Vége a diplomáciának Bécsben?

Bécs, Ausztria fővárosa, évtizedek óta a nemzetközi diplomácia egyik legfontosabb központjaként ismert – emlékeztet Petra Steger, az FPÖ európai parlamenti képviselője az Exxpress osztrák hírportálon megjelent cikkében. Azonban ez a kivételes státusz most veszélybe kerülhet Beate Meinl-Reisinger külügyminiszter politikája miatt, amely egyre inkább eltávolodik az ország hagyományos semlegességétől.

Petra Steger szerint Beate Meinl-Reisinger osztrák külügyminiszter kockára teszi Ausztria semlegességét (Fotó: APA-PictureDesk via AFP)

A város, amely közel ötven nemzetközi szervezet székhelye, büszkén hirdeti magát globális diplomáciai központként. Ez a pozíció azonban szorosan összefügg Ausztria 1955 óta fennálló semlegességével, amely megtiltja az országnak, hogy nemzetközi konfliktusokban állást foglaljon – hangsúlyozta Steger. Épp ezért a semlegesség feladása súlyos következményekkel járhat Ausztria diplomáciai jelentőségére nézve – hívta fel a figyelmet a képviselő.

Ki gondolhatja komolyan, hogy semlegességünk még mindig élő, amikor külügyminiszterünk már háromszor látogatott Kijevbe, támogattuk az Oroszország elleni szankciókat, és számtalan más módon megsértettük a be nem avatkozás elvét?

– teszi fel a kérdést Steger. Szerinte a semlegességtől való eltávolodás következményei már most láthatók, hiszen Bécs láthatóan elvesztette esélyét arra, hogy az Ukrajna és Oroszország közötti esetleges béketárgyalások helyszíne legyen. Ehelyett olyan városok, mint Isztambul vagy Rijád kerültek előtérbe.

Európában is vannak olyan országok, amelyek következetesen elutasították az állásfoglalást, és most joggal tarthatnak igényt a tárgyalások megrendezésére, például Budapest

– emelte ki az FPÖ képviselője. A semlegesség nélkül diplomáciai szempontból Ausztria csak egy kis európai ország marad – figyelmeztet Steger. A politikus szerint a NEOS párt és Meinl-Reisinger nemcsak Ausztria hitelességét tették kockára, hanem az ország eddigi külpolitikai jelentőségét is.

A semlegesség feladása és a saját diplomácia megszüntetése pedig utat nyithat az EU „szuperállamába” való teljes beolvadás felé, ami hetven évvel az államszerződés megkötése után Ausztria függetlenségének végét jelentheti – zárja írását Petra Steger.