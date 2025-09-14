Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Botrány: egy közgazdász leplezte le Macron valódi véleményét a háborúról

vadászgépek

Gyorsak és halálosak – Ezek napjaink legfejlettebb vadászgépei

47 perce
Olvasási idő: 8 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A modern kor egyik legnagyobb vívmánya a repülés, azonban ez nem csak az utazásainkat könnyítette meg, de a fegyveres konfliktusokat is örökre átformálta. A kezdetben még légcsavaros gépeket mára már elképesztő technikával ellátott vadászgépek váltották fel. Ma már nincs olyan vezető hatalom, amely eltudná képzelni haderejét ezek nélkül a félelmetes csapásmérő eszközök nélkül. Cikkünkben bemutatjuk a ma elérhető öt legfejlettebb vadászgépet.
Link másolása
Vágólapra másolva!
vadászgépekhadiiparlégi csapás

1. Lockheed Martin F‑35 Lightning II

A Lockheed Martin F‑35 Lightning II kétségkívül a legfejlettebb vadászgép
A Lockheed Martin F‑35 Lightning II kétségkívül a legfejlettebb vadászgép
Fotó: EYEPIX / NurPhoto

Természetesen egy lista sem lehet teljes az Egyesült Államok titánja nélkül. A Locheed Martin által fejlesztett vadászgép volt az első, úgynevezett ötödik generációs több feladatot is ellátni képes vadászgép. Különlegessége az AESA‑radar, amely lehetővé teszi, hogy egyszerre több célpontot is kövessen, több frekvencián sugározzon, és gyakorlatilag észrevehetetlenek legyen a hagyományos radarfelderítő rendszerekkel szemben.
Kik használják: USA, NATO és további szövetséges államok (pl. Izrael, Japán, Dél‑Korea, Európa egyes országai). 
Mióta gyártják: a fejlesztése 2000‑es évek közepe‑vége óta zajlik; több országban már a 2010‑es évek eleje óta szolgál, azonban azóta is folyamatosan fejlesztik. 
 

1 2 3
... 5
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!