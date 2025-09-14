Gyorsak és halálosak – Ezek napjaink legfejlettebb vadászgépei

1. Lockheed Martin F‑35 Lightning II

A Lockheed Martin F‑35 Lightning II kétségkívül a legfejlettebb vadászgép

Fotó: EYEPIX / NurPhoto

Természetesen egy lista sem lehet teljes az Egyesült Államok titánja nélkül. A Locheed Martin által fejlesztett vadászgép volt az első, úgynevezett ötödik generációs több feladatot is ellátni képes vadászgép. Különlegessége az AESA‑radar, amely lehetővé teszi, hogy egyszerre több célpontot is kövessen, több frekvencián sugározzon, és gyakorlatilag észrevehetetlenek legyen a hagyományos radarfelderítő rendszerekkel szemben.

Kik használják: USA, NATO és további szövetséges államok (pl. Izrael, Japán, Dél‑Korea, Európa egyes országai).

Mióta gyártják: a fejlesztése 2000‑es évek közepe‑vége óta zajlik; több országban már a 2010‑es évek eleje óta szolgál, azonban azóta is folyamatosan fejlesztik.

