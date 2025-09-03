Nem bír leállni: Ursula von der Leyen legkínosabb ügyei

A Financial Times vasárnap este cikket írt arról, hogy Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnökének repülőgépét állítólag orosz GPS-zavarás érte Bulgáriában, ezért a személyzetnek papírtérképre kellett hagyatkoznia a leszállásnál. A beszámolókról azonban hamar kiderült, hogy valótlanságot állítanak és a brüsszeli kommunikáció ismét elcsúszott a valóságon. A repülésfigyelő szolgáltatók adatai szerint az elnök asszony repülőútja semmiben sem tért el a normálistól, a feltételezett orosz fenyegetésről és az orosz hekkertámadásról így kiderült, hogy nem igaz.

Von der Leyen – a brüsszeli botrányhős

Fotó: JEAN-CHRISTOPHE VERHAEGEN / AFP

Von der Leyen és a Pfizer-botrány

Ursula von der Leyen időről időre reflektorfénybe kerül – de leginkább botrányos magatartásával. Július végén számoltunk be arról, hogy az Európai Bíróság döntése ügyében lejárt a fellebbezési határidő, amely az Európai Bizottság elnöke és a Pfizer vezérigazgatója közti üzenetváltással volt összefüggésben. Az eset hátterében az áll, hogy 2021-ben Albert Bourla, a Pfizer amerikai gyógyszergyártó első embere és Ursula von der Leyen sms-ben egyeztettek több milliárd eurós vakcinabeszerzésről, megkerülve a hivatalos eljárásrendet. A transzparencia és a demokratikus elszámoltathatóság hiánya olyan rendszerhibára utal, amely az egész EU működését alááshatja.

Az ügynek az elmarasztaló bírósági határozat ellenére nem lett következménye.

Az Európai Bizottság civil szervezeteket finanszíroz – saját céljaira

Június végén korrupciós ügy rázta meg Brüsszelt, amelyben Ursula von der Leyen neve is előkerült. Nem csupán törvényeket fogad el, hanem – úgy tűnik – saját érdekében is képes befolyásolni a folyamatokat. Ezt úgy teszi, hogy közpénzből NGO-kat támogat, akik azután az Európai Parlament tagjait próbálják meggyőzni a brüsszeli álláspont mellett. A szervezetek akár évi 700 ezer euróhoz is hozzájuthattak, amiből például a Zöldmegállapodás népszerűsítésére vagy ipari vállalatok elleni perek indítására költöttek. Amikor Dirk Götting EP-képviselő megkérdezte a bizottságot, pontosan mely civil szervezetek kaptak forrást és mekkora összegben, azt a választ kapta, hogy körülbelül kilencezer aktív szerződés van. Írtunk róla, hogy a LIFE-program keretében évente több százezer eurót osztanak szét NGO-knak.

Az egész rendszer átláthatatlan, ellenőrzés nélkül működik, még a képviselők sem tudják pontosan, mire költötték a közpénzt.

Ukrajna fegyvereket és támogatást kap, a számlát az európai adófizetők állják

A magyar kormány számításai szerint a következő hétéves uniós költségvetési keretből 366 milliárd eurót kap Ukrajna, vagyis az európai adófizetők az uniós költségvetésbe befizetett euróiból minden ötödik közvetlenül vagy közvetett módon Ukrajnában fog kikötni. Orbán Viktor miniszterelnök egy interjúban erősen bírálta az Európai Unió működését, főként a büdzsé felépítését. Úgy fogalmazott:

az új pénzügyi terv inkább „ukrán költségvetésnek” nevezhető, mivel mintegy 20-25 százaléka Kijevhez kerül,

míg további 10-11 százalék a korábbi uniós hitelek kamataira megy el. A miniszterelnök szerint azonban a legsúlyosabb gond nem a számokban van, hanem abban, hogy a költségvetés eszközt ad az EU kezébe a tagállamok politikai alapú „zsarolására”, például a források visszatartásán keresztül.