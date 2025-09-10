Ursula von der Leyen bejelentette, hogy Európa harcban áll

Ursula von der Leyen ma délelőtt Strasbourgban, az Európai Parlament plenáris ülésén ismerteti az Unió éves helyzetértékelését. Az elmúlt hónapokban számos bírálat érte a Bizottság elnökét, az európaiak többsége a távozását akarja. Von der Leyen beszédében a háború, a megélhetési költségek és a technológiai fejlődés okozta kihívások kezelésére összpontosít.
Az ülés elején Roberta Metsola, az Európai Parlament elnöke hangsúlyozta: a jelenlegi helyzetben határozott és egyértelmű fellépésre van szükség. Olyan Európára, amely felelősséget vállal a saját biztonságáért, megkönnyíti a vállalkozások működését és hozzájárul a munkahelyek megőrzéséhez. Hozzátette: szükség van egy olyan unióra, amely tisztességes bánásmódot biztosít a családoknak, a dolgozóknak és a nőknek, biztonságot nyújt a gyermekeknek, valamint kiáll a demokratikus értékek mellett a nemzetközi színtéren is.
Ursula von der Leyen beszédének elején kijelentette: Európa harcban áll – egy olyan egységes kontinensért, ahol a béke érvényesül.
A szabadságért harcol a függetlenségért, értékeinkért és demokráciáinkért, a szabadságunkért és azért, hogy mi dönthessünk a saját sorsunkról. Ne legyenek kétségeink, a harc tétje a jövőnk. Hosszasan töprengtem arról, hogy az Unió helyzetéről szóló beszédemet ilyen kíméletlen felütéssel kezdjem-e. Hiszen mi, európaiak nem vagyunk ehhez hozzászokva, és nincs is ínyünkre az ilyen hangnem, hiszen az Unió alapvetően békeprojekt. Azonban az az igazság, hogy a mai világ könyörtelen
– mondta, hozzátette:
„Nem szépítgethetjük a nehézségeket, amelyekkel az európaiak nap mint nap szembenéznek. Ugyanis ők azt érzik, hogy kicsúszik a talaj a lábuk alól. Az élet egyre nehezebbé válik, hiába dolgoznak egyre keményebben. Érzik a globális válság hatását, a magasabb megélhetési költségeket. Érzik, hogy milyen gyorsan hat a változás az életükre és a munkájukra.”
„Hangsúlyozta: Aggódnak a hírekben látható véget nem érő események miatt a Gázai övezetben kialakult tragikus helyzettől kezdve az Ukrajna elleni szüntelen orosz támadásokig. Egyszerűen nem ülhetünk ölbe tett kézzel arra várva, hogy elcsituljon ez a vihar”.
Bebizonyosodott, hogy nincs idő, nincs hely a nosztalgiázásra. Most rajzolódnak ki a hatalomra épülő új világrendért folytatott küzdelem frontvonalai. Úgyhogy Európának nincs más választása, harcolnia kell a helyért egy olyan világban, ahol számos nagyhatalom vagy ambivalens, vagy nyíltan ellenséges Európával szemben. Egy olyan világban, amelyet birodalmi törekvések és birodalmi háborúk mozgatnak, ahol a függőségeket könyörtelenül, fegyverként használják fel. És mindezen okokból eljött az ideje egy új Európának
– mondta Ursula von der Leyen, majd úgy fogalmazott: „Ez kell, hogy legyen Európa függetlenségének pillanata. Úgy vélem, hogy ez az Unió küldetése, hogy gondoskodjunk a saját védelmünkről és biztonságunkról, hogy átvegyük az irányítást a gazdaságainkat tápláló technológiák és energiaforrások felett. El kell döntenünk, hogy milyen társadalomban és demokráciában kívánunk élni. Nyitottnak lenni a világra és partnerségeket kötni a régi és új szövetségesekkel”.
Végső soron az a lényeg, hogy megmaradjon a szabadságunk és hatalmunk ahhoz, hogy mi határozzuk meg a sorsunkat, és tudom, hogy képesek vagyunk erre. Már megmutattuk, hogy együtt mire vagyunk képesek, ha azonosak a törekvéseink, ha egységben cselekszünk és ugyanazzal a tenni vágyással tesszük. Nem is számolom már, hogy hányszor kételkedtek Európa képességeiben. Európa nem tudja ezt, nem tudja azt. A világjárvány, a helyreállítási terv, a védelem, Ukrajna támogatása, energiabiztonság és így tovább
– hangsúlyozta a bizottsági elnök.
Ursula von der Leyen elmondta: „Európa minden alkalommal egységesen lépett fel és sikerrel járt. Most ugyanezt kell tennünk. Ezért, tisztelt képviselők, a mai kérdés, amit fel kell tennünk magunknak, egyszerű. Van Európának mersze ehhez a harchoz? Képesek vagyunk minél gyorsabban és egységesen cselekedni? Megvan-e Európában a kompromisszumhoz szükséges politikai akarat és politikai készség, vagy csak egymással akarunk harcolni. És közben megbénítanak bennünket a megosztottságok. Ezeket a kérdéseket mindnyájunknak meg kell válaszolni, minden egyes tagállamnak, a parlament összes képviselőjének és minden biztosnak. Az én szememben egyértelmű ez a választás, ezért a mai javaslatom lényege az egység a tagállamok között, egység az uniós intézmények között, egység a parlament Európa-párti demokratikus erői között”.
Itt állok, készen állok a teljes biztosi testülettel karöltve, hogy önökkel együtt valósítsuk meg ezt az egységet, megerősítsük az Európa-párti demokratikus többséget, mert csak ez tudja az európaiak érdekeit képviselni
– tette hozzá Ursula von der Leyen.
A bizottsági elnök szerint a szabadságért és a függetlenségért küzd ma az ukrán nép minden nap.
Olyan emberek, mint Szása és a nagyanyja. Szása csak 11 éves volt, amikor az oroszok megtámadták Ukrajnát. Ő és az édesanyja Mariupol városában egy alagsori pincében keresett menedéket, egy reggel kimentek ennivalóért, és ekkor szabadult el a pokol. Orosz bombák záporoztak a civilek lakta városrészre. Minden elsötétült, és Szása azt érezte, hogy ég az arca, közvetlenül a szeme alatt találta el egy repesz. És néhány nappal később orosz katonák rohanták le a várost. Szását és az édesanyját az oroszok által szűrőtábornak nevezett táborba vitték, aztán Szását elvitték a táborból, és azt mondták neki, hogy nincs szüksége az édesanyjára, Oroszországba megy, és majd orosz édesanyja lesz, orosz útlevele, orosz neve. És elküldték a megszállt Donyeckbe. De Szasa nem adta fel. Amikor megálltak útközben, egy idegen mobiltelefonját kölcsönkérte, és felhívta a nagymamáját, Ludmilát, aki Ukrajna szabad részén élt. Vigyél haza, mama
– fűzte hozzá. A bizottsági elnök elmondása szerint a fiú nagyanyja egy pillanatig sem tétovázott, még akkor sem, amikor barátai őrültségnek tartották, hogy odamegy.
„Tudniillik azonban mindent megtett, hogy eljusson az unokájához, de az ukrán kormány segítségével Lengyelországon, Litvánián, Lettországon és Oroszországon keresztül eljutott Ukrajna megszállt részébe és visszakapta Szását, és ugyanazt a hosszú utat együtt tették meg, biztonságos helyre hozta Szását. A szívük azonban még most is megszakad. Minden nap azért küzdenek, hogy megtalálják Szása édesanyját, aki valahol Oroszország brutális háborújában ragadt. Én szeretném megköszönni Szásának és Ludmilának, hogy megoszthattam a történetüket. Nagy megtiszteltetés a számomra, hogy ők a mai napon itt vannak velünk, és kérem, tisztelt képviselők, hajtsunk fejet előttük és Ukrajna fáradhatatlan küzdelme előtt a szabadságért – hangsúlyozta.”
Sajnos Szása története nem egyedi: több tízezer ukrán gyermek holléte ismeretlen, sokukat csapdába ejtették, megfenyegették, és arra kényszerítették, hogy megtagadják önmagukat. Mindent meg kell tennünk az ukrán gyermekek támogatásáért.
És ezért a mai napon bejelenthetem, hogy Ukrajnával és más partnerekkel közösen egy nemzetközi koalíciós csúcstalálkozót szervezünk, amely az ukrán gyermekek hazatérésével foglalkozik. Minden elrabolt gyermeket haza kell juttatni
– mondta. Hozzátette:
A háborúnak le kell zárulnia igazságos és tartós békével Ukrajnának, mert Ukrajna szabadsága Európa szabadsága. Nem könnyű napirendre térni az Alaszkában történtek felett, de néhány nappal később Európa vezetői ellátogattak Washingtonba, hogy támogassák Zelenszkij elnököt és biztosítsák az elkötelezettségükről. Azóta tényleges előrelépés történt. Az elmúlt héten a Tettre készek koalíciójának 26 országa bejelentette, hogy tűzszünet esetén kész részt venni a békét biztosító erők munkájában Ukrajnában, vagy adott esetben pénzügyileg hozzájárulni ahhoz.
Továbbra is támogatni fogjuk a háború lezárását célzó diplomáciai erőfeszítéseket. Ugyanakkor mindannyian láthattuk, mit ért Oroszország diplomácia alatt: Putyin nem hajlandó találkozni Zelenszkij elnökkel. Múlt héten Oroszország példátlan mennyiségű drónt és ballisztikus rakétát vetett be egyetlen támadás során. Tegnap egy donyecki faluban a nyugdíjukért sorban álló időseket érte rakétacsapás, amely több mint húsz ember életét követelte. Ma pedig súlyos légtérsértés történt: több mint húsz orosz drón hatolt be Lengyelország légterébe. Európa szolidárisan Lengyelország mellett áll – tette hozzá.
Putyin üzenete világos, és a mi válaszunknak is világosnak kell lenni. Nagyobb nyomást kell gyakorolnunk Oroszországra, hogy tárgyalóasztalhoz üljön. Több szankcióra van szükségünk, most dolgozunk a 19. csomagon partnereinkkel együttműködve
– emelte ki.
Ugyanakkor Ukrajnának további támogatásra van szüksége. Senki sem tett annyit Ukrajnáért, mint Európa: eddig több mint 170 milliárd euró katonai és pénzügyi segítséget biztosítottunk, és a jövőben is többre lesz szükség. Ennek terhét azonban nem viselhetik kizárólag az európai adófizetők. Ez Oroszország háborúja, ezért Oroszországnak kell fizetnie érte – hangsúlyozta. Hozzátette: sürgősen új megoldást kell találni arra, hogy Ukrajna háborús erőfeszítéseit az orosz vagyoni eszközökből finanszírozhassuk.
Az orosz vagyoni eszközökhöz kapcsolódó készpénzegyenlegek felhasználásával jóvátételi hitel nyújtható Ukrajnának. Ez magukat az eszközöket nem érintené, a kockázatot pedig közösen kellene viselni. Ukrajna csak abban az esetben fizetné vissza a hitelt, ha Oroszország rendezi a jóvátételt.
A források már most segítséget nyújtanak Ukrajnának, ugyanakkor közép- és hosszú távon is kulcsszerepet játszanak az ország biztonságában. Az egyik legfontosabb biztonsági garanciaként hozzájárulnak az ukrán fegyveres erők fenntartásának finanszírozásához. Ennek érdekében egy új programot tervezünk elindítani, amely a „minőségi katonai előny” nevet kapta, és célja az ukrán haderő képességeit erősítő beruházások támogatása.
Ursula von der Leyen kiemelte: „vegyük például a drónokat. A háború előtt Ukrajnának egyetlen drónja sem volt. Ma az Ukrajna által használt drónok jelenleg az orosz felszerelések veszteségeinek több mint kétharmadát okozzák. Ez emlékeztet arra, hogy az emberi leleményesség ereje a nyitott társadalmakban mekkora, de azt is tudjuk, hogy Oroszország gyorsan felzárkózik az Irán által tervezett Sahed-drónok révén, és ráadásul kihasználja az ipari tömegtermelés előnyeit. Szombaton egyetlen éjszaka Oroszország 800 drónt lőtt ki Ukrajnára. Tehát a találékonyság segített megnyitni az utat Ukrajna védelme előtt” – mondta.
Ipari kapacitásunkat Ukrajna támogatására is felhasználhatjuk a drónhadviseléssel szembeni küzdelemben. Segíthetünk abban, hogy az ukrán találékonyság kézzelfogható harctéri előnnyé váljon, ami egyszerre szolgálja Ukrajna és Európa iparának érdekeit. Ennek részeként bejelenthető, hogy Európa 6 milliárd eurót előre ütemez hitelekből, valamint drónszövetséget hoz létre Ukrajnával.
Ukrajna találékony, és most nagyobb léptékre van szüksége, amit együtt biztosíthatunk. Ukrajna megőrzi a lépéselőnyét, Európa pedig a sajátját megerősíti
– jelentette ki Ursula von der Leyen.
Hozzátette: Putyin háborús gazdasága a konfliktus lezárulta után sem áll le, ezért Európának fel kell készülnie arra, hogy saját biztonságáért felelősséget vállaljon. A NATO továbbra is kulcsszerepet játszik, de a biztonságot végső soron csak egy erős és hiteles védelmi pozíció garantálhatja.
Az elmúlt években történelmi eredményeket értünk el az Európai Védelmi Unió kiteljesítése terén – jelentette ki.
Most azon dolgozunk, hogy kedvezményeket biztosítsunk azoknak, akik támogatják Ukrajnát, vagy ukrán nyersanyagot vásárolnak, vagy ukrán terméket. Sürgős szükségletekre reagálunk ezzel a sürgős pénzügyi támogatással. A múlt héten a fronton lévő uniós országokba tett látogatásom során a saját szememen is láttam, hogy ők tudják a legjobban, hogy mekkora fenyegetést jelent Oroszország. És ez egyáltalán nem kétséges. Európa keleti szárnya tartja biztonságban Európa egész részét a Balti-tengertől az Északi-tengerig. És éppen ezért kell Európának beruháznia
– mondta. Hozzátette: Ez azt jelenti, hogy Európának önálló stratégiai eszközökkel kell rendelkeznie. Befektetésre van szükség a valós idejű megfigyelési rendszerekbe, hogy egyetlen haderőmozgást se hagyjunk figyelmen kívül. Fontos figyelembe venni balti partnereink kérését is, és meg kell valósítani a drónfal kiépítését. Ez nem elvont elképzelés, hanem a hiteles védelem alapja: olyan közösen fejlesztett, közösen alkalmazott és fenntartott európai képesség, amely valós idejű reagálást tesz lehetővé, és egyértelműen kifejezi szándékainkat.
Európa a területének minden négyzetcentiméterét meg fogja védeni, hölgyeim és uraim
– húzta alá.
Ursula von der Leyen elmondta, hogy minden országban, ahol járt, ugyanazt az üzenetet kapta: nincs idő vesztegetni. Ezért az Európai Tanács következő ülésére világos ütemtervet terjesztenek elő a közös európai védelmi projektek elindítására. 2030-ra konkrét célokat határoznak meg, és javasolni fogják egy európai védelmi szemeszter létrehozását is, mert – mint fogalmazott – 2030 közelebb van, mint gondolnánk, Európának pedig már most fel kell készülnie.
