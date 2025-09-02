Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Ő lehet az, aki megölte a miskei kislányt, segítsen megtalálni

világháború

Világháborúra készül Németország? Mutatjuk az árulkodó jeleket

46 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Németország fokozza védelmi erőfeszítéseit a balti térségben. Miközben a kormány a nemzeti biztonsági tanács létrehozását és a sorkatonaságot érintő új törvényt készíti elő, egy esetleges világháborútól tartva a Bundeswehr nagyszabású hadgyakorlatot indít NATO-partnereivel a Balti-tenger és a Baltikum térségében.
Link másolása
Vágólapra másolva!
világháborúNémetországBundeswehrNATOhadgyakorlat

Világháborúra készül Németország? Carsten Breuer, a német hadsereg vezérkari főnöke kiemelte: a „Quadriga 2025” elnevezésű hadgyakorlat egyértelmű üzenet Vlagyimir Putyin orosz elnöknek.

Világháború
Carsten Breuer, a Bundeswehr vezérkari főnöke a Quadriga 2025 NATO-gyakorlat sajtótájékoztatóján Berlinben, 2025. szeptember 1-jén (Fotó: dpa Picture-Alliance/AFP/ Juliane Sonntag)

„Putyin figyel minket. Tervei túlmutatnak Ukrajnán” – figyelmeztetett a tábornok.

NATO-gyakorlat a balti régió védelmére

A gyakorlaton mintegy 8000 Bundeswehr-katona, valamint 13 NATO-ország fegyveres erői vesznek részt. A fő hangsúly a csapatok és haditechnikai eszközök szárazföldi, tengeri és légi mozgatásán van a NATO keleti szárnyára, különösen Litvániába. Ott a NATO-erők német parancsnokság alatt állnak, írta a Merkur.

Breuer hangsúlyozta:

Elrettenteni akarunk, nem eszkalálni. Mi kizárólag védekezést gyakorlunk.

A háttérben ott a félelem, hogy Moszkva a balti államokat is célba veheti, amihez az ukrajnai háború intő példaként szolgál.

01 September 2025, Schleswig-Holstein, Kiel: The task force provider "Frankfurt am Main" leaves the Kiel Fjord at the start of the Northern Coasts naval maneuver. Multinational naval forces exercise under German command in the Baltic Sea to further develop national and alliance defense capabilities and demonstrate presence in the sea area. Photo: Frank Molter/dpa (Photo by FRANK MOLTER / dpa Picture-Alliance via AFP)
A "Frankfurt am Main" különítményt ellátó egység elhagyja a Kieli-fjordot az Északi Partok haditengerészeti manőverének kezdetén (Fotó: dpa Picture-Alliance/AFP/Frank Molter)

Világháború? Nagyszabású orosz hadgyakorlat a válasz

Az orosz hadsereg szeptember közepére hirdette meg a „Zapad” („Nyugat”) fedőnevű hadgyakorlatát, amelynek fő helyszíne Belorusszia lesz, közvetlenül Litvánia, és így a NATO határán. A nyugati hírszerzések szerint körülbelül 13 ezer katona vonul be Belorussziába, és további 30 ezer orosz katona gyakorlatozik majd az anyaország területén.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!