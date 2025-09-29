Így fog kinézni a harmadik világháború – szakértő mondja el a részleteket

Az Origo Nógrádi György biztonságpolitikai szakértőt kérdezte arról, hogy milyen reális forgatókönyvek vannak a III. világháború kitörésére vonatkozóan. A szakértő egyértelmű választ adott: „Reális forgatókönyv nincs: egy harmadik világháborút nem lehet túlélni.”

A kép illusztráció. Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő szerint, ha kitörne a III. világháború, a túlélés esélye minimálisra csökkenne Fotó: YEVHEN TITOV / NurPhoto

Hozzátette, hogy a rendszerváltások előtt, a hidegháború korszakában mindenki kidolgozta a III. világháború terveit, és ezekben szerepelt, hogy Európa 90 százaléka a háború első 30 napjában megsemmisülne.

Ahol túlélésre lehetett volna esély, azok a skandináv országok lettek volna, de mivel időközben a svédek és a finnek is beléptek a NATO-ba, a túlélés esélye minimálisra csökkent

– mondta.

„Lehet beszélni forgatókönyvekről és amerikai–orosz tervekről; a kínaiak is gőzerővel fegyverkeznek, jelenleg atomhatalomként” – tette hozzá. Az atomfegyver-paritás az oroszok és az amerikaiak között fennáll, és megfigyelhető, hogyan változott az 1960-as évektől kezdve, amikor Kennedy úgy érezte, hogy hátrányban van. Ronald Reagan 1981-től amerikai elnökként szintén hátrányt érzékelt, ezért elindította a csillagháborús programot. A program Reagan elnöksége után leállt, de később teljesen új koncepcióval álltak elő.

„A hidegháború idején úgy tartották: a világ bármely pontján egy felelőtlen tábornok is elindíthatja a III. világháborút; Berlinben egy egyszerű őrmester is képes lehet erre. Az én problémám, hogy a globális feszültség szintje rendkívül magas” – magyarázta Nógrádi György.

Mindig azt mondjuk, hogy Oroszország a NATO-val szemben áll, és ez igaz. Ugyanakkor jelenleg több tucat háború zajlik a világban, és szinte mindegyik mögött ott áll egy nagyhatalom, egy globális szereplő. Így ma minden kiszámíthatatlan, és a legfontosabb feladat a harmadik világháború elhárítása

– hangsúlyozta.

Azzal kapcsolatban, hogy Von der Leyen megfenyegette Moszkvát a dróntámadások miatt, a szakértő így reagált:

„Ha Von der Leyen nem hagyja szó nélkül a dróntámadásokat, az azt jelenti, hogy szerdán tárgyalás zajlott Trump és Zelenszkij között. Az amerikai politikában most újabb fordulat látszik, és szerdán orosz–amerikai külügyminiszteri egyeztetés is történt. Jelenleg az Egyesült Államok politikájában rendkívüli módosulás zajlik” – hangsúlyozta.