Ursula von der Leyen uniós évértékelő beszéde a tervezettnél sokkal nagyobb hullámokat vert. A Bizottság elnöke erőt és határozottságot kívánt mutatni, de a fogadtatás inkább a távolságra világított rá, amely közte és az európai polgárok valós problémái között húzódik. Beszédében a fegyverkezést, a drónprogramokat és a háborús nyelvezetet helyezte középpontba, miközben sok európai a mindennapi élet nehézségeit – megfizethetetlen lakhatást, drága energiát és növekvő munkanélküliséget – éli meg. A kritikák nem maradtak el: az évértékelőt követően két bizalmatlansági indítványt is beterjesztettek ellene.

Fotó: AFP

Von der Leyen harcos Európáról beszélt

Európa harcot vív

– ezzel a kijelentéssel indította Von der Leyen a beszédét. A látványt egy ukrán gyermek és nagymamája jelenléte erősítette, akik a Putyin elleni háború élő szimbólumaként kaptak helyet a teremben. A hatás szimbolikus volt, de sokak szerint távol állt a polgárok mindennapi gondjaitól.

Európában milliók küzdenek a megélhetéssel, miközben a Bizottság elnöke arról beszélt, hogy az unió a fegyverkezést és a háborús felkészülést tekinti jövőjének alapjának.

Von der Leyen több konkrét programot is felvázolt. A Qualitative Military Edge (QME) célja, hogy ne csupán fegyverszállításokkal támogassa Ukrajnát, hanem hosszú távon is hozzájáruljon egy „nagy teljesítményű hadsereg” felépítéséhez. Emellett létrejönne a Drone Alliance, amely közös dróngyártást irányoz elő:

Európa fizet, Kijev repül”

– fogalmaztak kritikusai. Az SAFE-program pedig 150 milliárd eurót biztosítana közös fegyverbeszerzésekre, azzal a céllal, hogy az uniós ipar erősödjön, és kevésbé függjön külső beszállítóktól.

Az információs hadszíntér megerősítése

A Bizottság elnöke nem csupán katonai értelemben beszélt a felkészülésről, hanem az információs térben is. Új eszközöket mutatott be, amelyek célja a dezinformáció elleni fellépés. A Democracy Shield, a European Centre for Democratic Resilience és a Media Resilience Programme mind azt szolgálná, hogy kiszűrjék a manipulációt és megerősítsék a demokratikus intézményeket.

A bírálók szerint azonban mindez a szólásszabadság újabb korlátozását vetíti előre.

Felmerült az a félelem, hogy a programok a gyakorlatban csupán az uniós narratívát támogató médiumokat erősítik majd, miközben más hangokat háttérbe szorítanak.

A kritikusok ezért úgy vélik, Von der Leyen kezdeményezése a demokrácia leple alatt a vélemények sokszínűségét szűkítheti.

Von der Leyen a magas energiaárakat a függőségre az orosz fosszilis energiahordozóktól vezette vissza, és ismételten a megújuló energiaforrásokra, valamint az atomenergiára épülő jövőt hirdette meg. Ez a fordulat azonban sokaknak hirtelennek tűnik: néhány évvel korábban számos tagállam még határozottan ellenezte az atomenergia használatát, most pedig az „energiaváltás megmentőjeként” jelenik meg.

A változás sok polgár számára inkább narratívaváltásnak tűnik, amely a politikai helyzethez igazodik.

Az ipar terén Von der Leyen bizakodóan nyilatkozott, hogy Európa képes lehet saját elektromos autókat gyártani és versenyképessé válni a piacon. A müncheni autóipari kiállításon azonban egyértelművé vált, hogy a kínai gyártók előretörtek: mintegy harminc márka és száz vállalat képviseltette magát, jelezve, hogy Európa jelentős lemaradásban van a feltörekvő ázsiai konkurenciával szemben.