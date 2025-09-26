„Az üzenetek törlése a helytakarékosság érdekében aranyosan hangzik, de nehezen hihető. Ne legyünk ostobák, nem az 1990-es éveket éljük” – mondta Lukasz Olejnik, a londoni King’s College vezető kutatója és kiberbiztonsági szakértő. Inti De Ceukelaire belga szakember szerint egy szöveges üzenet alig foglal helyet egy modern telefonon: „Több százezer üzenetet kellene kapni ahhoz, hogy ez valóban számítson.” Francisco Jeronimo, az IDC európai technológiai piackutató cég adat- és elemzési alelnöke hozzátette: „Miért nem vált inkább egy nagyobb tárhellyel rendelkező telefonra?”
A vita előzménye, hogy Ursula von der Leyen dühös volt egy Emmanuel Macron francia elnöktől kapott üzenet miatt, amelyben az EU–Mercosur kereskedelmi megállapodás blokkolására szólították fel.
A Politico számolt be először arról, hogy az üzenetet később törölték az elnök telefonjáról – derült ki abból a dokumentumból, amelyet Alexander Fanta, a Follow the Money újságírója kért ki.
Olof Gill, a Bizottság szóvivője szerdán újságíróknak elmondta: „Az üzenetek egy idő után automatikusan törlődnek, pusztán tárhelyproblémák miatt.” Viccesen hozzátette: „Különben a telefon kigyulladna.” Egy másik szóvivő, Újvári Balázs kiegészítette: a rendszer a biztonsági kockázatok csökkentését is szolgálja, de továbbra is a helytakarékosság az elsődleges cél. „Egyrészt csökkenti a szivárgások és a biztonsági rés kockázatát, ami természetesen fontos tényező… és ez a telefonon lévő hely kérdése is, tehát a mobileszköz hatékony használata” – fogalmazott.
A szakértők ugyanakkor emlékeztetnek: az európai felhasználók többsége is legfeljebb a videók és fotók miatt küzd a túlterhelt tárhellyel.
Az üzenetek csak akkor foglalnak sok helyet, ha videókat vagy hangfelvételeket tartalmaznak
– mondta Jeronimo, hozzátéve, hogy a sima szöveges üzenetek „szinte semmit sem foglalnak”.
A Bizottság 2020-ban utasította munkatársait a végponttól végpontig titkosított Signal alkalmazás használatára a kommunikáció biztonsága érdekében, és egy 2022-es útmutatóban javasolta az eltűnő üzenetek funkció alkalmazását is. Jeronimo szerint ez biztonsági szempontból érthető: „Ha valaki, mint Von der Leyen, elveszíti a telefonját, vagy ha feltörik, nagyon nagy a kockázata, hogy a kommunikációja veszélybe kerül.”
Az ügy ugyanakkor ismét rávilágít a Bizottság nyilvános nyilvántartási kötelezettségére, különösen a „Pfizergate” néven ismert botrány után
Ahogy arról az Origo korábban beszámolt, a „Pfizergate” néven ismert ügy azt a botrányt takarja, amely az Ursula von der Leyen és Albert Bourla, a Pfizer vezérigazgatója közötti 2021‑es SMS‑váltásokat övezi. Ezek az üzenetek a 35 milliárd eurós vakcinabeszerzési szerződés előkészítésének részeként keletkeztek, és jelentős közérdekű információkat tartalmazhattak.
Az európai ombudsman továbbra is vizsgálja a Pfizer ügyet, és ezen a héten bejelentette, hogy Macron üzenetének ügyében is eljárást indít.
Az igazság az, hogy az üzenetek automatikus törlése nagyszerű a biztonság szempontjából, de nem annyira a nyilvános átláthatóság vagy az elszámoltathatóság szempontjából
– foglalta össze Olejnik.