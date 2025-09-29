Rakétazápor az éj leple alatt – kórházak is áram nélkül maradtak

Komoly károk keletkeztek az éjszaka folyamán végrehajtott támadás során. A belgorodi kormányzó, Vjacseszlav Gladkov jelentése szerint az ukrán hadsereg több energetikai infrastruktúrát is megrongált, ami miatt áramkimaradások vannak a területen.

Az ukrán támadás komoly károkat okozott

Fotó: KHERSON REGIONAL MILITARY ADM / ANADOLU

A kormányzó hozzátette, hogy a kárfelmérések jelenleg is folyamatban vannak. A helyreállítási munkálatok pedig ahol tudták már megkezdték a régióban. A hírek szerint az egészségügyi intézmények és a vízművek átálltak tartalék áramforrásokra. A lakosok az éjszaka folyamán több heves robbanásról is beszámoltak, ami után óriási füstöt láttak.

Az ukránok a feltételezések szerint Harkiv területéről indították a rakétákat. A támadásban a kormányzó jelentései szerint legalább hárman megsérültek, közülük egy ember súlyosan.

A hatóságok figyelmeztették a lakosokat, hogy a jelenlegi áramszünet miatt előfordulhatnak fennakadások a rakétariadókban vagy a pilóta nélküli repülőgépek támadásaiban, egyúttal pedig fokozott óvatosságra szólítottak fel mindenkit.

Gladkov hangsúlyozta, hogy a mentőalakulatok a lehető leggyorsabban igyekeznek elvégezni a helyreállítási munkálatokat.

A beszámoló szerint a régió miniszterei már egyeztettek is és jelentést is tettek Moszkvának a történtekről. Az áramkimaradásokról és a károkról az energiaügyi miniszternek is beszámoltak. Az iskolák és az óvodák az áramkimardások idejére bezártak.