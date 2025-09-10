Várhelyi Olivér szerint Washington kezdi felismerni a gyógyszeripar szerepét

Donald Trump kormánya kezdi elfogadni azt az álláspontot, hogy a gyógyszeripar sajátos ágazat – nyilatkozta Várhelyi Olivér egészségügyi biztos az Euractivnak. Mint mondta, ez reményt ad az EU és az Egyesült Államok közötti szorosabb együttműködésre, valamint a 15 százalék alatti vámokra.

Úgy gondolom, egyre inkább sikerül meggyőznünk washingtoni partnereinket arról, hogy a gyógyszeripar teljesen más, mint például az autóipar vagy bármely más iparág

– fogalmazott Várhelyi a Berlaymont épületben lévő irodájában adott interjúban.

Míg a 15 százalékos vám a gyógyászati eszközöket érintette, a gyógyszeripari termékek eddig mentesültek Trump kereskedelmi intézkedései alól. Az amerikai elnök azonban világossá tette, hogy ezeket a vámokat is be kívánja vezetni, és egy időben még a 250 százalékos vám is felmerült az importált gyógyszerekre.

Megállapodásunk értelmében a 15 százalék lehet a felső határ

– hangsúlyozta Várhelyi. Hozzátette: az Egyesült Államok előbb-utóbb belátja, hogy az innovatív gyógyszeripar döntően amerikai és európai vállalatokra épül. „Ezeket a cégeket közösen működtetjük” – mondta a biztos. Szerinte további tárgyalásokkal, például az innováció és annak közös hasznosítása terén, fokozatosan még tovább lehetne csökkenteni a vámokat.

Várhelyi Olivér szerint Robert F. Kennedy Jr. amerikai egészségügyi miniszterrel egy bostoni találkozón abban állapodtak meg, hogy együttműködnek olyan közegészségügyi kihívások kezelésében, mint az elhízás, a cukorbetegség vagy a szív- és érrendszeri betegségek. Várhelyi ugyanakkor hangsúlyozta, hogy nem osztja Kennedy oltásellenes álláspontját – írja az Euroactiv.

Nekünk megvan a saját tudományunk. Az oltási gyakorlatot ugyanúgy folytatjuk, mint eddig

– mondta. „Végső soron az oltás egy 19. század végi európai találmány, amely nagyon jól szolgált minket.”