Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Láthatatlan gyilkos leselkedik sok magyarra

Ukrajna

Az ukránok drónokkal, az oroszok tüzérséggel támadtak

4 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az orosz védelmi minisztérium közlése szerint a keleti csapatok megsemmisítettek egy ukrán állást Dnyipro közelében. A beszámolók alapján azonban az ukránok is támadtak dónokkal az éjszaka a donyecki területen.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Ukrajnaorosz-ukrán háborúOroszország

Az orosz védelmi minisztérium beszámolója alapján az éjszaka folyamán az orosz haderő csapást mért egy ukrán állásra, amelynek során több egységet is megsemmisítettek. Az ukránok a hírek szerint dróntámadással vágtak vissza, azonban a célpont egy park volt Donyeckben – írja a Ria.

Az ukránok is támadtak az éjszaka folyamán
Az ukránok is támadtak az éjszaka folyamán 
Fotó: GENYA SAVILOV / AFP

Az orosz hadsereg a hírek szerint komoly csapást mért egy ukrán hadosztályra. A védelmi minisztérium közlése szerint az ukrán állást drónnal derítették fel, majd tüzérség segítségével sikerült azt megsemmisíteni. 

Ennek részeként több ukrán katona is életét veszítette. 

A lista alapján az ukránok az elmúlt napokban elveszítettek:

  • 200 katonát;
  • 4 páncélozott harcjárművet;
  • 8 autót;
  • 3 tüzérségi eszközt;
  • és egy felszerelésraktárt is.

Az ukránok sem maradtak azonban adósok. Az oroszok beszámolója szerint a fegyveres erők drónokkal támadtak Donyeck belvárosában. Az éjszaka folyamán többször is robbanásokat lehetett hallani a donyecki térségben. Az egyik célpont a Gulliver Park volt. A hírek szerint a park nemrég felújításon esett át, így viszonylag népszerű volt a lakosok körében. 

A támadásban két fiatal megsérült a beszámolók szerint, őket kórházban ápolják. 

A sérültek között egy 2004-ben született fiatalember és egy 2003-ban született fiatal nő volt.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!