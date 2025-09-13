Változás az élen: ez az ország jelenleg Ukrajna legnagyobb támogatója

Boris Pistorius német védelmi miniszter szerint Németország lett Ukrajna legnagyobb katonai segítségnyújtója, és már több fegyvert küld, mint az Egyesült Államok.

Németország most Ukrajna legnagyobb támogatója – jelentette ki Pistorius a napokban parlamentben, megjegyezve, hogy

a költségvetésben összesen körülbelül 9 milliárd eurót különítettek el erre a célra

– hívta fel rá a figyelmet a Deutsche Welle német lap.

Pistorius kijelentése annak a fényében is megdöbbentő, hogy Friedrich Merz kancellára alig egy hónapja ismerte el, hogy a német gazdaság óriási bajban van. Merz drámai szavakkal írt le a német gazdaság helyzetét: „Németország a recesszió harmadik évébe lépett. Ez nem átmeneti gyengülés, hanem a gazdaság strukturális válsága. Országunk már nem képes lépést tartani a globális fejlődéssel, versenyképessége jelentősen csökkent.”

A második negyedéves GDP-adatok szerint a visszaesés –0,3 százalék volt, Berlin már nem tudja finanszírozni a hatalmas szociális juttatásokat.

Ukrajna támogatására azonban ennek ellenére láthatóan van pénz.

Chancellor Friedrich Merz has warned that Germany cannot sustain current levels of social spending as the country sinks deeper into recession and embarks on its biggest military expansion in decades.



Germany’s economy has contracted for three consecutive years, with GDP… pic.twitter.com/ZUCmvErHD3 — CGTN Europe (@CGTNEurope) August 30, 2025

Bauer Bence, az MCC Magyar–Német Intézet igazgatója akkor az Origónak arról beszélt, hogy nagy a bizonytalanság a kormányon belül.

Nem tudni, hogy a Merz-koalíció felborul-e, lesz-e kormányválság. Az is kérdés, hogy a szociáldemokrata SPD támogatni fogja-e a kancellár intézkedéseit – egyelőre azt jelezték, hogy semmi szín alatt nem

– fogalmazott a szakértő.

Németország szenved a leginkább

Elemzések szerint egyébként a háború és az elhibázott brüsszeli szankciós politika okozta gazdasági károk miatt Németország, Európa motorja, szenved a legtöbbet.

A 2025-ös költségvetése a költségvetési megszorításokat helyezi előtérbe az ukrajnai segélycsomagok miatt, mivel az ipari termelés stagnál – 1,2 százalékkal csökkent 2018 óta. Az elhúzódó háború felhajtja az energiaköltségeket, a gázárak 30 százalékkal meghaladják a 2022 előtti szintet (Eurostat).

A béke újraéleszthetné a feldolgozóipart, megmenthetné a munkahelyeket és az exportot.