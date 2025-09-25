Von der Leyen szerint Brüsszel reagálni fog a fenyegetésekre

Az Európai Unió továbbra is támogatni fogja Ukrajnát a szuverenitásért folytatott küzdelmében, de a döntés arról, hogy mely területet védi, Ukrajna joga – jelentette ki Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, amiről az Interfax-Ukraine számolt be.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök

Fotó: SIMON WOHLFAHRT / AFP

Az, hogy mit tesz az Egyesült Államok, az ő döntésük, de az Európai Unió mindig is világossá tette, hogy támogatni fogjuk Ukrajnát, és mindent biztosítunk számára, amire szüksége van. Eddig 175 milliárdot fektettünk be Ukrajna védelmébe, valamint gazdasági túlélésébe. És itt nem állunk meg. Kiállunk Ukrajna mellett. És ez magában foglalja azt is, hogy biztosítsuk számukra azokat a katonai képességeket, amelyekre szükségük van országuk védelméhez

– mondta Von der Leyen a CNN-nek adott interjúban.

Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a végső döntést az ukrán félnek kell meghoznia.

„A cél természetesen az, hogy eldöntsük, mely ukrán területeket kell megvédeni. Ez Ukrajna döntése. És mi ezt tiszteletben tartjuk. A cél az, hogy Putyin üljön le a tárgyalóasztalhoz, mert mindannyian békét akarunk” – magyarázta.

Von der Leyen azt is kiemelte, hogy Ukrajna küzdelme nemcsak a saját függetlenségéről és szuverenitásáról szól, hanem a világrend, valamint az országok alapokmányának, szuverenitásának és területi integritásának tiszteletben tartása kérdése is.

Keményen dolgozunk Ukrajna támogatásán, és azon is, hogy megmutassuk, létezik egy erős, akaraterős koalíció, amely biztosítja, hogy a béke megteremtése után legalább biztonsági garanciákat tudunk nyújtani Ukrajnának

– mondta.

„Eltartott egy ideig, de a bizonyítékok meggyőzőek ahhoz, hogy megmutassák Trump elnöknek, hogy Putyin elnök egy ragadozó, hogy nem akar békét, és hogy világossá kell tennünk, hogy a nemzetközi szabályokat tiszteletben kell tartani. És ezt hallották tőle tegnap” – tette hozzá Von der Leyen.

Президент і йому підзвітне сбу ведуть серйозну боротьбу проти антикорів. Вся інша боротьба, включно з агресором, на другому плані. Дика боязнь і тупий переляк, що суспільство дізнається про тотальну корупцію ZЕ і його любих друзів це те, що найбільше хвилює їх. А фронт зачекає… pic.twitter.com/25ZbeCb516 — HolodnoЯrskiy (@HRskiy) September 25, 2025

„Vasbeton módon állunk Ukrajna oldalán. Ez azt is jelenti, hogy megadjuk nekik a katonai képességeket, amelyekre szükségük van az országuk megvédéséhez” – hangsúlyozta.

Arra a kérdésre, hogy mit gondol arról, hogy Trump készen áll szigorú szankciókat bevezetni Putyin ellen, amennyiben a NATO és az európai szövetségesek leállítják az orosz fosszilis energiahordozók vásárlását, így felelt: