Világháborúra készül Németország? Mutatjuk az árulkodó jeleket

Világháborúra készül Németország? Carsten Breuer, a német hadsereg vezérkari főnöke kiemelte: a „Quadriga 2025” elnevezésű hadgyakorlat egyértelmű üzenet Vlagyimir Putyin orosz elnöknek.
„Putyin figyel minket. Tervei túlmutatnak Ukrajnán” – figyelmeztetett a tábornok.
A gyakorlaton mintegy 8000 Bundeswehr-katona, valamint 13 NATO-ország fegyveres erői vesznek részt. A fő hangsúly a csapatok és haditechnikai eszközök szárazföldi, tengeri és légi mozgatásán van a NATO keleti szárnyára, különösen Litvániába. Ott a NATO-erők német parancsnokság alatt állnak, írta a Merkur.
Breuer hangsúlyozta:
Elrettenteni akarunk, nem eszkalálni. Mi kizárólag védekezést gyakorlunk.
A háttérben ott a félelem, hogy Moszkva a balti államokat is célba veheti, amihez az ukrajnai háború intő példaként szolgál.
Az orosz hadsereg szeptember közepére hirdette meg a „Zapad” („Nyugat”) fedőnevű hadgyakorlatát, amelynek fő helyszíne Belorusszia lesz, közvetlenül Litvánia, és így a NATO határán. A nyugati hírszerzések szerint körülbelül 13 ezer katona vonul be Belorussziába, és további 30 ezer orosz katona gyakorlatozik majd az anyaország területén.