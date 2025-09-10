Ursula von der Leyen bejelentette, hogy Európa harcban áll

Ursula von der Leyen ma délelőtt Strasbourgban, az Európai Parlament plenáris ülésén ismerteti az Unió éves helyzetértékelését. Az elmúlt hónapokban számos bírálat érte a Bizottság elnökét, az európaiak többsége a távozását akarja. Von der Leyen beszédében a háború, a megélhetési költségek és a technológiai fejlődés okozta kihívások kezelésére összpontosít.

Ursula von der Leyen Fotó: JENNIFER BRUCKNER / DPA

Az ülés elején Roberta Metsola, az Európai Parlament elnöke hangsúlyozta: a jelenlegi helyzetben határozott és egyértelmű fellépésre van szükség. Olyan Európára, amely felelősséget vállal a saját biztonságáért, megkönnyíti a vállalkozások működését és hozzájárul a munkahelyek megőrzéséhez. Hozzátette: szükség van egy olyan unióra, amely tisztességes bánásmódot biztosít a családoknak, a dolgozóknak és a nőknek, biztonságot nyújt a gyermekeknek, valamint kiáll a demokratikus értékek mellett a nemzetközi színtéren is.

Ursula von der Leyen beszédének elején kijelentette: Európa harcban áll – egy olyan egységes kontinensért, ahol a béke érvényesül.

A szabadságért harcol a függetlenségért, értékeinkért és demokráciáinkért, a szabadságunkért és azért, hogy mi dönthessünk a saját sorsunkról. Ne legyenek kétségeink, a harc tétje a jövőnk. Hosszasan töprengtem arról, hogy az Unió helyzetéről szóló beszédemet ilyen kíméletlen felütéssel kezdjem-e. Hiszen mi, európaiak nem vagyunk ehhez hozzászokva, és nincs is ínyünkre az ilyen hangnem, hiszen az Unió alapvetően békeprojekt. Azonban az az igazság, hogy a mai világ könyörtelen

– mondta, hozzátette:

„Nem szépítgethetjük a nehézségeket, amelyekkel az európaiak nap mint nap szembenéznek. Ugyanis ők azt érzik, hogy kicsúszik a talaj a lábuk alól. Az élet egyre nehezebbé válik, hiába dolgoznak egyre keményebben. Érzik a globális válság hatását, a magasabb megélhetési költségeket. Érzik, hogy milyen gyorsan hat a változás az életükre és a munkájukra.”



„Hangsúlyozta: Aggódnak a hírekben látható véget nem érő események miatt a Gázai övezetben kialakult tragikus helyzettől kezdve az Ukrajna elleni szüntelen orosz támadásokig. Egyszerűen nem ülhetünk ölbe tett kézzel arra várva, hogy elcsituljon ez a vihar”.

Bebizonyosodott, hogy nincs idő, nincs hely a nosztalgiázásra. Most rajzolódnak ki a hatalomra épülő új világrendért folytatott küzdelem frontvonalai. Úgyhogy Európának nincs más választása, harcolnia kell a helyért egy olyan világban, ahol számos nagyhatalom vagy ambivalens, vagy nyíltan ellenséges Európával szemben. Egy olyan világban, amelyet birodalmi törekvések és birodalmi háborúk mozgatnak, ahol a függőségeket könyörtelenül, fegyverként használják fel. És mindezen okokból eljött az ideje egy új Európának

– mondta Ursula von der Leyen, majd úgy fogalmazott: „Ez kell, hogy legyen Európa függetlenségének pillanata. Úgy vélem, hogy ez az Unió küldetése, hogy gondoskodjunk a saját védelmünkről és biztonságunkról, hogy átvegyük az irányítást a gazdaságainkat tápláló technológiák és energiaforrások felett. El kell döntenünk, hogy milyen társadalomban és demokráciában kívánunk élni. Nyitottnak lenni a világra és partnerségeket kötni a régi és új szövetségesekkel”.

Végső soron az a lényeg, hogy megmaradjon a szabadságunk és hatalmunk ahhoz, hogy mi határozzuk meg a sorsunkat, és tudom, hogy képesek vagyunk erre. Már megmutattuk, hogy együtt mire vagyunk képesek, ha azonosak a törekvéseink, ha egységben cselekszünk és ugyanazzal a tenni vágyással tesszük. Nem is számolom már, hogy hányszor kételkedtek Európa képességeiben. Európa nem tudja ezt, nem tudja azt. A világjárvány, a helyreállítási terv, a védelem, Ukrajna támogatása, energiabiztonság és így tovább

– hangsúlyozta a bizottsági elnök.