Az ukránok drónokkal, az oroszok tüzérséggel támadtak

Az orosz védelmi minisztérium beszámolója alapján az éjszaka folyamán az orosz haderő csapást mért egy ukrán állásra, amelynek során több egységet is megsemmisítettek. Az ukránok a hírek szerint dróntámadással vágtak vissza, azonban a célpont egy park volt Donyeckben – írja a Ria.

Az ukránok is támadtak az éjszaka folyamán

Fotó: GENYA SAVILOV / AFP

Az orosz hadsereg a hírek szerint komoly csapást mért egy ukrán hadosztályra. A védelmi minisztérium közlése szerint az ukrán állást drónnal derítették fel, majd tüzérség segítségével sikerült azt megsemmisíteni.

Ennek részeként több ukrán katona is életét veszítette.

A lista alapján az ukránok az elmúlt napokban elveszítettek:

200 katonát;

4 páncélozott harcjárművet;

8 autót;

3 tüzérségi eszközt;

és egy felszerelésraktárt is.

Az ukránok sem maradtak azonban adósok. Az oroszok beszámolója szerint a fegyveres erők drónokkal támadtak Donyeck belvárosában. Az éjszaka folyamán többször is robbanásokat lehetett hallani a donyecki térségben. Az egyik célpont a Gulliver Park volt. A hírek szerint a park nemrég felújításon esett át, így viszonylag népszerű volt a lakosok körében.

A támadásban két fiatal megsérült a beszámolók szerint, őket kórházban ápolják.

A sérültek között egy 2004-ben született fiatalember és egy 2003-ban született fiatal nő volt.