Megszületett a forgatókönyv, már készülnek: így robban ki a harmadik világháború

Richard Shirreff brit tábornok – a NATO egykori magas rangú parancsnoka – részletesen felvázolta azt a félelmetes jövőképet, amelytől minden európai katonai stratéga tart, de amelyről eddig senki sem mert nyíltan beszélni – egészen addig, amíg Mark Rutte, a NATO főtitkára meg nem szólalt.
„Ne legyünk naivak” – figyelmeztetett a volt holland miniszterelnök és a nyugati fegyveres erők jelenlegi vezetője nemrég a New York Timesnak adott interjúban.
Ha Hszi Csin-ping, Kína elnöke úgy dönt, hogy megtámadja Tajvant, először felhívja a Moszkvában élő, legkisebb rangú partnerét, Vlagyimir Putyint, és azt mondja neki: »Hé, ezt fogom tenni, és arra kérlek, hogy NATO-területek elleni akcióval kösd le Európát.« Valószínűleg ez lenne az út
– olvasható a véleménycikkben, amely így folytatódik:
A Kremlben nyilván forrni fog a levegő amiatt, hogy Putyint Peking „alacsonyabb rendű partnerének” nevezték, de Rutte szavai pontosan összefoglalják a helyzetet. Oroszország, amely az elhúzódó ukrajnai háború miatt egyre inkább rászorul Kína pénzügyi és katonai támogatására, komoly előnyöket remélhet, ha Peking támogató szövetségeseként lép fel: megmutathatja a NATO gyengeségeit és kihasználhatja az Egyesült Államok – Donald Trump elnöksége idején tapasztalt – beavatkozási vonakodását.
Trump mandátuma azonban 2028-ban véget ér. Addigra Európa várhatóan megkezdi a megkésett újrafegyverkezést, amit a múlt hónapban bejelentett tervek is jeleznek: egy 48 kilométer mély védelmi övezet kialakítását tervezik Oroszország és a balti államok határán, hogy növeljék a kontinens biztonságát.
Hszi Csin-ping és Putyin számára ezért most hatalmas lehetőség kínálkozna egy Nyugat elleni, meglepetésszerű támadásra. Ha ezt ki akarják használni, hamarosan lépniük kell
– állítja Shirreff. A világ így kerülhet egy katasztrofális, kétfrontos konfliktus küszöbére a szuperhatalmak között, ami a harmadik világháború rémképét vetíti előre – számolt be a Daily Mail.
2025. november 3., hétfő
Hatalmas áramszünet bénítja meg Vilniust, Litvánia fővárosát, leállítva a város alapvető szolgáltatásait. Miközben a kórházak vészhelyzeti generátorokra kapcsolnak, a bankok pedig felfüggesztik a kereskedelmet, a káosz egyre terjed. Fosztogatások és polgári zavargások söpörnek végig a békéjéről ismert Litvánián. Kisebb áramzavarok Nagy-Britanniában, Franciaországban és Németországban is pánikot keltenek, ezért több országban felfegyverzett járőröket vezényelnek az utcákra.
November 4-én Putyin harckészültséget rendel el Kalinyingrádban és nagy erőket mozgósít a litván határnál, miközben Belarusszia is több tízezer katonát állít készenlétbe.
Ursula von der Leyen az EU nevében figyelmezteti Moszkvát, de Lavrov a vilniusi orosz ajkúak védelmére hivatkozik. A Suwalki-folyosónál fegyveres összecsapásban két NATO-katona meghal, majd Putyin elrendeli a térség elfoglalását, orosz vadászgépek és rakétahordozók lépik át a határt. A NATO aktiválja az 5. cikkelyt, de Washington és London óvatosságra int a közvetlen katonai fellépésben.
November 5-én orosz tüzérség támadja a litvániai Ruklában állomásozó NATO-harccsoportot, amely több mint 50 veszteség után visszavonult. Délután orosz tankok légi támogatással elérik Vilnius külvárosát, miközben a Suwalki-folyosó ellenőrzése miatt a nyugati erősítés gyakorlatilag elakad – olvasható a cikkben.
November 6-án Hszi Csin-ping, Kína példátlan rakétatámadást indít Tajvan ellen: több ezer lövedék semmisíti meg a sziget légvédelmét, majd drónok tömege támadja a katonai létesítményeket és Tajpejt.
November 7-én Kína hadihajókkal blokád alá veszi Tajvant, ejtőernyős egységei áttörik a megmaradt védelmet, a lakosság pánikba esik. Mintegy 750 ezer kínai katona készül a partraszállásra, miközben az USA jelzi, nem avatkozik be katonailag. Franciaország elismeri Kína jogát az annektálásra, Tajvan kormánya megadja magát, a NATO pedig lényegében összeomlik, Kína és Oroszország erősödve kerül ki a válságból – olvasható a jóslatban.