Jean-Claude Juncker Bizottsága számos válság és belső kihívás közepette működött. Mandátuma idején az Európai Unió az Egyesült Királyság kilépési folyamatával, a migrációs válsággal és a gazdasági problémák kezelésével volt elfoglalva. 2017-ben Juncker ugyan kijelentette, hogy a Nyugat-Balkán országai 2025-re csatlakozhatnak az Unióhoz, a valóságban azonban ebben az időszakban az EU nem bővült, hanem éppenséggel szűkült a Brexit miatt. Emellett felróható Jean-Claude Juncker számlájára, hogy az egész politikai pályája a föderális Európa megvalósítására irányult, lépésről lépésre próbálta erősíteni az uniós intézményeket. Orbán Viktort pedig pont azért kritizálta, mert nemzeti érzelmű.

Jean-Claude Juncker és Ursula von der Leyen

Fotó: ARIS OIKONOMOU / AFP

Juncker a magyar miniszterelnökkel kapcsolatban egy interjúban kijelentette:

Első számú gondja az országa, nem pedig Európa. És ez hatalmas hiba.

Ugyanakkor most úgy tűnik, hogy külpolitikai kérdésekben lett benne bizonyos mértékű realitásérzék. Idén márciusban Ukrajna kapcsán világosan kijelentette, hogy az ország nem alkalmas sem NATO-, sem EU-tagságra. Ukrajna állami intézményei és gazdasága nincs felkészülve az integrációra, és a csatlakozás geopolitikai kockázatai komoly konfliktushoz vezethetnek Oroszországgal, de kockázat még a NATO 5. cikkelyének aktiválódása, ami közvetlen konfliktusba sodorhatná Európát.

Von der Leyen Bizottsága mintha nem látná a kockázatokat

Ezzel szemben Ursula von der Leyen Bizottsága nemcsak hogy folytatta az Unió föderalista irányvonalát, hanem azt látványosan felerősítette. Mandátumát sorozatos botrányok kísérték: a vakcinabeszerzések körüli titkolózástól a jogállamisági vitákig, miközben az európai versenyképesség folyamatosan gyengült. Mindezek mellé Von der Leyen egyértelműen az Ukrajna felgyorsított EU-integrációját támogató irányt képviseli, ami több szempontból is veszélyes:

az ország jelenleg háborúban áll, gazdasági és intézményi rendszere messze nincs az uniós elvárások szintjén, a korrupció továbbra is rendszerszintű problémát jelent

– emelte ki az elemző. Azzal, folytatta, hogy az ukrán csatlakozás erőltetése így nemcsak irreális, hanem kockázatos is, és eltereli a figyelmet az EU valódi kihívásairól.