Ursula von der Leyen uniós évértékelő beszéde a tervezettnél sokkal nagyobb hullámokat vert. A Bizottság elnöke erőt és határozottságot kívánt mutatni, de a fogadtatás inkább a távolságra világított rá, amely közte és az európai polgárok valós problémái között húzódik. Beszédében a fegyverkezést, a drónprogramokat és a háborús nyelvezetet helyezte középpontba, miközben sok európai a mindennapi élet nehézségeit – megfizethetetlen lakhatást, drága energiát és növekvő munkanélküliséget – éli meg. A kritikák nem maradtak el: az évértékelőt követően két bizalmatlansági indítványt is beterjesztettek ellene.
Európa harcot vív
– ezzel a kijelentéssel indította Von der Leyen a beszédét. A látványt egy ukrán gyermek és nagymamája jelenléte erősítette, akik a Putyin elleni háború élő szimbólumaként kaptak helyet a teremben. A hatás szimbolikus volt, de sokak szerint távol állt a polgárok mindennapi gondjaitól.
Európában milliók küzdenek a megélhetéssel, miközben a Bizottság elnöke arról beszélt, hogy az unió a fegyverkezést és a háborús felkészülést tekinti jövőjének alapjának.
Von der Leyen több konkrét programot is felvázolt. A Qualitative Military Edge (QME) célja, hogy ne csupán fegyverszállításokkal támogassa Ukrajnát, hanem hosszú távon is hozzájáruljon egy „nagy teljesítményű hadsereg” felépítéséhez. Emellett létrejönne a Drone Alliance, amely közös dróngyártást irányoz elő:
Európa fizet, Kijev repül”
– fogalmaztak kritikusai. Az SAFE-program pedig 150 milliárd eurót biztosítana közös fegyverbeszerzésekre, azzal a céllal, hogy az uniós ipar erősödjön, és kevésbé függjön külső beszállítóktól.
A Bizottság elnöke nem csupán katonai értelemben beszélt a felkészülésről, hanem az információs térben is. Új eszközöket mutatott be, amelyek célja a dezinformáció elleni fellépés. A Democracy Shield, a European Centre for Democratic Resilience és a Media Resilience Programme mind azt szolgálná, hogy kiszűrjék a manipulációt és megerősítsék a demokratikus intézményeket.
A bírálók szerint azonban mindez a szólásszabadság újabb korlátozását vetíti előre.
Felmerült az a félelem, hogy a programok a gyakorlatban csupán az uniós narratívát támogató médiumokat erősítik majd, miközben más hangokat háttérbe szorítanak.
A kritikusok ezért úgy vélik, Von der Leyen kezdeményezése a demokrácia leple alatt a vélemények sokszínűségét szűkítheti.
Von der Leyen a magas energiaárakat a függőségre az orosz fosszilis energiahordozóktól vezette vissza, és ismételten a megújuló energiaforrásokra, valamint az atomenergiára épülő jövőt hirdette meg. Ez a fordulat azonban sokaknak hirtelennek tűnik: néhány évvel korábban számos tagállam még határozottan ellenezte az atomenergia használatát, most pedig az „energiaváltás megmentőjeként” jelenik meg.
A változás sok polgár számára inkább narratívaváltásnak tűnik, amely a politikai helyzethez igazodik.
Az ipar terén Von der Leyen bizakodóan nyilatkozott, hogy Európa képes lehet saját elektromos autókat gyártani és versenyképessé válni a piacon. A müncheni autóipari kiállításon azonban egyértelművé vált, hogy a kínai gyártók előretörtek: mintegy harminc márka és száz vállalat képviseltette magát, jelezve, hogy Európa jelentős lemaradásban van a feltörekvő ázsiai konkurenciával szemben.
A beszéd után rövid időn belül két oldalról is támadás érte a Bizottság elnökét. A jobboldali-konzervatív képviselők azzal vádolták, hogy elbeszél a polgárok valós problémái mellett, és a militarizáció irányába tolja az uniót.
A baloldal pedig a Gázával kapcsolatos álláspontját, a fegyverkezést és az „európai békeprojekt” elhagyását rótta fel neki.
Ennek eredményeként két bizalmatlansági indítványt is benyújtottak Von der Leyen ellen. Bár ezek kimenetele egyelőre bizonytalan, a kettős politikai nyomás egyértelművé teszi: az évértékelő beszéd nem megerősítette, hanem sokkal inkább megingatta az uniós vezető pozícióját.