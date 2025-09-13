Háborús bejelentést tett Ukrajna, ez történik most a fronton

Moszkva májusban indította meg nyári offenzíváját Ukrajna északkeleti és keleti régióiban, új frontvonalat nyitva a Szumi területen. Az orosz erők májusban és júniusban több falut foglaltak el, a regionális fővárostól, Szumitól 20 kilométeren belül, miközben az ukrán elnök azt állítja, hogy meghiúsult az orosz offenzíva.

A harcok Szumi megye határvidékén folytatódnak, de az orosz csoport Szumi térségében az elszenvedett veszteségek miatt elvesztette támadó képességét – mondta az ukrán elnök Fotó: MAXYM MARUSENKO / NurPhoto

„A mai naptól kijelenthetjük, hogy erőink teljesen meghiúsították az orosz offenzíva hadműveletet Szumi ellen” – mondta Zelenszkij esti beszédében, Olekszandr Szirszkij főparancsnok frontvonalbeli jelentéseire hivatkozva - írja a The Kyiv Independent.

A harcok Szumi megye határvidékén folytatódnak, de az orosz csoport Szumi térségében az elszenvedett veszteségek miatt elvesztette támadó képességét.

Június végén Szirszkij arról számolt be, hogy Oroszország előrenyomulása Szumi területen megtorpant, Ukrajna stabilizálta az érintkezési vonalat és megkezdte a területek felszabadítását. Az ukrán erők további előrenyomulásokról és falvak felszabadításáról számoltak be júliusban és augusztusban.

Moszkva májusban indította meg az offenzívát, röviddel azután, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök elrendelte a hadsereg számára egy „biztonsági ütközőzóna” létrehozását az ukrajnai északi határ mentén. Putyin parancsa akkor érkezett, amikor Oroszország ismét elutasította az Egyesült Államok és Európa javaslatát a teljes és feltétel nélküli tűzszünetről Ukrajnában.

Szumi terület az északkeleti határon való elhelyezkedése miatt az orosz erők egyik fő célpontja volt a teljes körű invázió során. Továbbra is szinte naponta érik csapások, de az ukrán erők a régió nagy részét továbbra is ellenőrzésük alatt tartják.

A hét elején Szirszkij arról számolt be, hogy az ukrán csapatok megakadályozták az orosz erőket abban, hogy egy tervezett nagyszabású offenzívát indítsanak Zaporizzsja megyében.

Oroszország továbbra is jelentős előrelépéseket tesz Kelet-Ukrajnában, erőinek nagy részét Donyeck megyében összpontosítva, hogy megpróbálja elfoglalni a stratégiai logisztikai központot, Pokrovszkot. Szirszkij szeptember 7-én azt állította, hogy az ukrán erők ötször több területet foglaltak vissza, mint amennyit augusztusban elvesztettek a Pokrovszki szektorban – számol be róla a lap.