nyeli el a klímaideológia az adófizetők pénzét
Trump könnyek között búcsúzott: így siratta el barátját, Charlie Kirköt
Erdogan nekiment Izraelnek: foszforbombák, atomfegyverek és népirtás az ENSZ-ben

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!