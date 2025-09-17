Hírlevél

Rendkívüli

Váratlan fordulat a Kremlben: lemondott Putyin legfőbb bizalmasa

Ursula von der Leyen uniós évértékelő beszéde látványos színpadképpel és erőteljes retorikával indult. Ám a felszólalásban Von der Leyen olyan témákat helyezett előtérbe, mint a fegyverkezés, a drónok és a háborús készültség, miközben sok európai polgár a mindennapi megélhetés nehézségeivel küzd. Ez vezetett oda, hogy rövid időn belül két bizalmatlansági indítvány is megszületett ellene.
Ursula von der LeyenBrüsszelbizalmatlansági indítvány

Ursula von der Leyen uniós évértékelő beszéde a tervezettnél sokkal nagyobb hullámokat vert. A Bizottság elnöke erőt és határozottságot kívánt mutatni, de a fogadtatás inkább a távolságra világított rá, amely közte és az európai polgárok valós problémái között húzódik. Beszédében a fegyverkezést, a drónprogramokat és a háborús nyelvezetet helyezte középpontba, miközben sok európai a mindennapi élet nehézségeit – megfizethetetlen lakhatást, drága energiát és növekvő munkanélküliséget – éli meg. A kritikák nem maradtak el: az évértékelőt követően két bizalmatlansági indítványt is beterjesztettek ellene.

Press point of President of the European Commission URSULA VON DER LEYEN and Vice-President of the European Commission and High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy Kaja KALLAS on the 18th package of sanctions against Russia in the Berlaymont the headquarters of the European Commission an institution of the European Union in Brussels in Belgium on 10th of June 2025. They began by expressing their dismay at an attack in Gaza which caused the death of children and then announced new sanctions against Russia in response to the war in Ukraine targeting the energy and banking sectors which include bans on transactions for the Nord Stream gas pipeline and a reduction in the ceiling on the price of oil and restrictions on exports of critical technologies in order to force Russia to accept a ceasefire and to enter into peace negotiations. (Photo by Martin Bertrand / Hans Lucas via AFP)
Von der Leyen évértékelő beszéde után két bizalmatlansági indítványt nyújtottak be, miután a háborús retorika és a fegyverkezés került előtérbe.
Fotó: AFP

Von der Leyen harcos Európáról beszélt

Európa harcot vív

– ezzel a kijelentéssel indította Von der Leyen a beszédét. A látványt egy ukrán gyermek és nagymamája jelenléte erősítette, akik a Putyin elleni háború élő szimbólumaként kaptak helyet a teremben. A hatás szimbolikus volt, de sokak szerint távol állt a polgárok mindennapi gondjaitól. 

Európában milliók küzdenek a megélhetéssel, miközben a Bizottság elnöke arról beszélt, hogy az unió a fegyverkezést és a háborús felkészülést tekinti jövőjének alapjának.

Von der Leyen több konkrét programot is felvázolt. A Qualitative Military Edge (QME) célja, hogy ne csupán fegyverszállításokkal támogassa Ukrajnát, hanem hosszú távon is hozzájáruljon egy „nagy teljesítményű hadsereg” felépítéséhez. Emellett létrejönne a Drone Alliance, amely közös dróngyártást irányoz elő: 

Európa fizet, Kijev repül”

– fogalmaztak kritikusai. Az SAFE-program pedig 150 milliárd eurót biztosítana közös fegyverbeszerzésekre, azzal a céllal, hogy az uniós ipar erősödjön, és kevésbé függjön külső beszállítóktól.

Az információs hadszíntér megerősítése

A Bizottság elnöke nem csupán katonai értelemben beszélt a felkészülésről, hanem az információs térben is. Új eszközöket mutatott be, amelyek célja a dezinformáció elleni fellépés. A Democracy Shield, a European Centre for Democratic Resilience és a Media Resilience Programme mind azt szolgálná, hogy kiszűrjék a manipulációt és megerősítsék a demokratikus intézményeket.

A bírálók szerint azonban mindez a szólásszabadság újabb korlátozását vetíti előre. 

Felmerült az a félelem, hogy a programok a gyakorlatban csupán az uniós narratívát támogató médiumokat erősítik majd, miközben más hangokat háttérbe szorítanak. 

A kritikusok ezért úgy vélik, Von der Leyen kezdeményezése a demokrácia leple alatt a vélemények sokszínűségét szűkítheti.

Von der Leyen a magas energiaárakat a függőségre az orosz fosszilis energiahordozóktól vezette vissza, és ismételten a megújuló energiaforrásokra, valamint az atomenergiára épülő jövőt hirdette meg. Ez a fordulat azonban sokaknak hirtelennek tűnik: néhány évvel korábban számos tagállam még határozottan ellenezte az atomenergia használatát, most pedig az „energiaváltás megmentőjeként” jelenik meg. 

A változás sok polgár számára inkább narratívaváltásnak tűnik, amely a politikai helyzethez igazodik.

Az ipar terén Von der Leyen bizakodóan nyilatkozott, hogy Európa képes lehet saját elektromos autókat gyártani és versenyképessé válni a piacon. A müncheni autóipari kiállításon azonban egyértelművé vált, hogy a kínai gyártók előretörtek: mintegy harminc márka és száz vállalat képviseltette magát, jelezve, hogy Európa jelentős lemaradásban van a feltörekvő ázsiai konkurenciával szemben.

Bizalmatlansági indítványok jobbról és balról

A beszéd után rövid időn belül két oldalról is támadás érte a Bizottság elnökét. A jobboldali-konzervatív képviselők azzal vádolták, hogy elbeszél a polgárok valós problémái mellett, és a militarizáció irányába tolja az uniót. 

A baloldal pedig a Gázával kapcsolatos álláspontját, a fegyverkezést és az „európai békeprojekt” elhagyását rótta fel neki.

Ennek eredményeként két bizalmatlansági indítványt is benyújtottak Von der Leyen ellen. Bár ezek kimenetele egyelőre bizonytalan, a kettős politikai nyomás egyértelművé teszi: az évértékelő beszéd nem megerősítette, hanem sokkal inkább megingatta az uniós vezető pozícióját.

 

