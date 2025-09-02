Világháborúra készül Németország? Mutatjuk az árulkodó jeleket

Világháborúra készül Németország? Carsten Breuer, a német hadsereg vezérkari főnöke kiemelte: a „Quadriga 2025” elnevezésű hadgyakorlat egyértelmű üzenet Vlagyimir Putyin orosz elnöknek.

Carsten Breuer, a Bundeswehr vezérkari főnöke a Quadriga 2025 NATO-gyakorlat sajtótájékoztatóján Berlinben, 2025. szeptember 1-jén (Fotó: dpa Picture-Alliance/AFP/ Juliane Sonntag)

„Putyin figyel minket. Tervei túlmutatnak Ukrajnán” – figyelmeztetett a tábornok.

NATO-gyakorlat a balti régió védelmére

A gyakorlaton mintegy 8000 Bundeswehr-katona, valamint 13 NATO-ország fegyveres erői vesznek részt. A fő hangsúly a csapatok és haditechnikai eszközök szárazföldi, tengeri és légi mozgatásán van a NATO keleti szárnyára, különösen Litvániába. Ott a NATO-erők német parancsnokság alatt állnak, írta a Merkur.

Breuer hangsúlyozta:

Elrettenteni akarunk, nem eszkalálni. Mi kizárólag védekezést gyakorlunk.

A háttérben ott a félelem, hogy Moszkva a balti államokat is célba veheti, amihez az ukrajnai háború intő példaként szolgál.

A "Frankfurt am Main" különítményt ellátó egység elhagyja a Kieli-fjordot az Északi Partok haditengerészeti manőverének kezdetén (Fotó: dpa Picture-Alliance/AFP/Frank Molter)

Világháború? Nagyszabású orosz hadgyakorlat a válasz

Az orosz hadsereg szeptember közepére hirdette meg a „Zapad” („Nyugat”) fedőnevű hadgyakorlatát, amelynek fő helyszíne Belorusszia lesz, közvetlenül Litvánia, és így a NATO határán. A nyugati hírszerzések szerint körülbelül 13 ezer katona vonul be Belorussziába, és további 30 ezer orosz katona gyakorlatozik majd az anyaország területén.